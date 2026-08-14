Doanh nghiệp

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

Song Linh

Song Linh

[email protected]
15:57 | 14/08/2026
(TBTCO) - Để kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết 57-NQ/TW, các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 cho rằng, cần sớm tạo đột phá về thể chế, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số sâu rộng.
aa
Ngoại giao khoa học công nghệ cần chuyển từ kết nối sang kiến tạo phát triển - đồng hành Bộ Chính trị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW Năm 2026: Hải quan quyết liệt thực hiện Hải quan số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW

Chiều 14/8, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới” được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm tìm giải pháp hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới
Ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) cho rằng, để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, Việt Nam cần tạo đột phá về tư duy và thể chế phát triển. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý, mở rộng cơ chế thử nghiệm (sandbox) đối với các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu mở và tài sản số, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Hoa Cương, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, cần phát triển đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận công nghệ, tài chính và thị trường để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tại diễn đàn, các đại biểu nhận định, kinh tế số đang nổi lên là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Giai đoạn 2020 - 2025, tỷ trọng kinh tế số trong GDP tăng từ 12,66% lên hơn 14%, tương đương quy mô trên 70 tỷ USD. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của khu vực này luôn cao hơn mức tăng GDP chung, phản ánh xu hướng chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển, gồm thể chế chưa theo kịp thực tiễn, hạ tầng số và dữ liệu chưa đồng bộ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo GS.TS Tô Trung Thành - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, kinh tế số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Dữ liệu, nền tảng số và tri thức sẽ dần trở thành những tài sản cốt lõi của doanh nghiệp, tạo ra giá trị và năng suất mới cho nền kinh tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Nhật Quang - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ (VINASA) cho rằng, dư địa tăng trưởng lớn nhất nằm ở việc đưa AI và công nghệ số vào các ngành kinh tế truyền thống như nông nghiệp, công nghiệp, logistics và dịch vụ, qua đó nâng cao năng suất và giá trị gia tăng thay vì chỉ tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ.

Các chuyên gia thống nhất rằng, để hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, cần tạo cú hích về thể chế, phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực số và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững./.

Song Linh
Từ khóa:
kinh tế số động lực tăng trưởng mới cú hích thể chế phát triển hạ tầng số chuyển đổi số doanh nghiệp

Bài liên quan

Kinh tế số phát triển, nhu cầu đầu tư hạ tầng số tăng nhanh

Kinh tế số phát triển, nhu cầu đầu tư hạ tầng số tăng nhanh

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO, nâng tầm lãnh đạo doanh nghiệp Việt

Khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO, nâng tầm lãnh đạo doanh nghiệp Việt

Dành cho bạn

Hải quan Việt Nam và UNODC phối hợp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Hải quan Việt Nam và UNODC phối hợp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

Đọc thêm

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

(TBTCO) - Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) và Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Chiến lược hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2026 - 2035 và thống nhất về nguyên tắc khoản đầu tư trị giá 3,3 triệu AUD cùng các khoản đóng góp hiện vật bổ sung cho hai dự án nghiên cứu mới.
Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

(TBTCO) - Kết quả thu hút FDI 7 tháng năm 2026 cho thấy, Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Dòng vốn bắt đầu có sự dịch chuyển, giúp bức tranh thu hút đầu tư trở nên đa sắc hơn, song cũng đặt ra yêu cầu chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng và khả năng hiện thực hóa dòng vốn.
EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam: Doanh nghiệp cần siết kiểm soát an toàn thực phẩm

EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam: Doanh nghiệp cần siết kiểm soát an toàn thực phẩm

(TBTCO) - Trước một số cảnh báo của Liên minh châu Âu (EU) đối với thực phẩm xuất khẩu từ Việt Nam, Văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát quy định về ghi nhãn, chất gây dị ứng, thành phần, dư lượng, vi sinh vật, chiếu xạ và bao bì tiếp xúc thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ bị cảnh báo hoặc từ chối nhập khẩu.
Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang mạnh mẽ triển khai công tác tái cơ cấu, thoái vốn tại các công ty con.
Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục hành chính và bãi bỏ 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan liên quan đến phân loại máy móc, thiết bị nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.
Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động 2026”?

Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động 2026”?

(TBTCO) - Trong bối cảnh Net Zero đang chuyển từ mục tiêu dài hạn thành bài toán cạnh tranh của doanh nghiệp, SABECO vừa được xếp hạng Top 1 "Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động 2026" tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam. Kết quả này phản ánh quá trình đưa các mục tiêu ESG vào vận hành thực tế trên toàn hệ thống, từ năng lượng, nước, bao bì đến quản trị chuỗi cung ứng.
Khơi nguồn vốn, tạo dư địa cho doanh nghiệp tăng tốc

Khơi nguồn vốn, tạo dư địa cho doanh nghiệp tăng tốc

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, trong đó khu vực doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ có những đóng góp đáng kể. Tuy nhiên, để tạo dư địa cho doanh nghiệp tăng tốc, cần khơi thông nguồn vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển hóa nguồn lực thành hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 4 doanh nghiệp, mỗi đơn vị 92,5 triệu đồng, do chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Các vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính, quản trị công ty, tài liệu đại hội đồng cổ đông và thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

3 cơ chế chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế theo Nghị định số 112/2026/NĐ-CP

3 cơ chế chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế theo Nghị định số 112/2026/NĐ-CP

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn