Xã hội

Hải Phòng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, trọng dân

Thanh Sơn

Thanh Sơn

11:22 | 21/04/2026
(TBTCO) - Việc ban hành, triển khai Bộ tiêu chí “Công sở thân thiện” được xác định là một bước đi quan trọng của TP. Hải Phòng trong cải cách hành chính. Đây cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch số 1413/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ tiêu chí “Công sở thân thiện” tại các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố, với mục tiêu đến hết năm 2027 có 100% đơn vị đạt chuẩn.

Để đạt mục tiêu này, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành xác định cụ thể, rõ ràng các nhiệm vụ, thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Hải Phòng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, trọng dân
Thành phố Hải Phòng phấn đấu đến hết năm 2027, có 100% số sở, ban, ngành đạt chuẩn “Công sở thân thiện”.

Công tác tự đánh giá, chấm điểm bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan, minh bạch, phản ánh thực chất, đa chiều, toàn diện kết quả thực hiện Bộ tiêu chí “Công sở thân thiện”. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong việc xây dựng công sở thân thiện nói chung và đánh giá kết quả Bộ tiêu chí “Công sở thân thiện” nói riêng.

Theo kế hoạch, các cơ quan hành chính sẽ chuyển mạnh từ phương thức “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây được xem là nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời gia tăng mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy chính quyền.

Hằng năm, Sở Nội vụ sẽ tổ chức thẩm định kết quả tự chấm điểm của các sở, ban, ngành; đề xuất khen thưởng, biểu dương đối với sở, ban, ngành đạt chuẩn “Công sở thân thiện” mức độ 4 (mức cao nhất). Cơ chế này vừa tạo động lực thi đua, vừa góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Một trong những điểm nhấn của mô hình “Công sở thân thiện” tại Hải Phòng là việc cụ thể hóa các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Theo Bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công nhận “Công sở thân thiện” tại các sở, ban, ngành trên địa bàn do UBND ban hành, Bộ tiêu chí gồm 4 nhóm: công sở công khai, minh bạch; công sở thân thiện, hành động, vì nhân dân phục vụ; đội ngũ cán bộ, công chức tại các công sở chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương gương mẫu, thân thiện; công sở xanh, văn minh, hiện đại. Mỗi cán bộ phải thực hiện “nụ cười công sở”, đón tiếp niềm nở, hướng dẫn tận tình, giải thích rõ ràng cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó là việc thực hiện nghiêm các quy tắc “4 xin”, “4 luôn” và “5 không”.

Theo đó, “4 xin” là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép. “4 luôn” là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. “5 không” là không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; 100% số cán bộ, công chức khi làm việc phải đeo thẻ; mặc trang phục công sở gọn gàng, lịch sự hoặc trang phục ngành theo quy định.

Những yêu cầu này góp phần tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, văn minh của bộ máy hành chính.

UBND TP. Hải Phòng cũng ban hành bảng thang chấm điểm chi tiết “công sở thân thiện” tại các sở, ban, ngành. Theo đó, việc đánh giá, xếp loại các sở, ban, ngành đạt các mức độ chuẩn “công sở thân thiện” được thực hiện thông qua hình thức chấm điểm theo 4 mức độ.

Công sở đạt từ 95 đến 100 điểm xếp loại mức 4, mức 3 từ 90 đến dưới 95 điểm, mức 2 từ 85 đến dưới 90 điểm, mức 1 từ 80 đến dưới 85 điểm. Xếp loại không đạt chuẩn đối với cơ quan đạt dưới 80 điểm hoặc không đăng ký hoặc có vi phạm quy định nguyên tắc thực hiện chấm điểm.

Quy trình chấm điểm gồm 4 bước. Trước ngày 15/2 hằng năm, các sở, ban, ngành đăng ký đơn vị đạt chuẩn “Công sở thân thiện”; xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm gửi về Sở Nội vụ. Riêng năm 2026, các sở, ban, ngành đăng ký đơn vị đạt chuẩn “Công sở thân thiện” trước ngày 15/4.

Trước ngày 1/12 hằng năm, các sở, ngành tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện các tiêu chí tại Bảng thang điểm, gửi báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ). Quy trình chấm điểm chặt chẽ, từ đăng ký đầu năm, tự chấm điểm cuối năm đến thẩm định độc lập của cơ quan chức năng. Điều này giúp hạn chế tình trạng hình thức, bảo đảm kết quả phản ánh đúng chất lượng thực hiện.

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND Thành phố thành lập tổ thẩm định, tổ chức thẩm định kết quả tự chấm điểm của các sở, ban, ngành, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/12 hằng năm.

Thanh Sơn
