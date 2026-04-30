Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định trên cả nước. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Hưng Yên vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, giữ mức 66.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục thu mua ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lặng sóng. Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang và duy trì ở mặt bằng cao nhất thị trường.

Giá heo tại Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang và Cà Mau tiếp tục neo ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi đang trong giai đoạn ổn định, khi nguồn cung không có biến động lớn và nhu cầu tiêu thụ chưa tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ./.