Thị trường

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

06:37 | 16/08/2026
Giá heo hơi hôm nay (16/8) tạm ngắt nhịp giảm khi giá thu mua tại cả ba miền đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Hiện giá dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg, chênh lệch 2.000 đồng/kg giữa nơi cao nhất và thấp nhất.
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Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang. Ảnh minh họa

Sau chuỗi ngày liên tục điều chỉnh, mặt bằng giá hiện đã thu hẹp đáng kể. Phần lớn địa phương trên cả nước tập trung ở hai mức 57.000 và 58.000 đồng/kg, trong khi mốc 59.000 đồng/kg chỉ còn xuất hiện tại Đồng Nai.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La tiếp tục được thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, miền Bắc tiếp tục không còn địa phương nào đạt mốc 59.000 đồng/kg. Giá 58.000 đồng/kg đang chiếm ưu thế tại khu vực này.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đứng giá, với biên độ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục là ba địa phương có giá cao nhất khu vực, cùng đạt 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng duy trì mức 57.000 đồng/kg.

Mức 57.000 đồng/kg hiện xuất hiện tại 8 trong 11 địa phương khảo sát ở miền Trung, cho thấy đây tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá khá thấp.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Đồng Nai giữ nguyên mức 59.000 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước.

TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long duy trì mức 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng ở mức 57.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, ngoài Đồng Nai, không địa phương nào trong bảng khảo sát trên cả nước còn vượt mức 58.000 đồng/kg.

Tính chung trên cả nước, giá heo hơi hôm nay giữ nguyên so với ngày hôm qua. Trong 34 địa phương được thống kê, có tới 33 địa phương đang nằm trong vùng giá 57.000 - 58.000 đồng/kg. Cụ thể, 17 địa phương ở mức 57.000 đồng/kg, 16 địa phương ở mức 58.000 đồng/kg và chỉ duy nhất Đồng Nai giữ mốc 59.000 đồng/kg.

Việc thị trường tạm thời đi ngang sau nhiều ngày giảm liên tiếp cho thấy mặt bằng giá đang có dấu hiệu cân bằng trở lại. Tuy nhiên, vùng giá cao vẫn khá mỏng và phần lớn giao dịch tiếp tục tập trung dưới mốc 59.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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