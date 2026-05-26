Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay tại Bắc Ninh và Khánh Hòa tăng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Bắc Ninh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh hiện cùng giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Khánh Hòa tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai tiếp tục giữ giá 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không biến động. Theo đó, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thương lái tại Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ giá heo hơi ở mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận một số điều chỉnh tăng nhẹ tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung vẫn duy trì trạng thái ổn định, với mặt bằng giá cao tiếp tục được giữ vững tại nhiều địa phương trên cả nước./.