Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Theo Quyết định số 457/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Minh Hữu Liên bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với thời hạn quy định.

Các tài liệu công bố chậm gồm Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2024 và năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố một số tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, gồm thông báo mời họp, tài liệu đại hội, biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 452/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Khánh Tân 92,5 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Khánh Tân chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt tài liệu trong nhiều năm, trong đó có Báo cáo tài chính các năm 2022, 2023, 2024 và 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên từ năm 2022 - 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chậm công bố nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023, 2024, 2025 và 2026; các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, bán niên và cả năm 2023, 2024, 2025./.