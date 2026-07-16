Hà Nội kích hoạt 7 động lực tăng trưởng, quyết tâm cán đích GRDP hai con số

Chiều 15/7, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để Thủ đô hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026, đồng thời tạo nền tảng phát triển dài hạn theo Luật Thủ đô (năm 2026) và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu trước khi nghị quyết được thông qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi Hà Nội phải đạt tốc độ tăng trưởng rất cao trong nửa cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến tại Kỳ họp thứ năm, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Hà Nội có cơ sở để hoàn thành mục tiêu này khi nhiều động lực phát triển mới đang dần phát huy hiệu quả. Đó là việc triển khai Luật Thủ đô (năm 2026), Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cùng với sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy, giám sát của HĐND TP. Hà Nội và sự đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, UBND TP. Hà Nội sẽ rà soát toàn diện các động lực phát triển, xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng quý, từng tháng; lượng hóa mức đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, dự án trọng điểm và từng nguồn lực đối với tăng trưởng GRDP.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ rà soát phương pháp thống kê GRDP nhằm phản ánh sát quy mô nền kinh tế, xác định đúng dư địa tăng trưởng của từng địa bàn; đồng thời thành lập tổ công tác chuyên đề về tăng trưởng kinh tế để thường xuyên theo dõi, tháo gỡ khó khăn và kịp thời điều chỉnh các giải pháp điều hành.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực dẫn dắt tăng trưởng. Thành phố sẽ điều hành theo nguyên tắc phân bổ vốn đúng trọng tâm, giải ngân đúng tiến độ và bảo đảm các dự án sau đầu tư phải tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

HĐND TP. Hà Nội nhận định, 6 tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, yêu cầu cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển. Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều hành linh hoạt gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh triển khai Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô.

Thành phố sẽ tập trung khơi thông các nguồn lực về đất đai, đầu tư, khoa học - công nghệ, dữ liệu và nhân lực.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến Vành đai 1; Vành đai 2,5; Vành đai 3,5; các cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, các tuyến đường kết nối và các tuyến đường sắt đô thị đang triển khai...

Đồng thời, ưu tiên các công trình chống ngập, xử lý ô nhiễm môi trường, thí điểm vùng phát thải thấp và thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), phát triển khu công nghiệp công nghệ số và mô hình hợp tác “3 nhà”./.