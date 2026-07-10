Cổ phiếu RDP chính thức rời UPCoM từ ngày 17/7/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Thông báo số 2996/TB-SGDHN về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu RDP của Công ty CP Rạng Đông Holding trên hệ thống UPCoM.

Theo thông báo, gần 49,07 triệu cổ phiếu RDP, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 490,69 tỷ đồng, sẽ bị hủy đăng ký giao dịch. Ngày hủy đăng ký giao dịch là 17/7/2026, trong khi ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống UPCoM là 16/7/2026.

HNX cho biết việc hủy đăng ký giao dịch được thực hiện theo Quyết định số 891/QĐ-SGDHN ngày 9/7/2026 của Tổng Giám đốc HNX. Nguyên nhân là Rạng Đông Holding đã hủy tư cách công ty đại chúng theo Công văn số 6184/UBCK-GSĐC ngày 3/7/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp này thuộc diện hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trước đó, ngày 22/6/2026, HNX đã ban hành Quyết định số 805/QĐ-SGDHN về việc duy trì diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu RDP. Cơ sở xem xét là Quyết định số 06/2025/QĐ-MTTPS ngày 25/6/2025 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, HNX cho biết RDP còn thuộc trường hợp bị đình chỉ giao dịch do doanh nghiệp đã bị hủy niêm yết bắt buộc vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Việc duy trì đình chỉ giao dịch được áp dụng theo điểm d khoản 1 Điều 36 và điểm e khoản 1 Điều 38 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo quyết định này, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, Rạng Đông Holding phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục. Đồng thời, Quyết định số 805/QĐ-SGDHN thay thế Quyết định số 497/QĐ-SGDHN ngày 29/4/2025 về việc đưa cổ phiếu RDP vào diện đình chỉ giao dịch.

Cùng ngày, HNX cũng ban hành Quyết định số 806/QĐ-SGDHN về việc thay đổi lý do duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu RDP. Theo đó, nguyên nhân được xác định là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

HNX cho biết, sau khi được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch, cổ phiếu RDP sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hằng tuần. Doanh nghiệp cũng phải gửi văn bản giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục cho HNX trong vòng 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch. Quyết định số 806/QĐ-SGDHN đồng thời thay thế Quyết định số 1279/QĐ-SGDHN ngày 20/10/2025 về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu này.