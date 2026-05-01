Tỷ giá USD hôm nay (1/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY giữ nhịp dù tỷ giá USD/JPY lao dốc 3% sau can thiệp của Nhật Bản

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 1/5, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng do trùng kỳ nghỉ lễ; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND lùi nhẹ 10 đồng hai chiều, phổ biến quanh 26.740 - 26.790 đồng. Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng nhìn chung ổn định, với mặt bằng tỷ giá bán USD phổ biến quanh 26.368 VND/USD, vẫn neo kịch trần. Cụ thể, Agribank niêm yết ở mức 26.118 - 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng ở cả hai chiều; BIDV ở mức 26.148 - 26.368 VND/USD, cũng tăng 2 đồng; Vietcombank ở mức 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng. Ở chiều ngược lại, Eximbank giảm 10 đồng tỷ giá mua xuống 26.130 VND/USD trong khi tỷ giá bán USD giữ nguyên 26.368 VND/USD. HSBC ghi nhận mức tăng mạnh hơn, lên 26.199 - 26.368 VND/USD, tăng 26 đồng ở chiều mua, song giữ nguyên chiều bán. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 29/4, ngay trước kỳ nghỉ dài gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, Agribank, Eximbank như sau:

Với tỷ giá EUR, xu hướng biến động phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng. BIDV giảm xuống 30.378 - 31.658 VND/EUR, lần lượt giảm 15 đồng và 16 đồng; Eximbank giảm mạnh chiều mua 45 đồng xuống 30.308 VND/EUR nhưng tăng chiều bán lên 31.650 VND/EUR, tăng 117 đồng. Techcombank cũng tăng lên 30.201 - 31.503 VND/EUR, tăng lần lượt 41 đồng và 46 đồng.

Tuy nhiên, tỷ giá EUR tại Vietcombank giảm nhẹ về 30.058 - 31.643 VND/EUR, giảm 2 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán.

Với tỷ giá GBP, biến động có phần trái chiều và biên độ lớn hơn. BIDV giảm xuống 35.021 - 36.099 VND/GBP, giảm 47 đồng chiều mua và 48 đồng chiều bán; Eximbank giảm mạnh còn 35.006 - 36.199 VND/GBP, giảm lần lượt 109 đồng và 143 đồng. Vietcombank giảm nhẹ xuống 34.695 - 36.168 VND/GBP, giảm 7 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán.

Trong khi đó, HSBC tăng lên 34.640 - 35.998 VND/GBP, tăng 142 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán; Sacombank cũng tăng lên 35.079 - 36.887 VND/GBP, tăng 35 - 36 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 98,17 điểm, tăng 0,12% trong phiên, nhưng vẫn thấp hơn so với mức ghi nhận ở phiên trước đó. Theo đó, tỷ giá USD/EUR lên 0,8526 (tăng 0,02%); tỷ giá USD/GBP tăng nhẹ 0,7352 (tăng 0,02%); trong khi tỷ giá USD/JPY tăng mạnh lên 157,05 (tức tăng 0,35%).

Trong phiên thứ 5 vừa qua, đồng yên (JPY) tiếp tục suy yếu, có thời điểm vượt mốc 160 JPY/USD, cho thấy áp lực mất giá kéo dài. Trước diễn biến này, Nhật Bản đã lần đầu can thiệp thị trường ngoại hối sau gần hai năm, thể hiện quyết tâm chặn đà lao dốc của đồng nội tệ. Tuy nhiên, hiệu quả chủ yếu mang tính ngắn hạn do các yếu tố nền tảng bất lợi vẫn chưa thay đổi.

Ngay sau can thiệp, USD/JPY lao dốc mạnh từ trên 160 xuống khoảng 155,5, tương đương mức biến động gần 3% trong ngày, đây là biến động hiếm thấy trong hơn ba năm. Giới chức xác nhận Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bán USD, mua vào JPY trực tiếp trên thị trường - “Yentervention”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản chịu áp lực kép, do giá năng lượng tăng do căng thẳng Mỹ - Iran và lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao nhất từ năm 1997, khiến BoJ rơi vào thế khó giữa kiểm soát lạm phát nhập khẩu và hỗ trợ tăng trưởng.

Theo Bank of America, khả năng can thiệp lần này kém bền vững hơn so với các giai đoạn trước. Ngân hàng này cho rằng vùng 162 - 165 có thể là ngưỡng kích hoạt can thiệp tiếp theo, nhưng hiệu quả sẽ bị hạn chế bởi nhiều yếu tố, đó là lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao, giá dầu leo thang làm xấu cán cân thương mại Nhật Bản và kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất.

Vừa qua, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,75% như kỳ vọng, nhưng đồng thời xây dựng nhiều kịch bản liên quan đến xung đột Trung Đông. Trong đó, cơ quan này cảnh báo có thể phải tăng lãi suất mạnh hơn nếu giá năng lượng tiếp tục neo cao trong thời gian dài, làm gia tăng áp lực lạm phát. Diễn biến của tỷ giá USD/GBP vẫn chịu chi phối chủ yếu bởi các yếu tố bên ngoài. Giá dầu duy trì ở mức cao cùng căng thẳng địa chính trị gia tăng đang củng cố sức mạnh của đồng USD, qua đó hạn chế đà tăng của bảng Anh.

Căng thẳng địa chính trị cũng làm gia tăng áp lực. Giá dầu tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ khủng hoảng Nga - Ukraine 2022, khi Mỹ cân nhắc các phương án quân sự với Iran. Dù lệnh ngừng bắn được gia hạn, tiến trình đàm phán vẫn bế tắc, khiến rủi ro tại Trung Đông tiếp tục neo cao./.