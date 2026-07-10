Chứng khoán

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 182.561 tỷ đồng

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
17:25 | 10/07/2026
(TBTCO) - Tháng 6/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động tổng cộng 23.375 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6, Kho bạc Nhà nước đã huy động 182.561 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch phát hành năm 2026.
aa
Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 182.561 tỷ đồng
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
trái phiếu chính phủ sở giao dịch chứng khoán hà nội 6 tháng đầu năm 2026

Bài liên quan

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 356.935,1 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 356.935,1 tỷ đồng

Infographics: Thu ngân sách 6 tháng do ngành Thuế quản lý ước đạt hơn 1.382.330 tỷ đồng

Infographics: Thu ngân sách 6 tháng do ngành Thuế quản lý ước đạt hơn 1.382.330 tỷ đồng

Dành cho bạn

Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

Cổ phiếu RDP chính thức rời UPCoM từ ngày 17/7/2026

Cổ phiếu RDP chính thức rời UPCoM từ ngày 17/7/2026

Cổ phiếu RCC vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026

Cổ phiếu RCC vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026

Sửa đổi đồng bộ quy định về lưu ký, bù trừ và giao dịch điện tử chứng khoán

Sửa đổi đồng bộ quy định về lưu ký, bù trừ và giao dịch điện tử chứng khoán

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Đọc thêm

Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 119/2020/TT-BTC nhằm hoàn thiện toàn diện quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Dự thảo không chỉ cập nhật các quy định mới của pháp luật và đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống công nghệ KRX mà còn tạo nền tảng pháp lý cho cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), góp phần hiện đại hóa hạ tầng thị trường.
20 năm VSDC: Khẳng định vị thế, sẵn sàng đón vận hội mới của thị trường chứng khoán Việt Nam

20 năm VSDC: Khẳng định vị thế, sẵn sàng đón vận hội mới của thị trường chứng khoán Việt Nam

Phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam là hành trình bền bỉ xây dựng một hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán hiện đại, an toàn và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Từ nền móng được tạo dựng hôm nay, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang chuẩn bị cho vai trò lớn hơn trong tương lai phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường vốn Việt Nam nói chung.
Sàn giao dịch các-bon - Việt Nam đang đặt nền móng cho một kiến trúc tài chính hoàn toàn mới

Sàn giao dịch các-bon - Việt Nam đang đặt nền móng cho một kiến trúc tài chính hoàn toàn mới

BIDV vinh dự đồng hành ngay từ những ngày đầu với tư cách ngân hàng thanh toán của sàn các-bon.
Kỳ rà soát danh mục VN30: Cuộc cạnh tranh của những doanh nghiệp top đầu

Kỳ rà soát danh mục VN30: Cuộc cạnh tranh của những doanh nghiệp top đầu

(TBTCO) - Kỳ rà soát danh mục VN30 quý III/2026 được dự báo chứng kiến hai doanh nghiệp vốn hóa lớn cùng gia nhập rổ chỉ số. Sự xuất hiện của lớp "tân binh" cho thấy cuộc cạnh tranh trong nhóm doanh nghiệp dẫn dắt ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng quy mô đã giảm đáng kể so với các phiên trước. Trong bối cảnh chịu áp lực từ diễn biến địa chính trị tại Trung Đông và giá dầu tăng mạnh, dòng vốn ngoại chuyển sang mua ròng nhóm cổ phiếu dầu khí như BSR, GAS.
Chứng khoán phái sinh ngày 9/7: Trạng thái chênh lệch dương trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 9/7: Trạng thái chênh lệch dương trở lại

(TBTCO) - VN30 đánh mất mốc 1.990 điểm khi lực đỡ từ BSR không đủ bù đắp áp lực điều chỉnh ở nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, trên thị trường phái sinh, cả 8 hợp đồng tương lai đều có mức chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở, mở ra kỳ vọng thị trường có thể sớm cân bằng trở lại.
Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

Thị trường chứng khoán hôm nay (9/7) quay đầu giảm điểm sau khi không vượt được ngưỡng cản 1.850 điểm. Áp lực bán gia tăng ở nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm 13 điểm, trong khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý quan sát trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.
Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Theo Dragon Capital, triển vọng nâng hạng thị trường cùng các thương vụ IPO quy mô khoảng 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Nauy Hilde Solbakken nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Nauy Hilde Solbakken nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam

