Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả sau 1 năm triển khai; làm rõ những kết quả nổi bật, sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, chỉ rõ hạn chế, khó khăn, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp. Thông qua sơ kết, Thành phố hướng tới tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là cấp xã, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Kế hoạch của UBND TP. Hải Phòng yêu cầu tập trung đánh giá mức độ chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin, tính đồng bộ, liên thông hệ thống

Nội dung đánh giá tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; việc quán triệt, nâng cao nhận thức, định hướng dư luận; ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương và Thành ủy; vai trò người đứng đầu, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và công tác kiểm tra, đôn đốc. Đồng thời, rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã; tính khả thi các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền và những vướng mắc cần tháo gỡ.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Kế hoạch yêu cầu đánh giá việc kiện toàn cơ quan, đơn vị; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; hiệu quả hoạt động sau sắp xếp; sự phù hợp về chức năng, nhiệm vụ. Cùng với đó, rà soát việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp xã; mức độ đáp ứng vị trí việc làm, chất lượng đội ngũ và việc sử dụng lực lượng không chuyên trách; qua đó đánh giá hiệu quả vận hành bộ máy, chất lượng cung ứng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng yêu cầu đánh giá việc triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ dữ liệu, mức độ liên thông; hiệu quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Rà soát việc bảo đảm nguồn lực tài chính cấp xã, từ phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách đến đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp; đánh giá việc sắp xếp, sử dụng cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, tài sản công và xử lý tài sản dôi dư. Bên cạnh đó, tập trung đánh giá mức độ chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin, tính đồng bộ, liên thông hệ thống; khả năng đáp ứng giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến; mức độ tiếp cận của người dân, doanh nghiệp, kỹ năng số của cán bộ, công chức; việc xây dựng, khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ chỉ đạo, điều hành. Đánh giá công tác số hóa, chỉnh lý, quản lý, khai thác hồ sơ, tài liệu lưu trữ, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Trên cơ sở kết quả sơ kết, thành phố sẽ xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong tháng 4/2026, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Bộ Tiêu chí, Bảng thang điểm và quy trình xét công nhận “Công sở thân thiện” tại các sở, ban, ngành. Trước đó, UBND Thành phố cũng đã ban hành Bộ Tiêu chí, Bảng thang điểm và quy trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố.

Những tiêu chí, bảng điểm được ban hành rõ đến từng nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của chính quyền thành phố Hải Phòng và UBND cấp xã, nhất là trong những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ nhân dân như việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Hải Phòng xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ

Trong quý 1/2026, theo số liệu thống kê báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/3/2026), các sở, ban, ngành ở Hải Phòng đã tiếp nhận 142.186 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 115.170 hồ sơ. UBND các xã, phường, đặc khu đã tiếp nhận 602.862 hồ sơ, đã giải quyết 597.118 hồ sơ.

Tỷ lệ xử lý hồ sơ đúng hạn và trong hạn trên địa bàn thành phố đạt 97,15%, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 99,86%. Cùng với đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của toàn thành phố đạt 93,97%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 98,01%.

Đáng chú ý, không chỉ nỗ lực phục vụ nhân dân, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên, kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân.

Trong quý I/2026, Hải Phòng đã tiếp nhận 1.473 phản ánh kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó có 645 kiến nghị được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 828 phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi giải quyết được thành phố tiếp nhận và đã xử lý 761 phản ánh, kiến nghị. 100% số phản ánh, kiến nghị của công dân được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả, trả lời kịp thời cho người phản ánh.