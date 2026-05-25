Giá vàng hôm nay ngày 25/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.574 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước trong bối cảnh mặt bằng giá vàng nội địa gần như đi ngang.

Tuần qua, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận các nhịp biến động mạnh khi tâm lý trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị đan xen với áp lực từ đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và lo ngại lạm phát kéo dài có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian lâu hơn.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo các chuyên gia, diễn biến của giá vàng trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc đáng kể vào tình hình Trung Đông cũng như loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Sau kỳ nghỉ lễ Memorial Day, thị trường sẽ hướng sự chú ý tới khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Conference Board, đặc biệt trong bối cảnh chỉ số tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố trước đó bất ngờ suy yếu.

Ngoài ra, các số liệu như GDP sơ bộ quý I, chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng cá nhân (PCE), đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới của Mỹ cũng được đánh giá sