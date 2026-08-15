Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

|
GSPC -13.23
15/08 | -13.23
(7,785.76 -13.23 (-0.17%))
|
DJI -107.58
15/08 | -107.58
(53,732.41 -107.58 (-0.20%))
|
IXIC -73.86
15/08 | -73.86
(26,729.16 -73.86 (-0.28%))
|
NYA +12.03
15/08 | +12.03
(24,821.68 +12.03 (+0.05%))
|
XAX +53.19
15/08 | +53.19
(8,925.75 +53.19 (+0.60%))
|
BUK100P -0.11
15/08 | -0.11
(1,068.42 -0.11 (-0.01%))
|
RUT +15.57
15/08 | +15.57
(3,068.42 +15.57 (+0.51%))
|
VIX -0.38
15/08 | -0.38
(14.25 -0.38 (-2.60%))
|
FTSE -22.56
15/08 | -22.56
(10,750.11 -22.56 (-0.21%))
|
GDAXI +140.57
15/08 | +140.57
(26,440.31 +140.57 (+0.53%))
|
FCHI -13.76
15/08 | -13.76
(8,636.80 -13.76 (-0.16%))
|
STOXX50E -5.88
15/08 | -5.88
(6,539.59 -5.88 (-0.09%))
|
N100 -5.07
15/08 | -5.07
(1,969.87 -5.07 (-0.26%))
|
BFX -44.24
15/08 | -44.24
(5,664.48 -44.24 (-0.77%))
|
MOEX.ME -0.11
15/08 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -279.66
15/08 | -279.66
(25,116.85 -279.66 (-1.10%))
|
STI +23.54
15/08 | +23.54
(5,743.59 +23.54 (+0.41%))
|
AXJO -73.30
15/08 | -73.30
(9,115.20 -73.30 (-0.80%))
|
AORD -68.20
15/08 | -68.20
(9,313.20 -68.20 (-0.73%))
|
BSESN -70.71
15/08 | -70.71
(78,009.25 -70.71 (-0.09%))
|
JKSE +100.12
15/08 | +100.12
(6,401.89 +100.12 (+1.59%))
|
KLSE -7.32
15/08 | -7.32
(1,727.39 -7.32 (-0.42%))
|
NZ50 +29.08
15/08 | +29.08
(13,854.38 +29.08 (+0.21%))
|
KS11 +164.60
15/08 | +164.60
(6,977.94 +164.60 (+2.42%))
|
TWII -210.47
15/08 | -210.47
(45,811.01 -210.47 (-0.46%))
|
GSPTSE -29.02
15/08 | -29.02
(36,730.27 -29.02 (-0.08%))
|
BVSP -166.75
15/08 | -166.75
(166,934.20 -166.75 (-0.10%))
|
MXX -428.94
15/08 | -428.94
(64,397.45 -428.94 (-0.66%))
|
IPSA -59.68
15/08 | -59.68
(10,887.72 -59.68 (-0.55%))
|
MERV -53,233.00
15/08 | -53,233.00
(2,947,349.25 -53,233.00 (-1.77%))
|
TA125.TA -12.67
15/08 | -12.67
(4,074.63 -12.67 (-0.31%))
|
CASE30 +211.80
15/08 | +211.80
(55,251.60 +211.80 (+0.38%))
|
JN0U.JO -9.92
15/08 | -9.92
(7,056.54 -9.92 (-0.14%))
|
DX-Y.NYB -0.03
15/08 | -0.03
(99.64 -0.03 (-0.03%))
|
125904-USD-STRD +3.71
15/08 | +3.71
(2,900.96 +3.71 (+0.13%))
|
XDB +0.48
15/08 | +0.48
(135.33 +0.48 (+0.36%))
|
XDE +0.41
15/08 | +0.41
(115.70 +0.41 (+0.35%))
|
000001.SS +0.21
15/08 | +0.21
(3,927.18 +0.21 (+0.01%))
|
N225 +405.20
15/08 | +405.20
(68,713.80 +405.20 (+0.59%))
|
XDN +0.07
15/08 | +0.07
(62.77 +0.07 (+0.11%))
|
XDA +0.29
15/08 | +0.29
(70.85 +0.29 (+0.40%))