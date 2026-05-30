Kế hoạch nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế để nâng cao xếp hạng mức độ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin thuế; tạo cơ sở để OECD và Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận, đánh giá tích cực và xem xét đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế” của EU; củng cố uy tín, vị thế quốc gia, bảo đảm lợi ích quốc gia, chủ quyền tài chính - tiền tệ và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế bền vững.

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, linh hoạt, có trình độ, năng lực đáp ứng hiệu quả công tác trao đổi thông tin.

Hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý gồm luật và các văn bản hướng dẫn luật để quy định đầy đủ cơ sở pháp lý, thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc yêu cầu, thu thập và tiếp cận thông tin phục vụ trao đổi thông tin theo yêu cầu, bảo đảm không tồn tại rào cản pháp lý làm cản trở việc thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế và phù hợp với tình hình thực tế trong nước.

Đồng thời, thiết lập và hoàn thiện quy trình tổ chức và vận hành (cơ chế thực thi) phù hợp để nâng cao hiệu quả, chất lượng và tính kịp thời trong công tác trao đổi thông tin theo yêu cầu; tăng cường, đẩy mạnh phối hợp, hợp tác, trao đổi liên bộ, ngành trong công tác trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế...

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, thống kê và đánh giá định kỳ việc thực hiện để bảo đảm hiệu quả trong thực thi có thể đo lường và chứng minh được; hoàn thiện nền tảng hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý dữ liệu và chia sẻ dữ liệu liên bộ, ngành hiệu quả để bảo đảm tính sẵn có của thông tin trong công tác trao đổi thông tin.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, linh hoạt, có trình độ, năng lực đáp ứng hiệu quả công tác trao đổi thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi, chia sẻ, cung cấp, thu thập thông tin và hợp tác quốc tế về thuế trong công tác trao đổi thông tin theo yêu cầu…

Triển khai các hành động quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch sẽ thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, triển khai các hành động quốc gia để thực hiện đầy đủ, kịp thời và thực chất các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế. Theo đó, sẽ thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ (hoàn thiện thể chế; cơ chế thực thi; hạ tầng và dữ liệu; kiểm tra, giám sát và chứng minh thực thi; đào tạo và nâng cao năng lực) với 25 hành động cụ thể.

Hai là, tăng cường hợp tác quốc tế, đối thoại chính sách và phối hợp liên ngành trong quá trình triển khai. Theo đó, Kế hoạch sẽ thực hiện hành động 26: chủ động duy trì cơ chế trao đổi, đối thoại và phối hợp với OECD, Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế, EU và các đối tác liên quan để cập nhật yêu cầu kỹ thuật, phản ánh tiến độ thực hiện của Việt Nam, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh và củng cố cơ sở phục vụ đánh giá tích cực đối với Việt Nam./.