Đầu tư

Hà Nội đặt “đường găng” tiến độ 7 cầu qua sông Hồng

11:32 | 14/08/2026
(TBTCO) - Hà Nội đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới cho 7 dự án cầu qua sông Hồng. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, sau khi có mặt bằng và hoàn tất di chuyển hạ tầng kỹ thuật, các chủ đầu tư phải tổ chức thi công ngay, không để dự án chậm trễ không có lý do chính đáng.
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7 cầu qua sông Hồng đã có mặt bằng

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm TP. Hà Nội, rà soát tiến độ các dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì mới đây, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết, 7 dự án cầu qua sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đã được bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới.

Theo yêu cầu của Thành phố, các công trình này phải hoàn thành vào khoảng tháng 7/2027 để phục vụ nhu cầu đi lại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cơ bản đã hoàn thành phần đất. Tuy nhiên, một số công việc vẫn cần tiếp tục xử lý, trong đó có di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi; tháo dỡ công trình dân dụng; di chuyển cây cối, hoa màu.

Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo và đưa ra nguyên tắc thực hiện. Theo đó, các đơn vị quản lý công trình đã nhận tiền, nhận phương án bồi thường nhưng chưa di chuyển phải thực hiện theo tiến độ dự án. Nếu chậm di chuyển, ảnh hưởng đến tiến độ chung, đơn vị quản lý công trình phải chịu trách nhiệm.

Hà Nội đặt “đường găng” tiến độ 7 cầu qua sông Hồng
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lê Hải

Đối với việc phá dỡ công trình dân dụng, di chuyển cây cối, hoa màu, chính quyền các xã, phường được yêu cầu chủ trì, đôn đốc và tổ chức thực hiện, bảo đảm bàn giao mặt bằng.

Theo lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, nguyên tắc là bàn giao mặt bằng đến đâu, tiếp nhận và tổ chức thi công ngay đến đó, hạn chế thời gian chờ đợi.

Đối với 7 dự án cầu qua sông Hồng, Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ. Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, giám sát tiến độ theo “đường găng”; các ban quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp đôn đốc nhà thầu. Tiến độ được cập nhật, báo cáo UBND TP. Hà Nội theo tuần, tháng để kiểm soát từng mốc công việc.

Hà Nội đặt “đường găng” tiến độ 7 cầu qua sông Hồng
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội Ngô Ngọc Vân phát biểu. Ảnh: Lê Hải

Đường nối cầu Ngọc Hồi dự kiến khởi công ngày 20/8

Cũng tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội Trần Đình Cường báo cáo tiến độ dự án thành phần 2 đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Sau khi dự án đường Vành đai 3,5 được phê duyệt ngày 13/7, chủ đầu tư tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Hiện cả 6 xã, phường có dự án đi qua đang thực hiện nhiệm vụ này.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và dự kiến khoảng ngày 20/8 khởi công đoạn từ cầu Ngọc Hồi đến nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

UBND Thành phố đặt mục tiêu khi cầu Ngọc Hồi hoàn thành vào tháng 7/2027, tuyến đường kết nối cầu với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng phải hoàn thành.

Trên cơ sở tiến độ bàn giao mặt bằng của 6 xã, phường, chủ đầu tư cam kết nếu có đủ mặt bằng vào cuối tháng 9, dự án sẽ hoàn thành trong tháng 7/2027, bảo đảm kết nối đồng bộ cầu Ngọc Hồi với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đối với nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Dự án hiện còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, xử lý các khó khăn phát sinh để bảo đảm tiến độ.

Có mặt bằng phải thi công ngay

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến đường vành đai và cầu qua sông Hồng, được triển khai đồng bộ. Công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận cao của người dân, số trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế rất ít, phần lớn được giải quyết thông qua tuyên truyền, vận động.

Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng không chỉ dừng ở việc bàn giao đất, mà phải gắn với di chuyển đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Thực tế, có dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng hạ tầng chưa được di chuyển, khiến nhà thầu chưa thể triển khai thi công.

Do đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, nhất là Sở Xây dựng, Sở Công thương và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ công tác giải phóng mặt bằng với di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Khi lập, thẩm định quy hoạch và dự án, các cơ quan chức năng phải tính toán đầy đủ phương án di chuyển công trình, đặc biệt là hệ thống điện.

Các ban quản lý dự án được yêu cầu rà soát toàn bộ những dự án đã có mặt bằng để tổ chức thi công ngay, không để xảy ra tình trạng chậm trễ không có lý do chính đáng.

Hà Nội đặt “đường găng” tiến độ 7 cầu qua sông Hồng
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Lê Hải

Đối với nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu ngành xây dựng báo cáo cụ thể hơn về tiến độ và giải pháp tổ chức thi công. Công trình cần được triển khai theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hạn chế tối đa những hình ảnh không phù hợp tại khu vực thi công.

Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu rà soát quy hoạch, nhất là hướng tuyến các công trình giao thông tại những khu vực chưa phát triển. Hướng tuyến cần bám sát hiện trạng, hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng qua khu dân cư, qua đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, các đơn vị phải chú trọng chất lượng và giải pháp thi công, tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại để rút ngắn tiến độ. Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng và di chuyển hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư phải tổ chức thi công ngay.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đánh giá kỹ năng lực nhà thầu khi thẩm định, lựa chọn phương án đầu tư và tổ chức đấu thầu. Nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị và giải pháp tổ chức thi công.

Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu các ban quản lý dự án, sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, sớm đưa mặt bằng vào thi công, bảo đảm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm./.

Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội 7 cầu qua sông Hồng

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