MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

Chương trình được Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng, hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng kinh tế.

Với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 8,5%/năm, chương trình ưu đãi lãi suất của MSB góp phần giảm chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thông qua chính sách này, MSB tiếp tục tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần giảm chi phí tài chính, hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn lực để duy trì, phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 8,5%/năm, chương trình góp phần giảm chi phí sử dụng vốn, qua đó tạo thêm dư địa tài chính để doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động cân đối dòng tiền và triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay lần này là một trong những giải pháp MSB triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng đồng hành cùng khách hàng.

Bên cạnh việc áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi, MSB tiếp tục nâng cao hiệu quả quy trình tín dụng và phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Việc đẩy mạnh số hóa quy trình cũng góp phần rút ngắn hành trình tiếp cận vốn, nâng cao tốc độ xử lý và mang đến trải nghiệm thuận tiện, linh hoạt hơn cho khách hàng.

Khách hàng có thể đăng ký vay online 100% tại MSB với các thủ tục đơn giản cùng thời gian phê duyệt nhanh chóng. Việc kết hợp giữa chính sách lãi suất và các giải pháp tín dụng được số hóa giúp khách hàng trải nghiệm vay vốn thuận tiện, tối ưu, nhanh chóng và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Với chương trình giảm lãi suất cho vay cùng các giải pháp tín dụng dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, MSB tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, chủ động chia sẻ áp lực về chi phí vốn và đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn phát triển.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực của MSB nhằm đưa nguồn vốn ngân hàng đến gần hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, góp phần tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững./.