Hà Nội thông qua định hướng đầu tư công hơn 404.000 tỷ đồng năm 2027

Theo nghị quyết, HĐND thành phố cơ bản thống nhất với mục tiêu, định hướng, nguyên tắc lập và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2027 do UBND thành phố trình. Đồng thời, thống nhất sử dụng ngân sách cấp thành phố để hỗ trợ dự án xây dựng, di dời, tái định cư Tiểu đoàn 10/Cục Hậu cần - Kỹ thuật/Binh chủng Pháo binh - Tên lửa.

HĐND thành phố giao UBND TP. Hà Nội tiếp tục rà soát, xây dựng phương án huy động tối đa các nguồn lực đầu tư công, bảo đảm cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước cho kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở khả năng cân đối vốn, tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án, thành phố sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, UBND thành phố được yêu cầu rà soát kỹ danh mục các dự án, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí và tuân thủ các tiêu chí phân bổ vốn theo hướng dẫn của Trung ương.

Theo Tờ trình số 306/TTr-UBND ngày 8/7/2026, kế hoạch đầu tư công năm 2027 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của Trung ương; đồng thời bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của thành phố cũng như khả năng cân đối ngân sách và tiến độ triển khai thực tế của các chương trình, dự án.

Thành phố sẽ ưu tiên bố trí vốn tập trung cho các dự án đầu tư công đặc biệt, công trình cấp bách, các dự án chuyển tiếp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời bảo đảm đủ vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng, các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và các dự án đường sắt đô thị theo đúng tiến độ.

Sau khi đáp ứng các nhiệm vụ ưu tiên, thành phố mới xem xét bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hà Nội thống nhất với các mục tiêu, định hướng và nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 do UBND thành phố trình.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách, đầu tư công năm 2027 sẽ tiếp tục giữ vai trò là “vốn mồi”, dẫn dắt các nguồn lực xã hội để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược và các khu đô thị lớn theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó có kế hoạch khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho các dự án trọng điểm này, UBND thành phố đã đề xuất phương án huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND thành phố xây dựng lộ trình bố trí và giải ngân vốn phù hợp với tiến độ của từng dự án, đồng thời chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương sớm xác định mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, xây dựng các kịch bản cân đối nguồn lực và phương án điều hành kế hoạch vốn, bảo đảm tính khả thi của kế hoạch đầu tư công cũng như mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2027.