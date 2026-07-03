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Chứng khoán tháng 6/2026: Sôi động giao dịch tự doanh trên HNX, cổ phiếu nào lọt tầm ngắm?

Tùng Linh

Tùng Linh

11:00 | 03/07/2026
(TBTCO) - Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX khép lại tháng 6 với diễn biến tích cực khi HNX-Index tiếp tục đi lên. Đáng chú ý, khối tự doanh của các công ty chứng khoán bất ngờ gia tăng quy mô giao dịch lên hơn 726 tỷ đồng, gấp gần 10 lần tháng trước.
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HNX-Index nối dài đà tăng

Tháng 6/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu tháng và duy trì trạng thái đi ngang trong nửa cuối tháng. Sau 22 phiên giao dịch trong tháng, HNX-Index đóng cửa phiên cuối tháng tại 313,16 điểm, tăng 6,17% so với tháng 5.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 301 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 191 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 487 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với cuối tháng 5/2026.

Chứng khoán tháng 6/2026: Sôi động giao dịch tự doanh trên HNX, cổ phiếu nào lọt tầm ngắm?
Diễn biến HNX-Index trong tháng 6/2026. Nguồn: HNX

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng tăng điểm của chỉ số, thanh khoản thị trường giảm mạnh khi khối lượng giao dịch bình quân đạt 54,7 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 18,14%; giá trị giao dịch bình quân đạt 945,9 tỷ đồng/phiên, giảm 22,8% so với tháng trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, thanh khoản trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX giảm so với bình quân năm 2025. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 79,8 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 17,1%, trong khi giá trị giao dịch bình quân đạt 1.614 tỷ đồng/phiên, giảm 14,5%.

Quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm, với tổng giá trị giao dịch giảm 23,64% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua đạt hơn 890 tỷ đồng, bán ra hơn 908 tỷ đồng, tương ứng bán ròng hơn 17,6 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tổng cộng 923 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, với giá trị mua vào 10.809 tỷ đồng và bán ra 9.886 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên trên HNX diễn ra rất sôi động. Tổng giá trị giao dịch của khối tự doanh đạt hơn 726 tỷ đồng, gấp gần 10 lần tháng 5 và chiếm hơn 3,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, khối tự doanh mua ròng hơn 620 tỷ đồng, cho thấy xu hướng gia tăng giải ngân trong bối cảnh thị trường duy trì đà tăng.

SHS, PVS lọt “tầm ngắm” khối tự doanh

Theo thống kê, SHS là cổ phiếu được khối tự doanh của các công ty chứng khoán giải ngân mạnh nhất trong tháng 6 với giá trị mua đạt gần 497,9 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra chỉ khoảng 527 triệu đồng, qua đó nhóm này mua ròng xấp xỉ 497,35 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là PVS, với giá trị mua gần 122,95 tỷ đồng và bán ra khoảng 40,06 tỷ đồng, tương ứng mua ròng gần 82,9 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận dòng tiền tự doanh tích cực như SHN (gần 38,1 tỷ đồng), CEO (gần 1,5 tỷ đồng), IDC (828 triệu đồng)...

Chứng khoán tháng 6/2026: Sôi động giao dịch tự doanh trên sàn HNX, cổ phiếu nào lọt tầm ngắm?
Giao dịch khối tự doanh công ty chứng khoán tháng 6/2026. Nguồn: HNX

Trong khi đó, quy mô bán ròng tại các cổ phiếu khá nhỏ. TNG là mã bị bán ròng lớn nhất nhưng giá trị chỉ khoảng 263 triệu đồng, còn KSF bị bán ròng khoảng 209 triệu đồng.

Dòng tiền tự doanh tháng 6 tập trung vào một số ít cổ phiếu có thanh khoản cao trên HNX. Trong đó, riêng hai mã SHS và PVS đã chiếm khoảng 86% tổng giá trị mua của khối tự doanh trong tháng./.

Tùng Linh
Từ khóa:
tự doanh hnx chứng khoán tháng 6

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