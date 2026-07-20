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Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

10:00 | 20/07/2026
(TBTCO) - Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể vào sáng nay (20/7) tại Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 24/7.
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Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đoàn Bắc

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội XIV đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn; Hội nghị Trung ương lần thứ hai đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương lần thứ ba phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. 13 nội dung thảo luận tại Hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn: tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình hội nghị. Ảnh: Đoàn Bắc

Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược: nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy Nhà nước; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia; xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đồng thời tập trung trả lời câu hỏi: mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào? tạo ra năng lực mới nào? và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả?

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đoàn Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, các đồng chí Ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào Dự thảo Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch hành động; phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn; góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, sau Hội nghị này, mỗi Nghị quyết, Kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả; kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm, hiệu quả chưa cao.

Trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn./.

Theo chinhphu.vn
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