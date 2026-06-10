Tín hiệu tích cực từ tỷ giá

Áp lực tỷ giá phần nào hạ nhiệt

Sau giai đoạn biến động mạnh trong quý I/2026, áp lực tỷ giá đang có dấu hiệu hạ nhiệt rõ nét trên thị trường tự do. Cập nhật sáng ngày 10/6, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.130 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.400 đồng/USD ở chiều bán ra, tăng 2 đồng/USD so với hôm qua. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh vùng 26.370 đồng ở chiều mua vào và 26.400 đồng ở chiều bán ra, tiếp tục không còn chênh lệch so với giá bán tại ngân hàng. So với thời điểm đầu tháng 5/2026, giá USD tự do đã thấp hơn 350 - 400 đồng.

Chênh lệch giữa tỷ giá USD tại ngân hàng và giá USD trên thị trường tự do thu hẹp. Nguồn: Chứng khoán Yuanta

Theo ông Matthew Smith - Giám đốc Phân tích khách hàng tổ chức của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, khoảng cách giữa tỷ giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng nhanh chóng thu hẹp về gần bằng 0 là một điều đáng chú ý. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với thời điểm cuối quý I/2026, khi chênh lệch giữa giá USD trên thị trường tự do và tỷ giá ngân hàng từng tăng vọt lên khoảng 6,5%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, áp lực tỷ giá phần nào hạ nhiệt.

Nhận diện những yếu tố tác động tới tỷ giá trong thời gian tới

Chuyên gia của Chứng khoán Yuanta cũng chỉ ra, đồng nội tệ của Việt Nam là một trong những đồng tiền có mức độ biến động thấp nhất trong thời gian qua. Trong khi đó, nhiều ngoại tệ khác mất giá mạnh từ đầu năm đến nay như đồng won Hàn Quốc (tỷ giá USD/KRW tăng hơn 5,7%), đồng peso Philippines (tỷ giá USD/PHP tăng 4,32%), đồng yên Nhật (tỷ giá USD/JPY tăng 2,3%).

VND đi ngang trong biên độ hẹp trong nhiều tháng nay. Nguồn: Chứng khoán Yuanta

Thị trường tự do hạ nhiệt cho thấy nhu cầu đầu cơ ngoại tệ trong dân cư phần nào đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Đi cùng diễn biến này, giá vàng tại Việt Nam cũng đang thu hẹp rất nhanh mức chênh lệch so với giá vàng thế giới quy đổi. Hiện khoảng chênh giữa giá vàng miếng SJC tại Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (bán ra ở mức 139,4 triệu đồng/lượng) và giá vàng thế giới chỉ khoảng 5%, trong khi trước đây thường xuyên cao hơn trên 10%.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng, chênh lệch giữa tỷ giá USD tự do và tỷ giá ngân hàng đã thu hẹp đáng kể. Dù vậy, công ty chứng khoán này vẫn lưu ý, tỷ giá USD/VND có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong thời gian tới. Lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chậm hơn so với dự kiến, qua đó tiếp tục hỗ trợ sức mạnh đồng USD, rủi ro lạm phát nhập khẩu vẫn cần được theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng và chi phí một số nhóm hàng đầu vào nhập khẩu có thể duy trì ở mức cao, làm gia tăng giá trị nhập khẩu và nhu cầu mua ngoại tệ thanh toán của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chuyên gia từ VCBS nhận định, tỷ giá chỉ chịu áp lực tăng nhẹ, nhờ một số yếu tố hỗ trợ. Cụ thể, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân duy trì tích cực và được kỳ vọng tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, tăng trưởng xuất khẩu được dự báo tăng tốc trong những tháng tới, khi hoạt động sản xuất bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các đơn hàng cuối năm. Đáng chú ý, nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị và linh kiện (chủ yếu từ khu vực FDI) trong 5 tháng đầu năm 2026 dẫn tới nhập siêu cũng cho thấy nhu cầu đầu vào phục vụ sản xuất - xuất khẩu tương đối tích cực và sẽ chuyển hóa thành mặt hàng xuất khẩu sau một độ trễ nhất định, qua đó hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ trong thời gian tới.