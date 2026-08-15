Chứng khoán

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
09:50 | 15/08/2026
(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong những tháng còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm 54,3% tổng giá trị đáo hạn.
aa
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam trái phiếu doanh nghiệp

Bài liên quan

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào cuối năm

Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào cuối năm

Kiểm soát xung đột lợi ích khi ngân hàng quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp

Kiểm soát xung đột lợi ích khi ngân hàng quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp

Dành cho bạn

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Chênh lệch dương trở lại, diễn biến trên thị trường phái sinh cho thấy tín hiệu bớt bi quan hơn khi hợp đồng tương lai tháng 8 giảm ít hơn chỉ số cơ sở. Thanh khoản cũng tăng mạnh trong phiên thị trường biến động lớn.
Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục điều chỉnh khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù dòng tiền vẫn có sự phân hóa, sắc đỏ chiếm ưu thế và VN-Index khép lại phiên giảm thứ hai liên tiếp.
Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

(TBTCO) - Sự chênh lệch lớn giữa lực mua và bán tại nhóm vốn hóa lớn, nhất là ở hai cổ phiếu VIC và VHM, khiến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên thị trường trong phiên 14/8.
Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt Công ty cổ phần Minh Hữu Liên và Công ty cổ phần Khánh Tân do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Phòng Thị trường chứng khoán phái sinh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

(TBTCO) - Hưởng ứng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế, MSB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, với mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường.
8 công ty chứng khoán làm thành viên lưu ký các-bon, thép - xi măng - nhiệt điện dẫn đầu đăng ký

8 công ty chứng khoán làm thành viên lưu ký các-bon, thép - xi măng - nhiệt điện dẫn đầu đăng ký

(TBTCO) - Hệ thống lưu ký và thanh toán tín chỉ các-bon đã ghi nhận những kết quả bước đầu với 8 công ty chứng khoán thành viên và hơn 4.500 tấn các-bon được lưu ký, trong khi 92 tổ chức đã đăng ký tham gia thị trường, tập trung chủ yếu ở 3 lĩnh vực thép, xi măng và nhiệt điện, theo thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn Carbon Việt Nam 2026 tổ chức ngày 14/8, tại TP. Hồ Chí Minh.
ACB, SSB và MSB được thêm vào rổ MSCI Frontier Markets

ACB, SSB và MSB được thêm vào rổ MSCI Frontier Markets

(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu quý III, MSCI bổ sung ACB, SSB và MSB vào MSCI Frontier Markets Index, trong khi CEO, DGW và HDG bị loại khỏi danh mục.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -13.23
15/08 | -13.23 (7,785.76 -13.23 (-0.17%))
DJI -107.58
15/08 | -107.58 (53,732.41 -107.58 (-0.20%))
IXIC -73.86
15/08 | -73.86 (26,729.16 -73.86 (-0.28%))
NYA +12.03
15/08 | +12.03 (24,821.68 +12.03 (+0.05%))
XAX +53.19
15/08 | +53.19 (8,925.75 +53.19 (+0.60%))
BUK100P -0.11
15/08 | -0.11 (1,068.42 -0.11 (-0.01%))
RUT +15.57
15/08 | +15.57 (3,068.42 +15.57 (+0.51%))
VIX -0.38
15/08 | -0.38 (14.25 -0.38 (-2.60%))
FTSE -22.56
15/08 | -22.56 (10,750.11 -22.56 (-0.21%))
GDAXI +140.57
15/08 | +140.57 (26,440.31 +140.57 (+0.53%))
FCHI -13.76
15/08 | -13.76 (8,636.80 -13.76 (-0.16%))
STOXX50E -5.88
15/08 | -5.88 (6,539.59 -5.88 (-0.09%))
N100 -5.07
15/08 | -5.07 (1,969.87 -5.07 (-0.26%))
BFX -44.24
15/08 | -44.24 (5,664.48 -44.24 (-0.77%))
MOEX.ME -0.11
15/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -279.66
15/08 | -279.66 (25,116.85 -279.66 (-1.10%))
STI +23.54
15/08 | +23.54 (5,743.59 +23.54 (+0.41%))
AXJO -73.30
15/08 | -73.30 (9,115.20 -73.30 (-0.80%))
AORD -68.20
15/08 | -68.20 (9,313.20 -68.20 (-0.73%))
BSESN -70.71
15/08 | -70.71 (78,009.25 -70.71 (-0.09%))
JKSE +100.12
15/08 | +100.12 (6,401.89 +100.12 (+1.59%))
KLSE -7.32
15/08 | -7.32 (1,727.39 -7.32 (-0.42%))
NZ50 +29.08
15/08 | +29.08 (13,854.38 +29.08 (+0.21%))
KS11 +164.60
15/08 | +164.60 (6,977.94 +164.60 (+2.42%))
TWII -210.47
15/08 | -210.47 (45,811.01 -210.47 (-0.46%))
GSPTSE -29.02
15/08 | -29.02 (36,730.27 -29.02 (-0.08%))
BVSP -166.75
15/08 | -166.75 (166,934.20 -166.75 (-0.10%))
MXX -428.94
15/08 | -428.94 (64,397.45 -428.94 (-0.66%))
IPSA -59.68
15/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -53,233.00
15/08 | -53,233.00 (2,947,349.25 -53,233.00 (-1.77%))
TA125.TA -12.67
15/08 | -12.67 (4,074.63 -12.67 (-0.31%))
CASE30 +211.80
15/08 | +211.80 (55,251.60 +211.80 (+0.38%))
JN0U.JO -9.92
15/08 | -9.92 (7,056.54 -9.92 (-0.14%))
DX-Y.NYB -0.03
15/08 | -0.03 (99.64 -0.03 (-0.03%))
125904-USD-STRD +3.71
15/08 | +3.71 (2,900.96 +3.71 (+0.13%))
XDB +0.48
15/08 | +0.48 (135.33 +0.48 (+0.36%))
XDE +0.41
15/08 | +0.41 (115.70 +0.41 (+0.35%))
000001.SS +0.21
15/08 | +0.21 (3,927.18 +0.21 (+0.01%))
N225 +405.20
15/08 | +405.20 (68,713.80 +405.20 (+0.59%))
XDN +0.07
15/08 | +0.07 (62.77 +0.07 (+0.11%))
XDA +0.29
15/08 | +0.29 (70.85 +0.29 (+0.40%))