Thị trường

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

06:24 | 15/08/2026
Sau chuỗi ngày giảm liên tục, giá heo hơi hôm nay (15/8) đang có dấu hiệu chậm lại khi miền Trung - Tây Nguyên đi ngang, trong khi miền Bắc và miền Nam chỉ còn một số địa phương điều chỉnh.
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Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm trên toàn quốc. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh, thành. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 58.000 đồng/kg; Tuyên Quang cũng giảm một giá, còn 57.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc chỉ còn dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La cùng đứng ở mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

So với mức trên 60.000 đồng/kg phổ biến cách đây không lâu, mặt bằng giá tại miền Bắc đã giảm đáng kể sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tiếp.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tạm thời ổn định sau những phiên giảm trước đó. Hiện giá dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giữ mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng được thương lái thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay vẫn xuất hiện điều chỉnh giảm. Tây Ninh và Cần Thơ cùng hạ 1.000 đồng/kg, xuống còn 57.000 đồng/kg.

Sau biến động mới nhất, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Đồng Nai tiếp tục giữ mức 59.000 đồng/kg và hiện là địa phương duy nhất trên cả nước còn giữ được mốc giá này.

TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Đáng chú ý, mức 57.000 đồng/kg đã xuất hiện ở cả ba miền, trong khi Đồng Nai là địa phương duy nhất còn đạt 59.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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