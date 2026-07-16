Thị trường

Ngày 16/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

10:14 | 16/07/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (16/7) đồng loạt giảm. Dù áp lực từ lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt, thị trường bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến đồng USD và những rủi ro địa chính trị.
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Ngày 16/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm
Giá bạc hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h40 ngày 16/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.160.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.227.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.275.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.160.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.227.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.160.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.541.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.599.856 đồng/lượng (mua vào) và 59.386.518 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h40 ngày 16/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 16/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h40 ngày 16/7, giá bạc giao ngay ở mức 56,957 USD/ounce, giảm 1,41% so với hôm qua.

Giá bạc liên tục biến động sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, khi số liệu lạm phát mới công bố tại Mỹ giúp giảm bớt áp lực lên chính sách tiền tệ của Fed. Dù vậy, triển vọng của kim loại quý này vẫn chưa thực sự rõ ràng, bởi thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến lãi suất, sức mạnh của đồng USD và những căng thẳng địa chính trị trên thế giới.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ giảm 0,4% so với tháng trước, trong khi lạm phát cơ bản gần như không biến động. Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi xuống và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các tài sản không mang lại lợi suất như bạc.

Ngày 16/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Đồng thời, sự suy yếu của đồng USD cũng góp phần cải thiện sức hấp dẫn của bạc trên thị trường quốc tế. Khi đồng bạc xanh giảm giá, chi phí nắm giữ bạc đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác trở nên thấp hơn, qua đó hỗ trợ lực cầu và giúp kim loại quý này phục hồi sau nhịp giảm trước đó.

Xét trên phương diện kỹ thuật, bạc vẫn cần chinh phục một số ngưỡng cản quan trọng trước khi xác lập xu hướng tăng bền vững. Khu vực 59 - 60 USD/ounce hiện được đánh giá là vùng kháng cự gần nhất. Nếu bứt phá thành công, giá bạc có thể hướng tới vùng 61 - 62 USD/ounce. Ngược lại, trong trường hợp lực cầu suy yếu, kim loại quý này có khả năng lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 57 - 58 USD/ounce.

Về triển vọng dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với bạc nhờ nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất chất bán dẫn, thiết bị điện tử và công nghệ cao./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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