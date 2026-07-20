Vinachem đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD vào năm 2030

Xuất khẩu trở thành động lực tăng trưởng mới

Ngày 20/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Vinachem tổ chức Hội nghị công tác thị trường xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức xúc tiến thương mại, các đơn vị thành viên và kết nối trực tuyến với hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nhiều thị trường trọng điểm

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem cho rằng, xuất khẩu cần được xác định là động lực tăng trưởng thực sự của tập đoàn trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo ông, mục tiêu không chỉ là mở rộng quy mô xuất khẩu mà còn đưa thương hiệu Vinachem tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng giám đốc tập đoàn hoá chất Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vinachem

Giai đoạn 2021 - 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn tập đoàn đạt khoảng 2,47 tỷ USD, tăng bình quân 12,4%/năm. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 571 triệu USD, với sản phẩm đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nền tảng để Vinachem hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số mỗi năm, đưa kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD và doanh thu toàn tập đoàn vượt 100 nghìn tỷ đồng vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu này, Vinachem xác định cần chuyển từ tư duy bán sản phẩm sẵn có sang phát triển các sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường; thúc đẩy chuyển đổi xanh nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM); tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo thị trường; phát huy hiệu quả mạng lưới ngoại giao kinh tế và xây dựng đội ngũ nhân lực xuất khẩu chuyên nghiệp.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường quốc tế. Trong đó, Công ty CP Phân bón Bình Điền tập trung xây dựng và bảo vệ thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”, kết hợp hoạt động xúc tiến thương mại với chuyển giao kỹ thuật nhằm tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Trong khi đó, Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco) định hướng phát triển thị trường theo chiều sâu, lấy khách hàng làm trung tâm, mở rộng hệ thống phân phối và từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Đối với Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina), doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các dòng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch để chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại. Các đơn vị cũng thống nhất đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị đơn hàng, logistics và chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường khai thác sự hỗ trợ của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong xúc tiến thương mại và cảnh báo sớm rủi ro thị trường.

Khai thác hiệu quả FTA và nâng cao năng lực cạnh tranh

Đại diện Bộ Ngoại giao, ông Trần Chí Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế cho rằng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, ngoại giao kinh tế cần chuyển từ vai trò hỗ trợ sang đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Đại diện Bộ Công thương cho biết, sáu tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam đạt 266,52 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ; riêng ngành hóa chất đạt 1.572 tỷ USD, tăng 10,8%. Tuy nhiên, các lợi thế về chi phí đang dần thu hẹp khi các tiêu chuẩn xanh, yêu cầu ESG và các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng trở thành rào cản mới. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng công nghệ, chất lượng, thương hiệu và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vinachem

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh châu Âu vẫn là thị trường có nhiều dư địa đối với các sản phẩm thế mạnh của Vinachem. Tuy nhiên, lợi thế thuế quan từ các FTA chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ, chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại.

Bên cạnh đó, đại diện Vietcombank cũng giới thiệu nhiều giải pháp tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và phòng ngừa rủi ro tỷ giá nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị tài chính trong hoạt động xuất khẩu. Trong khi đó, các Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Hoa Kỳ và Campuchia đã cập nhật xu hướng thị trường, nhu cầu nhập khẩu cũng như các yêu cầu kỹ thuật mới đối với sản phẩm hóa chất, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành cùng Vinachem trong kết nối đối tác và cảnh báo sớm rủi ro.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú yêu cầu toàn hệ thống tập trung triển khai sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số; nâng cao chất lượng dự báo thị trường; phát triển sản phẩm phù hợp từng thị trường; xây dựng đội ngũ nhân lực xuất khẩu chuyên nghiệp; khai thác hiệu quả mạng lưới 20 FTA mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có 17 FTA đã có hiệu lực với hơn 60 đối tác; đồng thời tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động ngoại thương, đặc biệt đối với hoạt động xuất khẩu trực tiếp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị. Ảnh: Vinachem

Theo lãnh đạo Vinachem, trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu ngày càng gay gắt, xuất khẩu không chỉ là mục tiêu tăng doanh thu mà còn phản ánh năng lực cạnh tranh, trình độ công nghệ và vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị quốc tế. Với sự đồng hành của các bộ, ngành, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cùng các đối tác trong và ngoài nước, Vinachem kỳ vọng sẽ hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD vào năm 2030, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam./.