Tài chính

Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách phát triển

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
16:29 | 13/07/2026
(TBTCO) - Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vừa phản ánh đầy đủ bức tranh của nền kinh tế, vừa là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ hoạch định chính sách, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
aa

Cung cấp cơ sở dữ liệu cho các quyết sách chiến lược

Chiều ngày 13/7, tại trụ sở Cục Thống kê, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được tiến hành trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm đưa đất nước phát triển với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bởi vậy, kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tạo nền tảng hoạch định chính sách phát triển
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo Bộ trưởng, để đưa ra các quyết sách đúng đắn, trước hết, cần nắm chắc quy mô và chất lượng các nguồn lực của nền kinh tế. Bộ trưởng ví điều này như việc quản lý tài chính của một gia đình, muốn quyết định đầu tư hay chi tiêu hiệu quả, thì phải biết rõ mình đang có bao nhiêu nguồn lực và khả năng huy động ra sao. Đối với quốc gia cũng vậy, chỉ khi đánh giá chính xác thực trạng nền kinh tế, thì mới có thể xây dựng các chính sách phù hợp, khai thác hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển.

Đặc biệt, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 với thời gian thực hiện được rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Theo Bộ trưởng, kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương tới cơ sở, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ thống kê, kiểm đếm nguồn lực sẵn có, mà còn là “tổng diễn tập” cho cuộc chuyển đổi số của Cục Thống kê để mở ra phương thức thống kê mới hiệu quả hơn, chất lượng hơn trong kỷ nguyên số.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo các cấp, các bộ, ngành, địa phương cùng hơn 114.000 điều tra viên, giám sát viên đã trực tiếp tham gia cuộc Tổng điều tra. Đồng thời, Bộ trưởng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các đơn vị chức năng trong việc bảo đảm cuộc điều tra được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Ứng dụng công nghệ, bảo đảm chất lượng dữ liệu thống kê quốc gia

Báo cáo tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, cuộc Tổng điều tra được triển khai trên phạm vi toàn quốc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, qua đó bảo đảm tiến độ, chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu thống kê quốc gia.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thực hiện trên cơ sở Luật Thống kê và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về Chương trình điều tra thống kê quốc gia, kế hoạch điều tra thống kê năm 2026, phương án và tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Mục tiêu của cuộc Tổng điều tra là đánh giá toàn diện sự phát triển của các cơ sở kinh tế về quy mô, lao động, kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đồng thời phản ánh cơ cấu, phân bố các cơ sở kinh tế theo địa phương, ngành kinh tế, loại hình kinh tế và hình thức sở hữu. Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia, đặc biệt là GDP, GRDP, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc và hình thành dàn mẫu tổng thể cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tạo nền tảng hoạch định chính sách phát triển
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo báo cáo, nội dung điều tra bao gồm nhận dạng và phân loại đơn vị điều tra; điều kiện sản xuất, kinh doanh về lao động, tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng khoa học công nghệ và các chuyên đề điều tra chuyên sâu. Để đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin đa dạng, Ban Chỉ đạo đã xây dựng 50 loại phiếu điều tra phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Về công tác tổ chức, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thành lập đồng bộ từ Trung ương đến địa phương với 34 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 3.319 Ban Chỉ đạo cấp xã. Cuộc điều tra huy động 114.353 điều tra viên thống kê, 52.060 người lập bảng kê, 1.185 giám sát viên cấp tỉnh và 131 giám sát viên Trung ương tham gia triển khai.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng điều tra, Cục Thống kê đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành và địa phương trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin và tổ chức thu thập thông tin.

Trong quá trình triển khai, cả nước đã tổ chức 641 lễ ra quân tại các địa phương và hơn 2.000 hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ với gần 144.000 lượt đại biểu tham dự. Đây là cơ sở quan trọng để thống nhất quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thu thập thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Việc thu thập thông tin được thực hiện từ ngày 5/1 đến 30/4/2026, với trên 6 triệu đơn vị điều tra. Giai đoạn 1 tập trung điều tra hơn 5,25 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hơn 52.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và gần 8.000 tổ hợp tác. Giai đoạn 2 tiến hành điều tra hơn 1,22 triệu doanh nghiệp và hợp tác xã, cùng các hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, việc tổ chức thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ bảo đảm cung cấp nguồn dữ liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước, mà còn tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thống kê quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
Tấn Minh
Từ khóa:
tổng điều tra kinh tế hoạch định chính sách chuyển đổi số công nghệ thông tin cơ sở dữ liệu quy mô kinh tế

