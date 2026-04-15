VHM lên đỉnh 3 tháng, khối ngoại "chốt lời" mạnh

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng tích cực trong phiên 15/4, dù diễn biến thị trường cho thấy sự phân hóa rõ nét. Đáng chú ý, chỉ số tăng tốc trong phiên chiều nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu trụ như VIC và VHM. Kết phiên, VN-Index tăng 25 điểm (1,41%) lên 1.800,65 điểm, trong khi VN30 tăng 15,05 điểm ( 0,77%) lên 1.961,60 điểm, vượt vùng kháng cự 1.950 điểm.

Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên hôm nay. Giá trị bán ròng trên ba sàn xấp xỉ 3.460 tỷ đồng, trong đó khoảng 3.505 tỷ đồng từ các giao dịch trên sàn HOSE. Tuy nhiên, lực bán chỉ thật sự áp đảo sau 14 giờ 45 phút, chủ yếu do giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VHM. Cụ thể, VHM bị khối ngoại bán ròng tới 3.564 tỷ đồng, tương ứng khoảng 26,7 triệu cổ phiếu, trong đó riêng giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu này khoảng 3.257 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu Vinhomes từ đầu năm đến nay

Các giao dịch lớn này chủ yếu được thực hiện quanh mức giá tham chiếu. Trong khi đó, với các giao dịch khớp lệnh, sắc xanh áp đảo, giúp cổ phiếu này đóng cửa tăng 6,28%. Ngoài VHM, áp lực bán ròng còn ghi nhận tại FPT (432 tỷ đồng), STB (87 tỷ đồng) và một số cổ phiếu khác. Tuy nhiên, quy mô bán ròng thấp hơn đáng kể.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn giải ngân vào một số mã vốn hóa lớn, nổi bật là VIC với giá trị mua ròng 372,8 tỷ đồng, cổ phiếu tăng gần 7%. Các mã như VCB, SSI, VIX, VJC… cũng được mua ròng từ 40 - 65 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ diễn biến tích cực của thị trường.

Top cổ phiếu mua/bán ròng trong phiên 15/4

Trong phiên hôm nay, dù chịu áp lực trái chiều từ nhà đầu tư ngoại, VHM cùng VIC đã trở thành hai trụ cột chính nâng đỡ chỉ số VN-Index. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại VHM, dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái tương đối cân bằng khi có sự phân bổ lại danh mục đầu tư khi thị trường đang bước vào giai đoạn tăng điểm nhưng đi kèm sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu./.