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Bảo hiểm PVI vào danh sách đề cử chung kết AIIA 2026, cùng nhóm với những tên tuổi bảo hiểm hàng đầu khu vực

15:05 | 14/08/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm PVI vừa được công bố lọt vào danh sách đề cử vòng chung kết hạng mục “General Insurance Company of the Year” - Doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ của năm tại Giải thưởng Asia Insurance Industry Awards (AIIA) 2026. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam đứng cùng nhóm với nhiều thương hiệu bảo hiểm lớn tại khu vực như MSIG Insurance (Singapore) và Allianz Ayudhya.
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Asia Insurance Industry Awards 2026 ghi nhận gần 185 hồ sơ tham dự ở 16 hạng mục, trong đó chỉ 49 tổ chức và cá nhân được lựa chọn vào vòng chung kết, cho thấy mức độ cạnh tranh cao của một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu ngành bảo hiểm châu Á.

Theo danh sách được công bố, các đề cử của hạng mục “General Insurance Company of the Year” năm nay gồm Bảo hiểm PVI cùng nhiều tên tuổi đáng chú ý của ngành bảo hiểm phi nhân thọ khu vực như MSIG Insurance (Singapore) Pte Ltd thuộc MS&AD Insurance Group và Allianz Ayudhya thuộc Allianz Group.

Ở các hạng mục khác của giải thưởng cũng có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn trong ngành bảo hiểm và tái bảo hiểm châu Á như AIA, HSBC Life, Fubon Life, Munich Re, RGA hay Allianz Asia Pacific. Việc đứng trong cùng nhóm chung kết với các tên tuổi này cho thấy Bảo hiểm PVI đang ngày càng khẳng định năng lực cạnh tranh và vị thế của một doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Hai năm liên tiếp hiện diện trong nhóm dẫn đầu

Đây là năm thứ hai liên tiếp Bảo hiểm PVI tiến sâu tại cùng hạng mục sau khi từng lọt Top 3 vào năm 2025. Sự hiện diện liên tục trong nhóm chung kết cho thấy Bảo hiểm PVI đang duy trì vị trí đáng chú ý trong nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nổi bật tại châu Á, trong bối cảnh các tiêu chí đánh giá ngày càng toàn diện và mức độ cạnh tranh cao.

Bảo hiểm PVI vào danh sách đề cử chung kết AIIA 2026, cùng nhóm với những tên tuổi bảo hiểm hàng đầu khu vực
Bảo hiểm PVI vào chung kết hạng mục Doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ của năm tại Giải thưởng Asia Insurance Industry Awards (AIIA) lần thứ 30

Asia Insurance Industry Awards do Asia Insurance Review tổ chức và năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 30. Trải qua ba thập kỷ, AIIA đã trở thành một trong những hệ thống giải thưởng chuyên ngành có uy tín trong khu vực, với sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới và tổ chức dịch vụ tài chính tại nhiều thị trường châu Á.

Các hạng mục của AIIA đánh giá doanh nghiệp và cá nhân trên nhiều phương diện, từ hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị, đổi mới, chất lượng dịch vụ đến đóng góp cho ngành và cộng đồng. Trong đó, “General Insurance Company of the Year” là hạng mục dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thành tích nổi bật và năng lực phát triển toàn diện.

Từ vị thế vững vàng trong nước đến dấu ấn ngày càng rõ nét trên bản đồ bảo hiểm châu Á

Kết quả tại AIIA 2026 được đặt trên nền tảng phát triển vững chắc mà Bảo hiểm PVI đã xây dựng trong nhiều năm. Doanh nghiệp hiện giữ vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về thị phần, đồng thời sở hữu thế mạnh trong nhiều lĩnh vực đòi hỏi năng lực chuyên môn và quản trị rủi ro cao như năng lượng, hàng hải, tài sản - kỹ thuật, trách nhiệm, xe cơ giới, con người và các chương trình bảo hiểm quy mô lớn.

Song song với hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm PVI tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu, chuẩn hóa quy trình khai thác - bồi thường và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố năng lực cạnh tranh trong nước và từng bước tiệm cận các chuẩn mực hoạt động của thị trường khu vực.

Từ Top 3 năm 2025 đến chung kết năm 2026, Bảo hiểm PVI tiếp tục duy trì sự hiện diện tại một trong những hạng mục quan trọng của Asia Insurance Industry Awards. Đặc biệt, việc đứng trong cùng danh sách với các thương hiệu như MSIG Singapore và Allianz Ayudhya cho thấy một doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đang ngày càng có vị trí rõ nét hơn khi được đặt trong tương quan với các tên tuổi lớn của khu vực.

Kết quả chung cuộc của Asia Insurance Industry Awards lần thứ 30 sẽ được công bố trong thời gian tới. Việc tiếp tục góp mặt ở vòng đánh giá cuối cùng là cơ hội để Bảo hiểm PVI tiến thêm một bước trong hành trình nâng cao nhận diện thương hiệu và khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trên thị trường châu Á.

Bên cạnh kết quả tại Asia Insurance Industry Awards 2026, Bảo hiểm PVI còn được ghi nhận tại một số giải thưởng và bảng xếp hạng trong nước, quốc tế trong năm nay.

Ngày 20/7/2026, InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026. Bảo hiểm PVI giành 4 trong tổng số 10 hạng mục giải thưởng, trong đó có 3 hạng mục dành cho doanh nghiệp gồm Best General Insurer (Commercial), Best Digital Insurer và Outstanding Claims Management. Các giải thưởng lần lượt ghi nhận kết quả của Bảo hiểm PVI trong hoạt động bảo hiểm thương mại, chuyển đổi số và quản lý, giải quyết bồi thường.

Cùng với đó, ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI, được hội đồng giám khảo bình chọn là Outstanding CEO của năm, ghi nhận những đóng góp trong công tác quản trị, điều hành và định hướng phát triển.

Tiếp đó, ngày 6/8/2026, Bảo hiểm PVI được vinh danh ở vị trí dẫn đầu danh sách “Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam năm 2026” do Vietnam Report công bố. Bảo hiểm PVI đã liên tục có mặt trong Top 10 kể từ khi bảng xếp hạng được công bố thường niên vào năm 2016. Năm 2026 đồng thời đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Công ty giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng này.
Hồng Chi
Từ khóa:
Asia Insurance Industry Awards 2026 bảo hiểm pvi

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