Bài liên quan

Hành trình tái thiết “bộ máy khổng lồ” và dấu ấn đột phá của Bộ Tài chính

Hành trình tái thiết “bộ máy khổng lồ” và dấu ấn đột phá của Bộ Tài chính

Thuế tỉnh Ninh Bình tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu

Thuế tỉnh Ninh Bình tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu

Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

Dành cho bạn

Bộ Công thương sẽ đánh giá kỹ đề xuất giá điện theo giờ

Bộ Công thương sẽ đánh giá kỹ đề xuất giá điện theo giờ

MoMoCare và dấu ấn đổi mới của Chubb Life Việt Nam trong hành trình bảo hiểm số

MoMoCare và dấu ấn đổi mới của Chubb Life Việt Nam trong hành trình bảo hiểm số

Bước tiến dài của dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Bước tiến dài của dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới

Hệ sinh thái ngân hàng tạo sức bật cho bancassurance

Hệ sinh thái ngân hàng tạo sức bật cho bancassurance

Cuộc cách mạng về thể chế tài chính công

Cuộc cách mạng về thể chế tài chính công

Đọc thêm

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Năm 2026, Quốc hội bố trí 35.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm 25.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và 10.000 tỷ đồng kinh phí thường xuyên. Mục tiêu Chính phủ đặt ra là đến ngày 30/9/2026, giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia đạt 80% kế hoạch; hoàn thành giải ngân 100% kinh phí thường xuyên trước ngày 31/12/2026 và 100% vốn đầu tư trước ngày 31/1/2027.
Ngành Dự trữ Nhà nước khẳng định vai trò điểm tựa an sinh

Ngành Dự trữ Nhà nước khẳng định vai trò điểm tựa an sinh

(TBTCO) - Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, trong hơn 6 tháng đầu năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia. Từ việc đẩy nhanh tiến độ nhập kho hàng trăm nghìn tấn lương thực, vật tư cứu hộ, đến việc xuất cấp kịp thời cho các địa phương, ngành Dự trữ đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc bảo đảm an sinh xã hội và ứng phó khẩn cấp với thiên tai.
Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất)

Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất)

(TBTCO) - Ngày 10/7/2026, tại Khánh Hòa, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đối với khu vực miền Trung. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp cùng 9 Sở Tài chính khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Khánh Hòa, Quảng Trị, Nghệ An, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, TP. Huế và Đắk Lắk.
Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn “đứng chờ”

Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn “đứng chờ”

(TBTCO) - Đồng vốn chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi rời những bản kế hoạch để trở thành những công trình, con đường, trường học, tạo sinh kế cho người dân. Với các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, hành trình đó đang bắt đầu từ việc tháo gỡ những điểm nghẽn để nguồn lực sớm được đưa vào cuộc sống.
Ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS)

Ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS)

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) tại Quyết định số 1852/QĐ-BTC ngày 10/7/2026. Hệ thống VDBAS được xây dựng trong năm 2026 - 2027 và dự kiến chính thức vận hành năm 2027.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản) Ohmura Hideaki: Thúc đẩy chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản) Ohmura Hideaki: Thúc đẩy chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Ngày 10/7/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác cấp cao tỉnh Aichi (Nhật Bản) do ông Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Nauy Hilde Solbakken nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Nauy Hilde Solbakken nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 10/7/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam Đại sứ Hilde Solbakken đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác (2022 - 2026).
Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư và doanh nghiệp bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư và doanh nghiệp bứt phá trong nửa đầu năm 2026

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Hà Nội duy trì đà tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước với GRDP tăng 8,22%, trong khi đầu tư xã hội, giải ngân đầu tư công, thu hút doanh nghiệp và du lịch đều ghi nhận những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố sẽ phải tạo bứt phá mạnh mẽ trong nửa cuối năm, lấy đầu tư công, tiêu dùng và khu vực tư nhân làm động lực chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Vietbank sắp chào sàn HOSE, tiếp tục tăng vốn để mở rộng dư địa tăng trưởng

Vietbank sắp chào sàn HOSE, tiếp tục tăng vốn để mở rộng dư địa tăng trưởng

Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách phát triển

Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách phát triển

Giải ngân đầu tư công tại Đắk Lắk ước đạt 24,4% kế hoạch sau 7 tháng

Giải ngân đầu tư công tại Đắk Lắk ước đạt 24,4% kế hoạch sau 7 tháng

Bộ Tài chính đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Bộ Tài chính đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn: Nhiều vấn đề nóng của thị trường vốn sẽ được "mổ xẻ"

Hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn: Nhiều vấn đề nóng của thị trường vốn sẽ được "mổ xẻ"

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Nỗ lực nối mạch thặng dư thương mại

Nỗ lực nối mạch thặng dư thương mại

Nghị định 200/2026/NĐ-CP: Phân biệt rõ hơn giữa tài sản bảo đảm thực và hình thức

Nghị định 200/2026/NĐ-CP: Phân biệt rõ hơn giữa tài sản bảo đảm thực và hình thức

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang