Thị trường

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

06:34 | 30/04/2026
Giá cà phê hôm nay (30/4) tăng mạnh trở lại với biên độ khá mạnh, từ 1.600 - 1.800 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay bật tăng trở lại với biên độ khá mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê áp sát mốc 89.000 đồng/kg

Ghi nhận tại khu vực Tây Nguyên trong sáng 30/4 cho thấy, giá cà phê đã bật tăng trở lại với biên độ khá mạnh, từ 1.600 - 1.800 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá lên sát mốc 89.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất 1.800 đồng/kg, lên 88.800 đồng/kg, cao nhất thị trường hiện tại. Đây tiếp tục là địa phương dẫn dắt xu hướng giá trong khu vực nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng hạt tốt.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.600 đồng/kg, đạt 88.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng, khu vực thường có giá thấp hơn do đặc thù chất lượng và sản lượng cũng tăng 1.600 đồng/kg, lên mức 88.100 đồng/kg.

Việc giá cà phê nội địa tăng mạnh ngay trước kỳ nghỉ lễ phản ánh tâm lý tích cực của thị trường, khi nguồn cung trong dân không còn dồi dào như trước, trong khi nhu cầu thu mua vẫn duy trì ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng ghi nhận sự phục hồi sau phiên điều chỉnh trước đó. Theo dữ liệu từ Reuters và Barchart, giá cà phê đang được hỗ trợ mạnh bởi yếu tố tồn kho suy giảm.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 tăng 1,55% (53 USD/tấn), lên mức 3.481 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 1,44%, đạt 3.392 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ hơn nhưng vẫn giữ xu hướng tích cực, với hợp đồng tháng 7/2026 tăng 0,79%, lên 290,7 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ở vùng cao

Giá tiêu tại hôm nay tiếp tục đi ngang trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 30/4 cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg, không thay đổi so với những phiên trước đó.

Trong đó, Đắk Lắk vẫn giữ vị trí cao nhất thị trường với mức 142.000 đồng/kg, phản ánh vai trò trung tâm của khu vực này trong chuỗi cung ứng hồ tiêu. Đứng ngay sau là Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) với 141.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai tiếp tục duy trì mức 140.000 đồng/kg, cho thấy sự ổn định của mặt bằng giá trong bối cảnh giao dịch không quá sôi động dịp nghỉ lễ. Trong khi đó, Gia Lai vẫn là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 138.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tại một số quốc gia sản xuất chủ chốt.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.020 USD/tấn, tăng 0,19% (tương đương 13 USD/tấn) so với phiên trước. Đáng chú ý hơn, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tăng mạnh 1,67%, tương ứng 100 USD/tấn, lên mức 6.100 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Malaysia vẫn giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn, cho thấy sự phân hóa giữa các thị trường sản xuất.

Ở Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Đối với tiêu trắng, giá Muntok của Indonesia tăng nhẹ lên 9.249 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia vẫn duy trì lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tỷ giá USD hôm nay (30/4): Tỷ giá đi ngang dịp nghỉ lễ, Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (30/4): Tỷ giá đi ngang dịp nghỉ lễ, Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

Ông Powell sẽ tiếp tục giữ chức Thống đốc Fed sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc

Ông Powell sẽ tiếp tục giữ chức Thống đốc Fed sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc

Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/4: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa "án binh bất động"

Ngày 30/4: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa "án binh bất động"

SACOMBANK lãi hơn 2.100 tỷ đồng quý I/2026, tăng mạnh chi phí dự phòng gấp 10 lần

SACOMBANK lãi hơn 2.100 tỷ đồng quý I/2026, tăng mạnh chi phí dự phòng gấp 10 lần

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng