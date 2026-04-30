Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

06:31 | 30/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (30/4) tiếp tục ổn định trên cả nước. Thị trường duy trì mặt bằng giá cao ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Nam và một số tỉnh Tây Nguyên, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định trên cả nước. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Hưng Yên vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, giữ mức 66.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục thu mua ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lặng sóng. Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang và duy trì ở mặt bằng cao nhất thị trường.

Giá heo tại Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang và Cà Mau tiếp tục neo ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi đang trong giai đoạn ổn định, khi nguồn cung không có biến động lớn và nhu cầu tiêu thụ chưa tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 29/4: Heo hơi duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương

Ngày 29/4: Heo hơi duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Công ty Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt hơn 1,13 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch 3 tháng

Công ty Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt hơn 1,13 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch 3 tháng

Agriseco đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 10%, kỳ vọng khai thác lợi thế hệ sinh thái Agribank

Agriseco đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 10%, kỳ vọng khai thác lợi thế hệ sinh thái Agribank

Quảng Ninh thí điểm mô hình Kiosk thông minh, thúc đẩy hành chính công số

Quảng Ninh thí điểm mô hình Kiosk thông minh, thúc đẩy hành chính công số

Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

MSB giữ đà tăng trưởng lãi thuần, báo lãi gần 1.900 tỷ đồng quý I/2026

MSB giữ đà tăng trưởng lãi thuần, báo lãi gần 1.900 tỷ đồng quý I/2026

Biến động địa chính trị nâng đỡ giá vàng, song thị trường "rung lắc" vì nhà đầu tư lớn bán ra

Biến động địa chính trị nâng đỡ giá vàng, song thị trường "rung lắc" vì nhà đầu tư lớn bán ra

Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Thị trường hàng hóa nguyên liệu tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản là đậu tương thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng.
Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01333 cho ông Đ.T, người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình, với giá trị trúng thưởng 91.889.389.200 đồng. Buổi lễ trao thưởng được tường thuật trực tiếp trên fanpage Vietlott. Tại buổi lễ, ông Đ.T đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

(TBTCO) - Ngày 29/4/2026, Sân bay Shizuoka, Nhật Bản đã rộn ràng chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Shizuoka với Hà Nội của Vietjet, đường bay thẳng đầu tiên kết nối hai địa phương, hai điểm đến nổi bật Việt Nam - Nhật Bản.
Ngày 29/4: Giá bạc biến động mạnh

Ngày 29/4: Giá bạc biến động mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/4) biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 86 đồng/lượng (mua vào) và 88 đồng/lượng (bán ra) so với sáng hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 4,47% so với tuần trước.
Ngày 29/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long "lặng sóng"

Ngày 29/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long "lặng sóng"

Giá lúa gạo hôm nay (29/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; gạo xuất khẩu trong nước vững giá. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thơm 5% tấm và Jasmine đã có sự điều chỉnh tích cực trong thời gian gần đây, nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng cao và nguồn cung từ vụ Đông Xuân đang dần thu hẹp.
Ngày 29/4: Giá cao su thế giới biến động vì áp lực chi phí

Ngày 29/4: Giá cao su thế giới biến động vì áp lực chi phí

Giá cao su thế giới hôm nay (29/4) biến động do áp lực chi phí năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng đang chi phối thị trường toàn cầu. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan và Trung Quốc đi ngang, trong khi tại Nhật Bản và Singapore giảm.
Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Giá bạc hôm nay (28/4) diễn biến khá trầm lắng khi thị trường trong nước giảm nhẹ, còn giá bạc thế giới duy trì quanh ngưỡng 75 USD/ounce. Trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô chưa rõ ràng, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, khiến kim loại quý này chưa thể bứt phá.
Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
Tỷ giá USD hôm nay (30/4): Tỷ giá đi ngang dịp nghỉ lễ, Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (30/4): Tỷ giá đi ngang dịp nghỉ lễ, Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

Ông Powell sẽ tiếp tục giữ chức Thống đốc Fed sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc

Ông Powell sẽ tiếp tục giữ chức Thống đốc Fed sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc

Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/4: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa "án binh bất động"

Ngày 30/4: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa "án binh bất động"

SACOMBANK lãi hơn 2.100 tỷ đồng quý I/2026, tăng mạnh chi phí dự phòng gấp 10 lần

SACOMBANK lãi hơn 2.100 tỷ đồng quý I/2026, tăng mạnh chi phí dự phòng gấp 10 lần

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng