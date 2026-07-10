Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 182.561 tỷ đồng

|
GSPC +60.93
10/07 | +60.93
(7,543.64 +60.93 (+0.81%))
|
DJI +139.02
10/07 | +139.02
(52,487.41 +139.02 (+0.27%))
|
IXIC +336.24
10/07 | +336.24
(26,206.89 +336.24 (+1.30%))
|
NYA +86.23
10/07 | +86.23
(23,876.84 +86.23 (+0.36%))
|
XAX -12.19
10/07 | -12.19
(8,083.58 -12.19 (-0.15%))
|
BUK100P +0.48
10/07 | +0.48
(1,039.38 +0.48 (+0.05%))
|
RUT +36.15
10/07 | +36.15
(2,992.54 +36.15 (+1.22%))
|
VIX +0.08
10/07 | +0.08
(15.92 +0.08 (+0.50%))
|
FTSE +2.83
10/07 | +2.83
(10,475.28 +2.83 (+0.03%))
|
GDAXI -13.90
10/07 | -13.90
(25,104.37 -13.90 (-0.06%))
|
FCHI -7.29
10/07 | -7.29
(8,319.33 -7.29 (-0.09%))
|
STOXX50E -14.58
10/07 | -14.58
(6,269.69 -14.58 (-0.23%))
|
N100 -5.30
10/07 | -5.30
(1,907.44 -5.30 (-0.28%))
|
BFX +1.06
10/07 | +1.06
(5,649.02 +1.06 (+0.02%))
|
MOEX.ME -0.11
10/07 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +144.94
10/07 | +144.94
(24,175.12 +144.94 (+0.60%))
|
STI +35.41
10/07 | +35.41
(5,469.29 +35.41 (+0.65%))
|
AXJO +43.50
10/07 | +43.50
(8,806.00 +43.50 (+0.50%))
|
AORD +42.40
10/07 | +42.40
(9,003.70 +42.40 (+0.47%))
|
BSESN +827.57
10/07 | +827.57
(77,569.39 +827.57 (+1.08%))
|
JKSE +11.92
10/07 | +11.92
(5,924.36 +11.92 (+0.20%))
|
KLSE +13.85
10/07 | +13.85
(1,691.49 +13.85 (+0.83%))
|
NZ50 +120.49
10/07 | +120.49
(13,785.67 +120.49 (+0.88%))
|
KS11 +184.03
10/07 | +184.03
(7,475.94 +184.03 (+2.52%))
|
TWII -379.80
10/07 | -379.80
(45,354.61 -379.80 (-0.83%))
|
GSPTSE +264.65
10/07 | +264.65
(35,200.45 +264.65 (+0.76%))
|
BVSP +2,088.67
10/07 | +2,088.67
(172,742.12 +2,088.67 (+1.22%))
|
MXX -502.36
10/07 | -502.36
(66,107.28 -502.36 (-0.75%))
|
IPSA +78.27
10/07 | +78.27
(11,025.29 +78.27 (+0.71%))
|
MERV -21,508.00
10/07 | -21,508.00
(3,202,489.50 -21,508.00 (-0.67%))
|
TA125.TA -0.11
10/07 | -0.11
(4,007.14 -0.11 (-0.00%))
|
CASE30 +283.10
10/07 | +283.10
(52,311.50 +283.10 (+0.54%))
|
JN0U.JO +17.85
10/07 | +17.85
(6,687.15 +17.85 (+0.27%))
|
DX-Y.NYB -0.04
10/07 | -0.04
(100.86 -0.04 (-0.04%))
|
125904-USD-STRD +0.11
10/07 | +0.11
(2,793.45 +0.11 (+0.00%))
|
XDB +0.20
10/07 | +0.20
(134.08 +0.20 (+0.15%))
|
XDE +0.15
10/07 | +0.15
(114.32 +0.15 (+0.14%))
|
000001.SS -40.43
10/07 | -40.43
(3,996.16 -40.43 (-1.00%))
|
N225 +813.88
10/07 | +813.88
(68,557.73 +813.88 (+1.20%))
|
XDN +0.07
10/07 | +0.07
(61.59 +0.07 (+0.11%))
|
XDA +0.08
10/07 | +0.08
(69.39 +0.08 (+0.12%))