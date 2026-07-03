Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 2026: Lan tỏa an sinh, mở rộng diện bao phủ

Hàng nghìn người dân khó khăn được tiếp sức bằng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1/7) năm 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT trên phạm vi toàn quốc với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Không chỉ là hoạt động hưởng ứng thường niên, ngày hội năm nay được triển khai như một đợt truyền thông cao điểm, gắn tuyên truyền chính sách với tư vấn, hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT ngay tại cơ sở và huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, công tác truyền thông không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, mà còn tạo chuyển biến rõ nét trong hành động của người dân, đồng thời lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT.

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg, chính thức lấy ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, nhằm ghi dấu mốc Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009.

Nhiều mô hình truyền thông sáng tạo đã được triển khai như chiến dịch “Truyền thông cao điểm 10 ngày đêm vận động người dân tham gia BHYT tự đóng” của BHXH tỉnh Quảng Ngãi; Tuần ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam tại TP. Huế; đợt ra quân truyền thông của BHXH tỉnh Cà Mau từ ngày 26/6 - 11/7; hay đợt truyền thông kéo dài từ ngày 1 - 24/7 của BHXH tỉnh Lâm Đồng.

Việc triển khai các chiến dịch theo chuyên đề, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và phát triển người tham gia ngay tại cơ sở.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới tiểu thương tại Bắc Ninh. Ảnh: BHXHVN

Chỉ trong ngày 1/7, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã tổ chức khoảng 450 hội nghị tuyên truyền, đối thoại và tư vấn trực tiếp, gần 5.800 cuộc tuyên truyền theo nhóm nhỏ, thu hút khoảng 73.000 lượt người tham gia. Đồng thời triển khai khoảng 120 cuộc ra quân tại các địa phương.

Bên cạnh đó, khoảng 400 điểm truyền thông cộng đồng và gian hàng tư vấn chính sách được bố trí tại khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trung tâm dịch vụ việc làm và khu công nghiệp, qua đó khoảng 21.200 lượt người được tư vấn trực tiếp về quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Điểm nhấn nổi bật của ngày hội năm nay là việc kết hợp truyền thông với các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Nhiều địa phương đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm vận động nguồn lực để trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân thuộc các nhóm yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguy cơ gián đoạn tham gia BHYT.

Tiêu biểu, BHXH tỉnh Nghệ An tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để trao tặng thẻ BHYT; BHXH tỉnh Vĩnh Long huy động hơn 800 triệu đồng để trao tặng thẻ BHYT và trao 19 sổ BHXH; BHXH tỉnh Phú Thọ trao 220 sổ BHXH và hơn 500 thẻ BHYT; BHXH TP. Hồ Chí Minh trao 10 sổ BHXH và 1.090 thẻ BHYT; BHXH tỉnh Đắk Lắk trao 830 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT được trao không chỉ mang giá trị hỗ trợ trước mắt, mà còn mở ra cơ hội để người dân được bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, tích lũy thời gian tham gia BHXH và giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may gặp rủi ro. Quan trọng hơn, những hoạt động này đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm xã hội của cộng đồng và tiếp tục khẳng định tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT.

Phát triển mới và vận động tái tục hơn 52.000 người tham gia

Cùng với các hoạt động an sinh, Ngày BHYT 2026 đã ghi nhận kết quả tích cực trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giải đáp và hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, toàn quốc đã phát triển mới và vận động tái tục khoảng 52,3 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Trong đó, phát triển mới khoảng 5,35 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và khoảng 10 nghìn người tham gia BHYT; vận động tái tục khoảng 9,5 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và khoảng 27,4 nghìn người tiếp tục tham gia BHYT.

Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc đổi mới công tác truyền thông, gắn tuyên truyền với tư vấn, giải đáp và hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, qua đó tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động tham gia BHXH, BHYT của người dân.

Những kết quả đạt được từ Ngày BHYT năm nay tiếp tục khẳng định hiệu quả chỉ đạo thống nhất của BHXH Việt Nam và sự chủ động, sáng tạo của BHXH các địa phương trong tổ chức truyền thông, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Sau 17 năm kể từ khi Luật BHYT có hiệu lực và Ngày BHYT Việt Nam được tổ chức hằng năm, chính sách BHYT ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của nhân dân, chia sẻ rủi ro trong cộng đồng và giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

BHXH Việt Nam cho biết, phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH toàn dân; xây dựng hệ thống an sinh xã hội ngày càng bền vững, bao trùm, nhân văn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước./.