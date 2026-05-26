Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.574 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến phục hồi của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng quay đầu giảm mạnh khi kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong phiên gần nhất, giá dầu WTI có thời điểm lao dốc tới 5%, lùi xuống dưới mốc 90 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm khoảng 4,1%, còn quanh 99,3 USD/thùng sau hơn hai tuần duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Áp lực giảm của giá dầu chủ yếu đến từ kỳ vọng eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới có thể sớm được khai thông trở lại nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận tạm thời. Một số tín hiệu xuất hiện cuối tuần qua cho thấy tiến trình đàm phán giữa hai bên đang có chuyển biến tích cực, bao gồm khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz và mở rộng đối thoại liên quan tới an ninh khu vực Trung Đông.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng khi các thông tin hiện mới dừng ở mức kỳ vọng và chưa có thỏa thuận chính thức. Điều này khiến cả thị trường vàng lẫn dầu mỏ được dự báo còn nhiều biến động trong thời gian tới, phụ thuộc lớn vào diễn biến thực tế của các cuộc đàm phán cũng như khả năng nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2 đến nay, giá vàng đã giảm khoảng 14%. Diễn biến này phản ánh tác động từ đà tăng mạnh của giá năng lượng, yếu tố làm gia tăng lo ngại lạm phát và kéo theo kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường tuần này cũng tập trung theo dõi dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi dự kiến công bố vào cuối tuần. Kết quả dữ liệu này được đánh giá sẽ ảnh hưởng đáng kể tới kỳ vọng điều hành chính sách tiền tệ của Fed trong các tháng tới.

Hiện thị trường đang định giá khoảng 40% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 năm nay. Đây là sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, thời điểm phần lớn dự báo vẫn nghiêng về khả năng Fed có thể thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 25/5, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên quanh ngưỡng 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 158,7 - 162 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên quanh ngưỡng 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch vàng nhẫn ở mức 158,7 - 161,7 triệu đồng/lượng.