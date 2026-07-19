Chứng khoán

Chứng khoán tuần mới (20/7-25/7): Thanh khoản rơi xuống vùng thấp, dòng tiền đợi chờ tín hiệu mới

Tùng Linh

Tùng Linh

14:41 | 19/07/2026
Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch thận trọng. Dù vậy, dòng tiền vẫn tìm đến cổ phiếu một số nhóm ngành khi định giá về vùng hấp dẫn.
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Thanh khoản xuống vùng thấp, thêm dòng tiền tìm đến nhóm thép

Ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp, VN-Index khép lại tuần giao dịch 13 - 17/7 tại mốc 1.787,45 điểm, giảm 2,24% so với tuần trước. Áp lực bán gia tăng ngay từ đầu tuần trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang trở lại, kéo giá dầu tăng mạnh và khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Bên cạnh mức giảm của chỉ số chung, điểm đáng chú ý là là thanh khoản tiếp tục suy yếu. Theo thống kê của Chứng khoán Kirin (CSI), phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận khối lượng khớp lệnh thấp nhất kể từ đầu năm 2026, giảm tới 25,8% so với bình quân 20 phiên. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, sau phiên đầu tuần chịu áp lực bán mạnh với thanh khoản đột biến, áp lực bán tiếp tục gia tăng trong những phiên tiếp theo. Thanh khoản tăng khi giá giảm, thanh khoản giảm khi giá phục hồi kém tích cực.

Bức tranh dòng tiền theo ngành cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét. Thống kê của Chứng khoán Kirin cho thấy, giá các cổ phiếu ngành y tế tăng mạnh nhất tuần với mức tăng 2,77%, theo sau là hàng tiêu dùng, nước và môi trường, bảo hiểm và nhựa. Trong khi đó, điện - năng lượng, chứng khoán, thép, công nghệ viễn thông và bất động sản khu công nghiệp là những nhóm giảm mạnh nhất.

Tuy nhiên, nhóm thép lại xuất hiện một tín hiệu đáng chú ý. Mặc dù giảm giá sâu, thanh khoản của nhóm này lại có xu hướng gia tăng so với các tuần trước. Nhiều cổ phiếu thép vẫn nằm trong nhóm có thanh khoản cao của thị trường, dẫn đầu là cổ phiếu Hòa Phát (HPG). Đây tiếp tục là nhóm được nhà đầu tư theo dõi sát trong bối cảnh kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II và nhu cầu đầu tư công nửa cuối năm.

Chứng khoán tuần mới (20/7-25/7): Thanh khoản rơi xuống vùng thấp, dòng tiền đợi chờ tín hiệu mới
Tăng trưởng khối lượng giao dịch một số cổ phiếu ngành thép -Nguồn: Chứng khoán Kirin

SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của Hoà Phát có thể đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ từ lợi nhuận cốt lõi. Nhu cầu và sản lượng HRC tăng, nhờ thuế chống bán phá giá bổ sung đối với HRC khổ rộng tạo môi trường thuận lợi cho nhà sản xuất thép trong quý vừa qua.

Trong khi thanh khoản giảm, áp lực bán ròng của dòng vốn ngoại vẫn chưa chấm dứt và có sự phân hóa. Trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng. Ở chiều mua, VNM được mua ròng mạnh nhất với 328 tỷ đồng, tiếp theo là VHM, ACB, VIC và HDB. Ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với hơn 600 tỷ đồng, bên cạnh hàng loạt cổ phiếu ngân hàng như CTG, VPB, TCB cùng SSI, PNJ và VCI.

Chứng khoán tuần mới (20/7-25/7): Thanh khoản rơi xuống vùng thấp, dòng tiền đợi chờ tín hiệu mới
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng tuần qua - Nguồn: Chứng khoán Kirin

Thị trường chờ kết quả kinh doanh và tín hiệu từ Fed

Bước sang tuần giao dịch mới, tâm lý thị trường nhiều khả năng vẫn chịu tác động đồng thời từ các yếu tố trong nước và quốc tế. Trong nước, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang bước vào giai đoạn cao điểm và được kỳ vọng sẽ trở thành chất xúc tác quan trọng giúp dòng tiền phân hóa rõ nét hơn giữa các nhóm ngành.

Trên thế giới, giới đầu tư quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến giữa Mỹ và Iran sau các đợt không kích mới. Đây vẫn là yếu tố tác động trực tiếp tới giá năng lượng và kỳ vọng lãi suất toàn cầu.

Tuần tới cũng đánh dấu giai đoạn sôi động của mùa báo cáo lợi nhuận quý II tại Mỹ. Bên cạnh đó, thị trường sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ cùng các số liệu PMI, doanh số bán nhà và chỉ số kinh tế dẫn dắt để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Tại châu Âu, quyết định lãi suất của ECB sẽ là tâm điểm. Thị trường kỳ vọng ECB giữ nguyên lãi suất sau lần tăng 25 điểm cơ bản trước đó, nhưng điểm được đặc biệt quan tâm còn là định hướng chính sách cho các tháng cuối năm.

Dự báo giao dịch tuần tới vẫn khá thận trọng. SHS cho rằng VN-Index chưa cải thiện xu hướng khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh tích lũy, chờ cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh quý II. Áp lực bán giảm tỷ trọng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn gia tăng cũng là yếu tố được chuyên gia SHS đề cập, nhất là trong bối cảnh thông tin dư nợ ký quỹ cuối quí II/2026 của các công ty chứng khoán vẫn tăng mạnh so với quý I/2026.

Trong khi đó, ông Lê Đỗ Tuấn Minh, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chứng khoán Kirin, sau ba tuần giảm liên tiếp và xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.810 - 1.820 điểm, khả năng chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.716 điểm trong tuần tới trước khi tìm được trạng thái cân bằng mới. Chuyên gia từ Chứng khoán Kirin (CSI) tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, hạn chế bắt đáy và chỉ xem xét giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Với việc thanh khoản vẫn ở vùng thấp, dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ và các yếu tố quốc tế còn nhiều biến động, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong trạng thái thăm dò. Tuy nhiên, sự gia tăng thanh khoản tại một số nhóm ngành cho thấy xu hướng chọn lọc cơ hội ở những cổ phiếu đã điều chỉnh sâu, tạo tiền đề cho quá trình phân hóa rõ nét hơn trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý II./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán tuần mới chứng khoán vn-index ngành thép thanh khoản

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