Thuế - Hải quan

Thêm nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử

21:44 | 19/07/2026
(TBTCO) - Từ năm 2026, hàng triệu hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai dựa trên dữ liệu điện tử. Sự thay đổi này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ mới, mà còn mở ra nhu cầu cấp thiết về các nền tảng số hỗ trợ quản trị doanh thu, hóa đơn và nghĩa vụ thuế.
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Trong bối cảnh hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai theo quy định mới, Công ty TNHH EZ Tech Việt Nam vừa công bố và ra mắt EZ Tax - nền tảng số hỗ trợ hộ kinh doanh tổ chức dữ liệu, theo dõi công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng rõ ràng, có hệ thống và thuận tiện hơn. Nền tảng được giới thiệu tại https://eztax.vn/, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược xây dựng các công cụ công nghệ “Make in Vietnam”, bám sát thực tiễn vận hành của hộ kinh doanh Việt Nam.

Theo Nghị quyết số 198/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không còn áp dụng phương pháp thuế khoán, đồng thời chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài. Các quy định này tiếp tục được cụ thể hóa tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Nghị định số 141/2026/NĐ-CP về quản lý thuế, hóa đơn điện tử và khai, nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Thêm nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử
Giao diện nền tảng EZ Tech. Ảnh chụp màn hình

Theo khung chính sách hiện hành, ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế được nâng lên 1 tỷ đồng/năm. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên mức này phải thực hiện kê khai thuế và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Việc chuyển đổi phương thức quản lý cũng đặt ra yêu cầu về số hóa dữ liệu kinh doanh, lưu trữ chứng từ và theo dõi các mốc thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

EZ Tax hướng tới hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc quản lý thông tin, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ thuế khi phương thức quản lý chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Nền tảng được xây dựng như một công cụ hỗ trợ số, giúp người dùng quản lý thông tin, theo dõi tiến độ xử lý công việc và thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy trình.

Các chức năng chính của nền tảng gồm quản lý hồ sơ thuế và dữ liệu kinh doanh tập trung; theo dõi lịch thực hiện nghĩa vụ thuế và nhắc việc; hỗ trợ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; quản lý, đối soát hóa đơn, chứng từ; cảnh báo các dữ liệu cần rà soát và hỗ trợ kết nối với các dịch vụ kế toán, đại lý thuế hoặc tư vấn pháp lý khi phát sinh nhu cầu.

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả cho rằng, khi quản lý thuế chuyển sang mô hình dựa nhiều hơn vào dữ liệu, hộ kinh doanh cần hình thành kỷ luật ghi nhận doanh thu, lưu trữ chứng từ và theo dõi nghĩa vụ ngay từ trong quá trình vận hành. Một nền tảng số có giá trị khi giúp người dùng hiểu quy định, giảm thao tác lặp lại và nhận biết rủi ro sớm; nhưng sản phẩm cũng phải minh bạch về phạm vi hỗ trợ và luôn cập nhật theo chính sách.

Ông Phan Thanh Điệp - Tổng Giám đốc Công ty TNHH EZ Tech Việt Nam chia sẻ, với nhiều hộ kinh doanh, nỗi lo lớn nhất không hẳn là số thuế phải nộp, mà là không biết mình đã làm đúng và đủ hay chưa. “EZ Tax được xây dựng để biến một quy trình vốn bị xem là phức tạp thành các bước có thể nhìn thấy, theo dõi và chủ động hoàn thành. Chúng tôi tham khảo những nguyên tắc tốt của dịch vụ thuế số quốc tế, nhưng sản phẩm được thiết kế từ thực tế Việt Nam, cho người dùng Việt Nam và theo pháp luật Việt Nam” - ông Điệp nói.

Đại diện đơn vị phát triển cho hay, EZ Tax được thiết kế theo nguyên tắc bảo mật dữ liệu, bao gồm thu thập dữ liệu ở mức cần thiết, phân quyền truy cập, mã hóa thông tin, lưu vết thao tác và kiểm soát việc chia sẻ dữ liệu. Nền tảng không kinh doanh dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu thuế của người dùng; việc chia sẻ, tích hợp dữ liệu với bên thứ ba chỉ được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý của người dùng và theo quy định của pháp luật.

Theo giới thiệu, EZ Tax không cam kết loại bỏ hoàn toàn các rủi ro về sai sót hay xử phạt trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, mà hướng tới hỗ trợ người dùng quản lý thông tin và chủ động hơn trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định./.

Văn Tuấn
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