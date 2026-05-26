Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

Thu Hương

[email protected]
06:38 | 26/05/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến lên quanh ngưỡng 159 - 162 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.574 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến phục hồi của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng quay đầu giảm mạnh khi kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong phiên gần nhất, giá dầu WTI có thời điểm lao dốc tới 5%, lùi xuống dưới mốc 90 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm khoảng 4,1%, còn quanh 99,3 USD/thùng sau hơn hai tuần duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Áp lực giảm của giá dầu chủ yếu đến từ kỳ vọng eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới có thể sớm được khai thông trở lại nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận tạm thời. Một số tín hiệu xuất hiện cuối tuần qua cho thấy tiến trình đàm phán giữa hai bên đang có chuyển biến tích cực, bao gồm khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz và mở rộng đối thoại liên quan tới an ninh khu vực Trung Đông.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng khi các thông tin hiện mới dừng ở mức kỳ vọng và chưa có thỏa thuận chính thức. Điều này khiến cả thị trường vàng lẫn dầu mỏ được dự báo còn nhiều biến động trong thời gian tới, phụ thuộc lớn vào diễn biến thực tế của các cuộc đàm phán cũng như khả năng nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2 đến nay, giá vàng đã giảm khoảng 14%. Diễn biến này phản ánh tác động từ đà tăng mạnh của giá năng lượng, yếu tố làm gia tăng lo ngại lạm phát và kéo theo kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường tuần này cũng tập trung theo dõi dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi dự kiến công bố vào cuối tuần. Kết quả dữ liệu này được đánh giá sẽ ảnh hưởng đáng kể tới kỳ vọng điều hành chính sách tiền tệ của Fed trong các tháng tới.

Hiện thị trường đang định giá khoảng 40% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 năm nay. Đây là sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, thời điểm phần lớn dự báo vẫn nghiêng về khả năng Fed có thể thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 25/5, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên quanh ngưỡng 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 158,7 - 162 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên quanh ngưỡng 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch vàng nhẫn ở mức 158,7 - 161,7 triệu đồng/lượng.

Từ khóa:
giá vàng giá vàng trong nước giá vàng thế giới giá vàng miếng giá vàng nhẫn

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,900 16,200
Kim TT/AVPL 15,900 16,200
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,900 16,200
Nguyên Liệu 99.99 14,900 15,100
Nguyên Liệu 99.9 14,850 15,050
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,650 16,050
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,600 16,000
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,530 15,980
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 159,000 162,000
Hà Nội - PNJ 159,000 162,000
Đà Nẵng - PNJ 159,000 162,000
Miền Tây - PNJ 159,000 162,000
Tây Nguyên - PNJ 159,000 162,000
Đông Nam Bộ - PNJ 159,000 162,000
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,900 16,200
Miếng SJC Nghệ An 15,900 16,200
Miếng SJC Thái Bình 15,900 16,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,900 16,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,900 16,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,900 16,200
NL 99.90 14,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,500
Trang sức 99.9 15,390 16,090
Trang sức 99.99 15,400 16,100
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 159 16,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 159 16,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,585 1,615
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,585 1,616
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,565 160
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 151,916 158,416
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 111,262 120,162
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 100,061 108,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,886 9,776
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 84,539 93,439
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 57,977 66,877
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 162
Cập nhật: 26/05/2026 07:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18354 18630 19206
CAD 18545 18822 19440
CHF 33075 33461 34097
CNY 0 3844 3936
EUR 30048 30321 31352
GBP 34757 35150 36084
HKD 0 3233 3435
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15159 15750
SGD 20090 20373 20899
THB 727 790 843
USD (1,2) 26090 0 0
USD (5,10,20) 26132 0 0
USD (50,100) 26160 26175 26392
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,162 26,162 26,392
USD(1-2-5) 25,116 - -
USD(10-20) 25,116 - -
EUR 30,256 30,280 31,540
JPY 161.84 162.13 170.93
GBP 35,006 35,101 36,102
AUD 18,594 18,661 19,263
CAD 18,786 18,846 19,433
CHF 33,397 33,501 34,294
SGD 20,268 20,331 21,011
CNY - 3,824 3,947
HKD 3,307 3,317 3,435
KRW 16.12 16.81 18.19
THB 776.68 786.27 836.69
NZD 15,191 15,332 15,697
SEK - 2,797 2,879
DKK - 4,049 4,167
NOK - 2,812 2,895
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,246.13 - 7,012.46
TWD 759.19 - 914.39
SAR - 6,926.08 7,252.83
KWD - 83,883 88,734
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,142 26,162 26,392
EUR 30,104 30,225 31,404
GBP 34,903 35,043 36,051
HKD 3,295 3,308 3,423
CHF 33,105 33,238 34,177
JPY 161.98 162.63 169.97
AUD 18,521 18,595 19,184
SGD 20,284 20,365 20,947
THB 793 796 831
CAD 18,747 18,822 19,390
NZD 15,235 15,769
KRW 16.74 18.35
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26200 26200 26392
AUD 18535 18635 19563
CAD 18726 18826 19842
CHF 33309 33339 34931
CNY 3824.8 3849.8 3985.2
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30229 30259 31987
GBP 35057 35107 36870
HKD 0 3355 0
JPY 162.3 162.8 173.35
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15267 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20248 20378 21109
THB 0 756.1 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15900000 15900000 16200000
SBJ 14000000 14000000 16200000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,185 26,235 26,392
USD20 26,185 26,235 26,392
USD1 23,880 26,235 26,392
AUD 18,594 18,694 19,817
EUR 30,388 30,388 31,825
CAD 18,701 18,801 20,124
SGD 20,348 20,498 21,077
JPY 162.98 164.48 169.16
GBP 34,945 35,295 36,189
XAU 15,898,000 0 16,202,000
CNY 0 3,792 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 26/05/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80