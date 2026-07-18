Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Giá tiêu hôm nay tăng sang ngày thứ ba liên tiếp. Ảnh minh họa

Giá tiêu vượt mức 140.000 đồng/kg

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục nhích lên 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, đưa mặt bằng giá thu mua lên 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 141.000 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước.

Tại các địa phương còn lại, giá tiêu đồng loạt tăng 500 đồng/kg. Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) đạt 138.500 đồng/kg, Đồng Nai lên 138.000 đồng/kg, còn Gia Lai được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước đang duy trì xu hướng phục hồi tích cực sau giai đoạn điều chỉnh hồi giữa tháng.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu xuất khẩu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt vẫn chưa ghi nhận biến động mới.

Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn được chào bán ở mức 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 5.950 USD/tấn đối với loại 550 g/l.

Tại Indonesia, giá tiêu đen tiếp tục duy trì ở mức 7.079 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán với giá 5.900 USD/tấn, còn Malaysia vẫn giữ mức cao nhất là 9.350 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia ổn định tại 9.198 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ ở 8.200 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm hơn 2.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 18/7 cho thấy, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.200 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá thu mua xuống còn 95.700 - 96.300 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có giá cao nhất cả nước, dù đã giảm xuống còn 96.300 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 96.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất với 95.700 đồng/kg.

Đợt điều chỉnh này đã xóa gần hết mức tăng của hai phiên trước đó, đưa giá cà phê trong nước trở lại vùng quanh 96.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê quay đầu giảm mạnh sau chuỗi tăng trước đó. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 giảm 2,91%, tương đương 114 USD/tấn, xuống còn 3.797 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng mất 117 USD/tấn (3,03%), còn 3.747 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm mạnh 4,33% (14,15 US cent/pound), xuống 312,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 4,1% (12,7 US cent/pound), còn 297,25 US cent/pound./.