Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê áp sát mốc 89.000 đồng/kg

Ghi nhận tại khu vực Tây Nguyên trong sáng 30/4 cho thấy, giá cà phê đã bật tăng trở lại với biên độ khá mạnh, từ 1.600 - 1.800 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá lên sát mốc 89.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất 1.800 đồng/kg, lên 88.800 đồng/kg, cao nhất thị trường hiện tại. Đây tiếp tục là địa phương dẫn dắt xu hướng giá trong khu vực nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng hạt tốt.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.600 đồng/kg, đạt 88.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng, khu vực thường có giá thấp hơn do đặc thù chất lượng và sản lượng cũng tăng 1.600 đồng/kg, lên mức 88.100 đồng/kg.

Việc giá cà phê nội địa tăng mạnh ngay trước kỳ nghỉ lễ phản ánh tâm lý tích cực của thị trường, khi nguồn cung trong dân không còn dồi dào như trước, trong khi nhu cầu thu mua vẫn duy trì ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng ghi nhận sự phục hồi sau phiên điều chỉnh trước đó. Theo dữ liệu từ Reuters và Barchart, giá cà phê đang được hỗ trợ mạnh bởi yếu tố tồn kho suy giảm.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 tăng 1,55% (53 USD/tấn), lên mức 3.481 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 1,44%, đạt 3.392 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ hơn nhưng vẫn giữ xu hướng tích cực, với hợp đồng tháng 7/2026 tăng 0,79%, lên 290,7 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ở vùng cao

Khảo sát sáng 30/4 cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg, không thay đổi so với những phiên trước đó.

Trong đó, Đắk Lắk vẫn giữ vị trí cao nhất thị trường với mức 142.000 đồng/kg, phản ánh vai trò trung tâm của khu vực này trong chuỗi cung ứng hồ tiêu. Đứng ngay sau là Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) với 141.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai tiếp tục duy trì mức 140.000 đồng/kg, cho thấy sự ổn định của mặt bằng giá trong bối cảnh giao dịch không quá sôi động dịp nghỉ lễ. Trong khi đó, Gia Lai vẫn là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 138.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tại một số quốc gia sản xuất chủ chốt.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.020 USD/tấn, tăng 0,19% (tương đương 13 USD/tấn) so với phiên trước. Đáng chú ý hơn, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tăng mạnh 1,67%, tương ứng 100 USD/tấn, lên mức 6.100 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Malaysia vẫn giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn, cho thấy sự phân hóa giữa các thị trường sản xuất.

Ở Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Đối với tiêu trắng, giá Muntok của Indonesia tăng nhẹ lên 9.249 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia vẫn duy trì lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.