Quản trị minh bạch: Nền tảng bền vững trong hành trình ESG của PVFCCo – Phú Mỹ

Quản trị minh bạch: Nền tảng bền vững trong hành trình ESG của PVFCCo – Phú Mỹ

Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư và doanh nghiệp bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư và doanh nghiệp bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Chứng khoán ngày 10/7: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Chứng khoán ngày 10/7: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Lộ diện nhà đầu tư đăng ký 2 dự án điện mặt trời tại phía Bắc Gia Lai

Lộ diện nhà đầu tư đăng ký 2 dự án điện mặt trời tại phía Bắc Gia Lai

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +60.93
10/07 | +60.93 (7,543.64 +60.93 (+0.81%))
DJI +139.02
10/07 | +139.02 (52,487.41 +139.02 (+0.27%))
IXIC +336.24
10/07 | +336.24 (26,206.89 +336.24 (+1.30%))
NYA +86.23
10/07 | +86.23 (23,876.84 +86.23 (+0.36%))
XAX -12.19
10/07 | -12.19 (8,083.58 -12.19 (-0.15%))
BUK100P +0.48
10/07 | +0.48 (1,039.38 +0.48 (+0.05%))
RUT +36.15
10/07 | +36.15 (2,992.54 +36.15 (+1.22%))
VIX +0.08
10/07 | +0.08 (15.92 +0.08 (+0.50%))
FTSE +2.83
10/07 | +2.83 (10,475.28 +2.83 (+0.03%))
GDAXI -13.90
10/07 | -13.90 (25,104.37 -13.90 (-0.06%))
FCHI -7.29
10/07 | -7.29 (8,319.33 -7.29 (-0.09%))
STOXX50E -14.58
10/07 | -14.58 (6,269.69 -14.58 (-0.23%))
N100 -5.30
10/07 | -5.30 (1,907.44 -5.30 (-0.28%))
BFX +1.06
10/07 | +1.06 (5,649.02 +1.06 (+0.02%))
MOEX.ME -0.11
10/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +144.94
10/07 | +144.94 (24,175.12 +144.94 (+0.60%))
STI +35.41
10/07 | +35.41 (5,469.29 +35.41 (+0.65%))
AXJO +43.50
10/07 | +43.50 (8,806.00 +43.50 (+0.50%))
AORD +42.40
10/07 | +42.40 (9,003.70 +42.40 (+0.47%))
BSESN +827.57
10/07 | +827.57 (77,569.39 +827.57 (+1.08%))
JKSE +11.92
10/07 | +11.92 (5,924.36 +11.92 (+0.20%))
KLSE +13.85
10/07 | +13.85 (1,691.49 +13.85 (+0.83%))
NZ50 +120.49
10/07 | +120.49 (13,785.67 +120.49 (+0.88%))
KS11 +184.03
10/07 | +184.03 (7,475.94 +184.03 (+2.52%))
TWII -379.80
10/07 | -379.80 (45,354.61 -379.80 (-0.83%))
GSPTSE +264.65
10/07 | +264.65 (35,200.45 +264.65 (+0.76%))
BVSP +2,088.67
10/07 | +2,088.67 (172,742.12 +2,088.67 (+1.22%))
MXX -502.36
10/07 | -502.36 (66,107.28 -502.36 (-0.75%))
IPSA +78.27
10/07 | +78.27 (11,025.29 +78.27 (+0.71%))
MERV -21,508.00
10/07 | -21,508.00 (3,202,489.50 -21,508.00 (-0.67%))
TA125.TA -0.11
10/07 | -0.11 (4,007.14 -0.11 (-0.00%))
CASE30 +283.10
10/07 | +283.10 (52,311.50 +283.10 (+0.54%))
JN0U.JO +17.85
10/07 | +17.85 (6,687.15 +17.85 (+0.27%))
DX-Y.NYB -0.04
10/07 | -0.04 (100.86 -0.04 (-0.04%))
125904-USD-STRD +0.11
10/07 | +0.11 (2,793.45 +0.11 (+0.00%))
XDB +0.20
10/07 | +0.20 (134.08 +0.20 (+0.15%))
XDE +0.15
10/07 | +0.15 (114.32 +0.15 (+0.14%))
000001.SS -40.43
10/07 | -40.43 (3,996.16 -40.43 (-1.00%))
N225 +813.88
10/07 | +813.88 (68,557.73 +813.88 (+1.20%))
XDN +0.07
10/07 | +0.07 (61.59 +0.07 (+0.11%))
XDA +0.08
10/07 | +0.08 (69.39 +0.08 (+0.12%))