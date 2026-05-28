Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 28/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.137 đồng, giữ nguyên so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.880,15 - 26.393,85 VND/USD.

Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.380 - 26.420 VND/USD, tương đương mức giao dịch tại ngân hàng. Khảo sát tỷ giá USD tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy xu hướng đồng loạt giảm chiều mua. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.393 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 21 đồng ở chiều mua và giảm 1 đồng ở chiều bán so với phiên trước. Sacombank niêm yết USD ở mức 26.153 - 26.393 VND/USD, giảm 11 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán. BIDV giao dịch quanh 26.177 - 26.393 VND/USD, giảm 13 đồng ở chiều mua và giảm 1 đồng ở chiều bán, trong khi MSB niêm yết ở mức 26.131 - 26.393 VND/USD, giảm 18 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, BIDV, Sacombank, MSB chốt phiên ngày 27/5 như sau: Đồ họa: Ánh Tuyết

Tỷ giá bảng Anh đồng loạt lao dốc tại các ngân hàng. Vietcombank niêm yết GBP ở mức 34.524,41 - 35.989,89 VND/GBP, giảm 101,84 đồng chiều mua và giảm 106,13 đồng chiều bán. Sacombank giảm 67 đồng chiều mua và giảm 66 đồng chiều bán, xuống còn 34.898 - 36.007 VND/GBP. BIDV giao dịch ở mức 34.913 - 36.715 VND/GBP, giảm 84 đồng chiều mua và giảm 103 đồng chiều bán. MSB là ngân hàng giảm mạnh nhất đối với GBP khi hạ 126 đồng chiều mua và 136 đồng chiều bán, đưa tỷ giá xuống 34.888 - 35.976 VND/GBP.

Đối với đồng euro, diễn biến phân hóa giữa các ngân hàng, nhưng mức điều chỉnh nhẹ. Đối với đồng yên Nhật, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm không đáng kể.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,29 điểm, tăng 0,08%, cho thấy đồng USD tiếp tục duy trì đà phục hồi nhẹ sau giai đoạn biến động hẹp quanh ngưỡng 99 điểm.

Trên thị trường ngoại hối, USD tăng giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt. Cụ thể, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8606 EUR/USD, tăng 0,06%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7456 GBP/USD, tăng 0,12%; tỷ giá USD/JPY lên 159,56 yên Nhật/USD, tăng 0,03%. Riêng tỷ giá USD/CNY hiện ở mức 6,7791 CNY/USD.