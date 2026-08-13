Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

VN-Index giảm hơn 27 điểm

Sau phiên tăng điểm nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh và mức độ phân hóa cao, VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh trong những phút đầu phiên hôm nay. Tuy nhiên, thanh khoản ở mức thấp cho thấy lực cầu suy yếu, khiến chỉ số gặp khó khi tiếp cận vùng 1.800 điểm.

Áp lực bán dần gia tăng và mạnh hơn trong phiên chiều, tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cùng với đó, khối lượng giao dịch tăng lên khi thị trường giảm điểm cho thấy áp lực cung có dấu hiệu gia tăng. Kết phiên, VN-Index giảm 27,55 điểm, tương đương 1,54%, xuống 1.765,63 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 13/8.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 227 mã giảm giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 85 mã tăng giá.

Áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ, với 14/21 nhóm ngành giảm điểm. Ở chiều tăng, nhóm đường dẫn đầu với mức tăng 3,05%, tiếp đến là nhựa tăng 2% và dệt may tăng 1,33%. Ngược lại, bất động sản chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất khi giảm 3,05%, theo sau là dầu khí giảm 2,15% và thép giảm 1,8%.

VN30 cũng có phiên giảm điểm (-27,23 điểm), về mức 1.909,23 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 64 mã tăng giá, 2 mã giữ giá, nhưng có tới 24 mã giảm giá.

Đà bán gia tăng trong phiên chiều khiến thanh khoản khớp lệnh cải thiện, cao hơn 6,5% so với mức bình quân 20 phiên. Kết phiên, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 751 triệu cổ phiếu, tăng 30,54% so với phiên trước, tương ứng giá trị giao dịch 18.686 tỷ đồng, tăng 32,4% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. HNX-Index giảm 5,11 điểm, về mức 283,34 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +0,55 điểm, lên mức 128,06 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trở lại với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -573 tỷ đồng. Trong đó, TCB (-170 tỷ đồng), VHM (-160 tỷ đồng), VIC (-127 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, GEX (+118 tỷ đồng), LPB (+98 tỷ đồng) và SSI (+98 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ 3 tỷ đồng.

Áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Trải qua phiên sáng với diễn biến tương đối cân bằng quanh ngưỡng tham chiếu, thị trường bất ngờ chịu áp lực bán mạnh trong phiên chiều. Lực cung liên tục gia tăng trong khi dòng tiền bắt đáy chưa đủ mạnh khiến VN-Index nới rộng biên độ giảm về cuối phiên.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. Trong đó, VIC và VHM là hai mã tác động tiêu cực nhất. Riêng VIC khiến VN-Index mất gần 13 điểm khi giảm 3,5%, xuống 207.900 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đóng cửa trong sắc đỏ. GAS giảm 2,63%, ACB giảm 2,42% và HPG giảm 1,81%, qua đó gia tăng áp lực lên chỉ số chung.

Chỉ số có thể tiếp tục vận động trong vùng 1.750 - 1.800 điểm và kiểm định khu vực quanh 1.750 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được sắc xanh. BCM tăng 3,41%, GVR tăng 1,24% và TCB tăng 0,63%, trở thành những mã đóng góp tích cực cho VN-Index. Lực cầu cũng xuất hiện tại MSN, DGW, GMD và một số cổ phiếu có câu chuyện riêng, song mức tăng nhìn chung chưa đủ lớn để cân bằng áp lực điều chỉnh từ nhóm vốn hóa lớn.

Đáng chú ý, phiên giảm điểm đi kèm sự gia tăng của thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh so với phiên trước và cao hơn 6,5% so với bình quân 20 phiên. Dòng tiền tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu giảm giá, với quy mô gấp khoảng 4,2 lần nhóm tăng giá, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế và lan rộng sang nhiều nhóm ngành.

Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN-Index tiếp tục gặp áp lực khi phục hồi lên kiểm định đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 5/2026. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục vận động trong vùng 1.750 - 1.800 điểm và kiểm định khu vực quanh 1.750 điểm. Xu hướng thị trường được kỳ vọng cải thiện rõ nét hơn nếu VN-Index vượt được đường xu hướng nối các vùng đỉnh tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2026./.