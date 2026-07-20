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MBS dự báo tỷ giá USD/VND có thể hướng mốc 27.000 đồng cuối năm 2026

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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12:47 | 20/07/2026
(TBTCO) - Tỷ giá USD/VND cũng bắt đầu rục rịch tăng trở lại sau 2 tháng ổn định, tỷ giá trung tâm tăng 0,3% so với cuối tháng trước và đầu năm. MBS dự báo tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 VND/USD cuối năm 2026, tương ứng tăng 2 - 2,8% so với đầu năm, do đồng USD mạnh lên và thặng dư thương mại thu hẹp.
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Tại báo cáo triển vọng vĩ mô tháng 7/2026 mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) nhận định, tỷ giá USD/VND rục rịch tăng trở lại.

Từ mức 98,9 điểm ở cuối tháng 5/2026, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) duy trì đà tăng ổn định và đạt mức cao nhất trong 1 năm trở lại đây tại 101,61 điểm vào ngày 24/6.

Theo nhóm phân tích MBS, đà tăng của USD chủ yếu được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tăng lãi suất ít nhất 1 lần trong năm nay, nhằm kiểm soát lạm phát.

Việc giá dầu tăng mạnh kể từ tháng 3/2026 đã khiến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5/2026 của Mỹ bật tăng 4,1% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2023; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2026 cũng ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ năm 2023 khi tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Đứng trước áp lực lạm phát, Fed quyết định tiếp tục giữ nguyên phạm vi lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75% và khả năng tăng lãi suất đã xuất hiện trong biểu đồ dự báo lãi suất. Cụ thể, theo dự báo từ các quan chức Fed, lãi suất quỹ liên bang vào cuối năm 2026 được kỳ vọng ở mức trung vị 3,8%, cao hơn mức 3,6% hiện nay. Do đó, điều này hàm ý Fed có thể cần ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Theo công cụ Fedwatch của CME Group, thị trường định giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 tới. Đến cuối tháng 6, chỉ số DXY giảm nhẹ nhưng vẫn neo ở mức cao tại 101,19 (tăng 2,3% so với cuối tháng 5, tăng 3% so với đầu năm).

MBS dự báo tỷ giá USD/VND có thể hướng mốc 27.000 đồng cuối năm 2026

Dưới áp lực từ đồng USD phục hồi mạnh, tỷ giá USD/VND cũng bắt đầu rục rịch tăng trở lại sau 2 tháng ổn định.

“Tuy nhiên, mức tăng trong tháng nhìn chung khá nhẹ, chủ yếu tăng đối với tỷ giá trung tâm và tự do, trong khi tỷ giá liên ngân hàng gần như đi ngang khi đồng VND vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao ở trong nước” - nhóm phân tích đánh giá.

Theo đó, trong tháng 6/2026, tỷ giá trung tâm tăng 0,3% so với cuối tháng trước, song đây là mức tăng trong tháng cao nhất từ đầu năm tới nay, lên mức 25.206 VND/USD. Tỷ giá tự do cũng tăng 1,1% trong tháng lên mức 26.710 VND/USD, song giảm 0,8% so với đầu năm.

Trong khi đó, tỷ giá liên ngân hàng dao động trong biên độ hẹp quanh mức 26.290 - 26.343 VND/USD và kết tháng ở mức 26.310 VND/USD (giảm nhẹ 0,01% so với cuối tháng 5/2026, tăng 0,15% so với đầu năm).

Mặc dù đồng nội tệ duy trì vị thế khá ổn định trong thời gian qua, nhóm phân tích Chứng khoán MBS cho rằng vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới.

“Tổng hợp các yếu tố trên, chúng tôi cho rằng tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 VND/USD đến cuối năm 2026, tương ứng với mức tăng 2% - 2,8% so với đầu năm” - MBS dự báo.

MBS chỉ rõ, một là, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi lập trường thận trọng của Fed về lãi suất.

Hai là, thặng dư thương mại thu hẹp khi mức tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với xuất khẩu nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Theo MBS, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục nhập siêu tháng thứ 7 liên tiếp, trị giá 2,64 tỷ USD trong tháng 6/2026, song đã giảm 49% so với mức thâm hụt của tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 16,65 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái thặng dư 7,95 tỷ USD).

MBS dự báo tỷ giá USD/VND có thể hướng mốc 27.000 đồng cuối năm 2026

Dù kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng tích cực hơn từ khoảng cuối quý II/2026 khi bước vào mùa cao điểm, mức cải thiện của cán cân thương mại trong thời gian tới dự kiến sẽ khá khiêm tốn.

Đặc biệt khi trong ngắn hạn, việc chi phí vận chuyển vẫn cao hơn so với cùng kỳ, cộng hưởng với xu hướng giảm giá của đồng nội tệ trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh, sẽ làm gia tăng rủi ro về nhập khẩu lạm phát.

Theo MBS, chi phí vận chuyển tăng mạnh do giá dầu neo ở mức cao làm tăng giá cả hàng hóa. Giá dầu Brent trung bình được dự báo sẽ dao động trong khoảng 75 – 85 USD/thùng trong năm nay (trong khi giá dầu Brent trung bình trong năm 2025 chỉ ở mức 68,7 USD/thùng).

Ở chiều ngược lại, MBS cho rằng, đồng VND được kỳ vọng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao trong nước và dòng vốn đầu tư FDI tích cực./.

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LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80