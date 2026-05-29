Chứng khoán

Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác để phát triển các sản phẩm tài chính mới

06:00 | 29/05/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thái Lan, chiều ngày 28/5/2026, tại Bangkok, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at.
Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN (thứ tư, từ phải sang) và ông Wisit Wisitsora-at - Chủ tịch SEC Thái Lan (thứ ba, từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác của UBCKNN, ông Wisit Wisitsora-at, Chủ tịch SEC chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo công bố của tổ chức xếp hạng FTSE Russell.

Ông Wisit Wisitsora-at đồng thời đánh giá Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong khu vực Đông Nam Á, với nhiều tiềm năng phát triển và triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Chủ tịch SEC cho biết, buổi làm việc hôm nay có nhiều đơn vị chuyên môn của SEC tham dự và sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn công tác của UBCKNN Việt Nam về các nội dung hai bên cùng quan tâm, qua đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý và thị trường vốn hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN trao đổi tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Thái Lan, hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường vốn giữa hai nước thời gian qua cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Theo Chủ tịch UBCKNN, thị trường chứng khoán Việt Nam từ lâu đã có sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan cũng đang quan tâm và thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chủ tịch bày tỏ vui mừng trước sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan trong các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đồng thời mong muốn các nhà đầu tư Thái Lan tiếp tục mở rộng hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về hợp tác quản lý thị trường, bà Vũ Thị Chân Phương chia sẻ, UBCKNN Việt Nam và SEC đã duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài trong nhiều năm qua. UBCKNN đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả từ phía SEC, đặc biệt trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển các thị trường và sản phẩm tài chính mới như thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thị trường phái sinh vàng, cũng như tăng cường năng lực quản lý, giám sát thị trường vốn.

Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cho biết, UBCKNN đang nghiên cứu triển khai thêm các thị trường và sản phẩm tài chính mới nhằm đa dạng hóa thị trường vốn. Chủ tịch đồng thời chia sẻ quan điểm về việc tăng cường hợp tác quản lý, phát triển các sản phẩm và thị trường mới nhằm góp phần thúc đẩy thị trường vốn phát triển minh bạch, an toàn và bền vững tại mỗi quốc gia cũng như trong khu vực ASEAN.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Wisit Wisitsora-at khẳng định, hợp tác giữa UBCKNN và SEC không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn mỗi nước mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực Đông Nam Á. Ông cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, đồng thời tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy kết nối giữa thị trường vốn hai nước trong thời gian tới.

Sau phần phát biểu của lãnh đạo hai cơ quan, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển và cơ chế quản lý, vận hành các sản phẩm phái sinh vàng, thị trường giao dịch tài sản mã hóa, cũng như công tác quản trị rủi ro và phát triển các sản phẩm tài chính mới./.

Hải Băng
Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

(TBTCO) - Theo dự báo của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng và xu hướng tăng của lãi suất chưa sớm chấm dứt, trong bối cảnh tăng trưởng huy động tiếp tục thấp hơn tín dụng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

(TBTCO) - Giới chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển dần sang giai đoạn tăng trưởng dựa trên chất lượng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng phân hóa mạnh hơn so với các chu kỳ trước.
Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Thị trường chứng khoán hôm nay (28/5) tiếp tục diễn biến kém tích cực khi áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và VN30. Dù có thời điểm hồi phục nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu "họ Vin", VN-Index vẫn đóng cửa giảm điểm trong bối cảnh thanh khoản thấp và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.
Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

(TBTCO) - Trong khi dòng tiền dè dặt trên thị trường cơ sở khi sắc đỏ bao trùm, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh sôi động hơn với hơn 200.000 hợp đồng được chuyển nhượng trong phiên.
Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại phiên hôm nay (28/5) giảm còn hơn 550 tỷ đồng, trong đó, ACB là cổ phiếu được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị hơn 108 tỷ đồng.
Hơn 90 triệu cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết từ ngày 29/6/2026

Hơn 90 triệu cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết từ ngày 29/6/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu VNE của Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE từ ngày 29/6/2026 sau khi báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp liên tiếp nhận ý kiến ngoại trừ trong giai đoạn 2023 - 2025.
Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC, mã Ck: CMG) với tổng số tiền 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

(TBTCO) - Sau nhiều phiên liên tục "xả" hàng, khối ngoại đã trở lại chi hơn trăm tỷ đồng để mua gom cổ phiếu MSB.
