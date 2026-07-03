Ngân hàng - Bảo hiểm

MB Life đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập:

Một thập kỷ giữ cam kết, vun bồi niềm tin và đồng hành cùng khách hàng xây dựng hạnh phúc

11:10 | 03/07/2026
(TBTCO) - Ngày 2/7/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Life) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2016 - 2026). Nhân dịp này, MB Life vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ghi nhận những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.
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Kiên định với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, trong 10 năm đồng hành cùng hàng triệu người Việt Nam, MB Life đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 150.000 trường hợp với tổng giá trị gần 1.400 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7.700 trường hợp được chi trả nhân đạo - những trường hợp MB Life đã chủ động hỗ trợ khách hàng trước nghịch cảnh ngay cả khi thủ tục chưa hoàn tất. Đó là chứng minh cụ thể cho triết lý “Cùng bạn xây dựng hạnh phúc”.

Một thập kỷ giữ cam kết, vun bồi niềm tin và đồng hành cùng khách hàng xây dựng hạnh phúc
MB Life mục tiêu đưa MB Life vào nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, MB Life cũng chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Doanh nghiệp đã đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch Covid-19, tài trợ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh, trao học bổng cho sinh viên ngành y tại Đại học Y Hà Nội, và tri ân thăm khám sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh cùng thân nhân liệt sĩ cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Đây là minh chứng cho cam kết của MB Life trong sứ mệnh mang lại giá trị nhân văn của bảo hiểm song hành cùng trách nhiệm đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng.

Năm 2026, với mỗi hợp đồng bảo hiểm mới, MB Life cam kết trích 50.000 đồng thay mặt khách hàng đóng góp vào chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh – để mỗi khách hàng cũng trở thành một người lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả mà MB Life đã đạt được sau 10 năm phát triển. Ông Ngô Việt Trung đề nghị MB Life tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động; đồng thời chủ động thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ông Ngô Việt Trung cũng tin tưởng rằng, với tiềm lực về tài chính, công nghệ và uy tín của các chủ đầu tư Ngân hàng TMCP Quân đội, Tập đoàn Ageas và Muang Thai Life, cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, người lao động và sự đồng hành của khách hàng, MB Life sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển toàn diện, an toàn, bền vững đạt được mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030, đóng góp chung vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Một thập kỷ giữ cam kết, vun bồi niềm tin và đồng hành cùng khách hàng xây dựng hạnh phúc
Ủy viên Thường vụ Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố - Trưởng ban thi đua khen thưởng TP. Hà Nội Nguyễn Công Bằng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho Ban lãnh đạo MB Life.

Đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của MB Life từ những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh; góp phần vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô, trong suốt một thập kỷ hình thành và phát triển. Dấu mốc 10 năm không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, khi doanh nghiệp tiếp tục đầu tư năng lực toàn diện và bài bản trên nền tảng cốt lõi: Con người, Công nghệ, Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Đây là cơ sở để bảo hiểm nhân thọ MB Life mang đến danh mục sản phẩm đa dạng hơn, cá nhân hóa sát theo nhu cầu, qua mọi kênh phân phối, với trải nghiệm khách hàng vượt trội./.

MB Life được thành lập năm 2016 trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ) và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Muang Thai Life (Thái Lan). Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính vững chắc, kinh nghiệm quốc tế và sự hiểu biết về thị trường trong nước đã được tạo ra nên vị trí riêng của MB Life. Sau một thập kỷ hoạt động, Công ty đã vươn lên Top 6 thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, phát triển khai 23 sản phẩm đa dạng, phục vụ 2,3 triệu khách hàng với hơn 80% giao dịch được số hóa.
Quỳnh Như
Từ khóa:
Nhân thọ MB Ageas bảo hiểm nhân thọ MB Life Bảo hiểm MB

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