Tháo gỡ triệt để vướng mắc về chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh

Giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế

Chiều 20/7, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính), Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo và một số đơn vị tổ chức Hội thảo “Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh” nhằm giúp đỡ các hộ kinh doanh và nhà bán hàng kịp thời cập nhật kiến thức, tháo gỡ triệt để các vướng mắc về chính sách thuế mới.

Phát biểu tại hội thảo, ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TN

Để triển khai Luật đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, đây là những văn bản pháp lý quan trọng, tạo nền tảng cho bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ.

“Ngành Thuế mong người nộp thuế trên cả nước tiếp tục gửi tới cơ quan thuế những câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và những vấn đề vướng mắc từ thực tiễn. Cục Thuế cam kết sẽ nghiêm túc lắng nghe, chủ động tiếp nhận, nghiên cứu và tập trung giải đáp, xử lý, tháo gỡ kịp thời cho người nộp thuế” - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Đồng thời, trong tiến trình xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch và hiệu quả, Cục Thuế xác định cải cách, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Điều này đặt ra yêu cầu ngành Thuế tiếp tục phải đổi mới toàn diện phương thức quản lý và phục vụ, thực sự trở thành một cơ quan hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, liêm chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục thuế. Từng quy trình, từng thủ tục phải tiếp tục được rà soát từ góc nhìn của người thực hiện, bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện; giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, ngành Thuế đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thực chất trong quản lý thuế. Ngành Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ thuế điện tử; tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức có liên quan; từng bước tự động hóa các quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế và các thủ tục liên quan. Mục tiêu xuyên suốt là ứng dụng dữ liệu và công nghệ để chủ động nhận diện, cảnh báo từ sớm, từ xa, nhắc nhở và hỗ trợ người nộp thuế phòng tránh sai sót, qua đó hỗ trợ tối đa để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ đúng, đầy đủ pháp luật thuế.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình thực hiện chính sách mới, điều hộ kinh doanh băn khoăn đặt câu hỏi là doanh thu ghi nhận trên sàn, số tiền thực nhận sau khi trừ các loại phí, chi phí quảng cáo, hoa hồng tiếp thị liên kết hay khoản thuế được sàn khấu trừ, nộp thay…, hộ kinh doanh cần căn cứ vào số liệu nào để xác định doanh thu kê khai thuế? Đồng thời, cần đối chiếu doanh thu với báo cáo từ các sàn như thế nào để đảm bảo chính xác và thống nhất?

Giải đáp băn khoăn này của hộ kinh doanh, ông Đặng Văn Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử cho biết, doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh bao gồm tất cả các khoản: Tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, các khoản phụ thu, phụ trợ. Doanh thu này không bao gồm các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng trả lại. Theo đó, để tổng hợp được doanh thu, hộ kinh doanh phải xác định rõ khoản nào là doanh thu và khoản nào là chi phí liên quan.

Đại biểu tham gia phiên giải đáp tình huống. Ảnh: TN

Ông Thành dẫn ví dụ: Hộ kinh doanh bán một sản phẩm mỹ phẩm trên sàn với giá 1 triệu đồng. Sàn khấu trừ 100 ngàn đồng phí sàn, đơn vị vận chuyển khấu trừ tiếp 50 ngàn đồng phí vận chuyển. Lúc này, doanh thu để xác định nghĩa vụ thuế là 1 triệu đồng, chứ không phải 850 ngàn đồng số tiền thực nhận. Doanh thu là toàn bộ khoản tiền người nộp thuế được hưởng từ việc bán hàng, không phải số thực thu về sau khi đã trừ các chi phí liên quan.

“Để xác định chính xác doanh thu, hộ kinh doanh có thể yêu cầu các sàn cung cấp thông tin liên quan đến các giao dịch để đối chiếu. Quan trọng nhất là hộ kinh doanh phải lập sổ sách ghi chép đầy đủ, phản ánh đúng thực tế bán hàng, tránh việc thiếu sót hoặc kê khai thiếu doanh thu khi nộp thuế” - ông Thành hướng dẫn.

Bà Nguyễn Thị Minh Khuê - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo, cho biết trong quá trình hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chính sách thuế mới Sapo nắm bắt khá nhiều hộ kinh doanh hiểu sai về doanh thu. Vì vậy, Sapo đã phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị chuyên môn tổ chức chuỗi hội thảo, đào tạo và liên tục cập nhật sản phẩm để giúp hộ kinh doanh thích ứng nhanh, an tâm kinh doanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh việc phối hợp với cơ quan thuế tổ chức nhiều hội thảo nhằm hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, Sapo còn triển khai nhiều gói ưu đãi dành cho hộ kinh doanh. Đặc biệt, hôm nay Sapo công bố gói hỗ trợ miễn phí dành cho hộ kinh doanh. Đây là chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giảm chi phí chuyển đổi cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu thực hiện chính sách mới.

Tham gia gói hỗ trợ này của Sapo, người bán sẽ được trải nghiệm miễn phí bộ giải pháp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và các công cụ hỗ trợ vận hành để từng bước làm quen với quy trình mới mà không tạo thêm gánh nặng chi phí.

Sapo kỳ vọng chương trình sẽ giúp nhiều hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ nhanh hơn và tự tin hơn trong việc tuân thủ quy định, vững vàng tăng trưởng.

Chia sẻ bên lề hội thảo, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, giai đoạn đầu triển khai, đặc biệt là việc chuyển từ thói quen cũ sang phương thức mới còn có những vướng mắc là điều không thể tránh khỏi. Cũng như các hộ kinh doanh truyền thống chuyển sang kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, ngành Thuế tin rằng phần lớn sẽ có những chuyển biến tích cực hơn.

“Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, khai thác hiệu quả các dữ liệu đã có như định danh chủ doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt..., để tạo ra các tờ khai gợi ý, hỗ trợ người nộp thuế thay vì phải thực hiện kê khai thủ công” - ông Mai Sơn cho biết./.