Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:06 | 15/08/2026
(TBTCO) - Diễn biến thị trường tiền tệ tuần qua (10 - 14/8) ghi nhận sự phân hóa khi tỷ giá trung tâm tăng 98 đồng, trong khi USD tự do dưới 26.000 đồng, giảm 7,4% từ đỉnh. Khi thanh khoản hạ nhiệt, lãi suất qua đêm giảm còn 4,38%/năm, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 11.592,78 tỷ đồng. Đáng chú ý, nghiệp vụ hoán đổi USD - VND từng phát huy vai trò "giải nhiệt" thanh khoản, với số dư kỷ lục trên 143.000 tỷ đồng.
aa
Thị trường tiền tệ tuần 3 - 7/8: Bơm ròng gần 25.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá trung tâm tăng mạnh lên đỉnh lịch sử Thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ Tỷ lệ tín dụng/GDP vẫn leo dốc, yêu cầu nâng “chất” và điều hướng dòng vốn

Ngân hàng Nhà nước đảo chiều hút ròng, lãi suất qua đêm hạ mạnh

Trên thị trường mở tuần qua, Ngân hàng Nhà nước duy trì cung ứng thanh khoản qua kênh cầm cố giấy tờ có giá.

Tổng khối lượng phát hành trong tuần đạt 38.258,1 tỷ đồng, trong khi lượng đáo hạn lên tới 49.850,88 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 11.592,78 tỷ đồng khỏi hệ thống, đảo chiều so với hai tuần trước đó khi đã bơm ròng tổng cộng hơn 37.000 tỷ đồng.

Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở giảm còn 185.664,31 tỷ đồng.

Thị trường tiền tệ tuần 10-14/8: Van thanh khoản 143.000 tỷ đồng và nhịp hạ nhiệt của lãi suất liên ngân hàng

Diễn biến hút ròng trên thị trường mở diễn ra trong bối cảnh thanh khoản liên ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt so với đầu tuần. Lãi suất qua đêm từ 6,09%/năm (ngày 10/8) giảm liên tục xuống 4,38%/năm (ngày 13/8), thấp hơn 1,59 điểm phần trăm so với cuối tuần trước.

Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 1,38 điểm phần trăm, xuống 4,68%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,54 điểm phần trăm, còn 5,82%/năm; kỳ hạn 1 tháng giảm 0,34 điểm phần trăm, xuống 6,51%/năm. Riêng kỳ hạn 3 tháng tăng nhẹ 0,03 điểm phần trăm, lên 7,21%/năm.

Mở “van” thanh khoản 143.000 tỷ đồng qua hoán đổi USD - VND

“Trong những thời điểm nhu cầu thanh khoản tăng cao, bên cạnh kênh nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước bổ sung thanh khoản VND thông qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD - VND để hỗ trợ tổ chức tín dụng có thêm biện pháp tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước. Với số dư cao nhất (tháng 2/2026) đạt trên 143,1 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 6 tỷ USD)” - Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Như vậy, sau giai đoạn Ngân hàng Nhà nước bơm lượng vốn lớn hỗ trợ hệ thống, áp lực thanh khoản ngắn hạn đã dịu đáng kể, thể hiện rõ qua đà giảm mạnh của lãi suất qua đêm và các kỳ hạn ngắn.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đã mở nhiều phiên trong ngày để hỗ trợ đấu thầu nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện thông suốt, đảm bảo cung ứng và hỗ trợ kịp thời thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Những biện pháp cung ứng thanh khoản VND linh hoạt nêu trên đã góp phần ổn định mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng, qua đó lan tỏa ổn định lãi suất thị trường 1.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ vừa phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) đánh giá, căng thẳng thanh khoản hệ thống có thể tiếp tục dịu bớt trong ngắn hạn, khi Ngân hàng Nhà nước chủ động duy trì hỗ trợ và lãi suất qua đêm đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, Chứng khoán Yuanta cho rằng, mặt bằng lãi suất trên thị trường 1 khó giảm ngay trong thời gian tới do nhu cầu vốn trung - dài hạn vẫn lớn và tăng trưởng tín dụng tiếp tục tạo áp lực lên huy động.

“Lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại, với các nhịp biến động cục bộ theo kỳ hạn, trong khi mặt bằng lãi suất huy động và cho vay khả năng đã qua giai đoạn tăng mạnh, nhưng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III/2026” - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đang đẩy nhanh giải ngân gói 220.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% tổng room tín dụng năm 2026, nếu giải ngân nhanh sẽ tạo ra nhu cầu vốn đáng kể bổ sung vào tháng 9 - 10, qua đó, có thể tạo áp lực lên thanh khoản.

Tỷ giá trung tâm đi lên, USD ngân hàng và thị trường tự do đồng loạt giảm

Diễn biến tỷ giá tuần qua cho thấy sự phân hóa rõ nét. Tỷ giá trung tâm tiếp tục xu hướng đi lên, trong khi giá bán USD tại ngân hàng và thị trường tự do đồng loạt giảm so với cuối tuần liền trước.

Thị trường tiền tệ tuần 10-14/8: USD tự do giảm hơn 2.000 đồng, kênh hoán đổi USD - VND từng trên 143.000 tỷ đồng giải khát thanh khoản
Thanh khoản hạ nhiệt, lãi suất qua đêm về quanh 4%. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm mở đầu tuần (ngày 10/8) ở mức 25.491 đồng và tăng liên tiếp 4/5 phiên, trước khi điều chỉnh giảm vào phiên cuối tuần, xuống 25.561 đồng. Tính chung cả tuần, tỷ giá trung tâm tăng 98 đồng so với cuối tuần trước. Mức tăng đã thu hẹp so với 125 đồng của tuần liền trước, song tỷ giá tham chiếu vẫn duy trì ở vùng cao.

Trái chiều với tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung đi xuống. Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 25.920 - 26.330 VND/USD, cùng giảm 80 đồng so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.930 - 26.310 VND/USD, giảm mạnh hơn 95 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Tỷ giá USD tự do giảm hơn 2.000 đồng từ đỉnh, mất 7,4%

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng giảm và lùi xuống vùng thấp nhất trong khoảng 1,5 năm qua.

Tính chung cả tuần, tỷ giá giảm 110 đồng, xuống 25.950 - 25.990 VND/USD, duy trì dưới mốc 26.000 đồng. So với đỉnh thiết lập cuối tháng 3/2026, USD tự do đã giảm hơn 2.000 đồng, tương đương 7,4%.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - biến động hẹp tuần qua, quanh 99,95 điểm.

Thị trường theo dõi sát báo cáo tâm lý người tiêu dùng công bố vào cuối tuần, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông kéo dài và mặt bằng giá tại Mỹ vẫn ở mức cao. Báo cáo tháng 7 của Đại học Michigan (Mỹ) từng ghi nhận sự cải thiện trên diện rộng, song tâm lý người tiêu dùng vẫn thấp đáng kể so với mức trung bình lịch sử. Điều này phản ánh đánh giá còn ảm đạm về nền kinh tế sau nhiều năm chịu áp lực lạm phát và giá cả cao dai dẳng.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta đánh giá, trong nước, diễn biến tỷ giá khá tích cực, bất chấp tỷ giá trung tâm tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Tỷ giá trên thị trường tự do giảm mạnh hơn, cho thấy cung - cầu ngoại tệ thực tế trên thị trường tương đối thuận lợi và áp lực nắm giữ USD ngoài hệ thống vẫn thấp, dù tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tương đối mạnh.

Theo quan sát của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tỷ giá tự do cao hơn tỷ giá liên ngân hàng 1,5%, song tới nay, mức chênh lệch này đã thu hẹp mạnh về 0,1% khi tỷ giá tự do thấp hơn thị trường chính thức.

Sự hạ nhiệt của tỷ giá tự do diễn ra trong bối cảnh giá vàng quốc tế hạ nhiệt, hiện dao động quanh vùng 4.000 - 4.400 USD/ounce, giảm mạnh 25% từ mức đỉnh thiết lập ở tháng 1/2026, giúp giảm nhu cầu USD phục vụ việc nhập khẩu vàng trong nước./.

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Cập nhật: 15/08/2026 14:00

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Cập nhật: 15/08/2026 14:00

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80