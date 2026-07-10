Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư và doanh nghiệp bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Chiều 10/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết chủ trì họp báo với sự tham dự của đại diện các sở, ngành.

Kinh tế tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì đà tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng và các cân đối lớn được bảo đảm.

Theo đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm 2025 và vượt mức tăng trưởng chung của cả nước (8,18%). Dù vậy, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng 10,36% mà thành phố đặt ra từ đầu năm.

Cơ cấu GRDP tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm 68,53% quy mô nền kinh tế; công nghiệp và xây dựng chiếm 19,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,19%; phần còn lại là thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.

Động lực quan trọng của tăng trưởng đến từ đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều mức tăng 10,5% của năm trước. Quy mô vốn đầu tư của Hà Nội chiếm 14,08% tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện của cả nước, đứng thứ hai toàn quốc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng thông tin tại cuộc họp báo.

Song song với đó, cân đối ngân sách tiếp tục được củng cố. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 404.418 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán và tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách địa phương đạt 102.826 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ. Riêng chi thường xuyên đạt 39.555 tỷ đồng, tăng 6,3%, góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Dịch vụ, du lịch và tiêu dùng tiếp tục là điểm sáng

Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu của nền kinh tế Thủ đô khi thương mại, tiêu dùng và du lịch đều tăng trưởng tích cực.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ. Lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng 28,7%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch.

Theo UBND thành phố, ngành du lịch đã tạo sức hút mới thông qua việc giới thiệu hơn 80 sản phẩm du lịch, tập trung vào các mô hình du lịch xanh, kinh tế đêm và các tuyến kết nối di tích quốc gia đặc biệt.

Nhờ đó, tổng thu từ khách du lịch đạt 74,23 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1%; công suất sử dụng phòng khách sạn bình quân đạt 65,64%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố quyết định thành lập 11 cụm công nghiệp mới, đồng thời đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội. Từ đó ngành công nghiệp tăng 7,91%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP...

Đầu tư công và doanh nghiệp tạo động lực mới

Một trong những điểm nhấn nổi bật của bức tranh kinh tế Hà Nội là tiến độ giải ngân đầu tư công.

Đến hết ngày 30/6, toàn thành phố đã giải ngân 63.162 tỷ đồng, đạt 52,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tăng tới 112,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn vốn được tập trung cho các công trình hạ tầng chiến lược như hệ thống cầu qua sông Hồng, các tuyến đường vành đai, giao thông liên kết vùng, đường sắt đô thị cùng nhiều dự án phục vụ an sinh xã hội.

Bên cạnh đầu tư công, khu vực doanh nghiệp cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội có 18.978 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21% về số lượng. Tổng vốn đăng ký đạt gần 397.885 tỷ đồng, tăng tới 145% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế đến nay, Hà Nội có 440.796 doanh nghiệp đăng ký, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế và khởi nghiệp lớn nhất cả nước.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, lãnh đạo Sở Tài chính cho rằng Hà Nội vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong những tháng cuối năm.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu GRDP tăng 11% cả năm 2026, thành phố cần duy trì tốc độ tăng trưởng rất cao trong hai quý còn lại khi GRDP quý II chỉ đạt 8,1% và bình quân 6 tháng đạt 8,22%.

Ngoài áp lực về tăng trưởng, kinh tế Thủ đô còn chịu tác động từ những biến động bên ngoài như xung đột địa chính trị, giá nhiên liệu và chi phí vận tải quốc tế tăng, lạm phát tại nhiều thị trường lớn làm suy giảm sức mua, trong khi các hàng rào kỹ thuật và bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, cơ cấu sản xuất vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu, máy móc nhập khẩu khi tốc độ tăng nhập khẩu lên tới 39,6%, cao hơn nhiều so với tăng trưởng xuất khẩu.

Cùng với đó, CPI bình quân ở mức 4,8% tiếp tục tạo áp lực lên chi phí sản xuất và sức mua của người dân do giá năng lượng, vật liệu xây dựng, chi phí vận tải và nhà ở đều tăng.

Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết chủ trì họp báo.

Tập trung tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, Hà Nội sẽ điều hành theo kịch bản tăng trưởng chi tiết đến từng quý, từng ngành và từng địa phương.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, thành phố sẽ thiết lập hệ thống theo dõi các chỉ tiêu tăng trưởng theo thời gian thực, kiểm đếm kết quả hằng tuần và đánh giá hằng tháng để kịp thời điều chỉnh giải pháp. Đồng thời, chỉ tiêu tăng trưởng đã được giao cụ thể cho từng xã, phường nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực trực tiếp của tăng trưởng. Thành phố sẽ giao chỉ tiêu giải ngân theo từng tháng cho từng chủ đầu tư, công khai tiến độ các dự án trọng điểm, điều chuyển vốn khỏi những dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian nghiệm thu, thanh toán.

Đối với sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng mới, mở rộng thị trường và tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

Các dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các tuyến Vành đai 2,5, 3,5, các cầu vượt sông Hồng và hệ thống giao thông liên vùng sẽ tiếp tục được ưu tiên tuyệt đối về giải phóng mặt bằng và nguồn lực đầu tư.

Song song với đó, Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng từ tháng 7 đến cuối năm với nhiều chương trình khuyến mại, hội chợ, xúc tiến thương mại; phát triển mạnh kinh tế đêm tại 3-5 khu vực trọng điểm; ra mắt thêm các sản phẩm du lịch mới, đẩy nhanh số hóa các di tích quốc gia đặc biệt.

Ở lĩnh vực đầu tư, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tăng cường đối thoại với khu vực doanh nghiệp tư nhân.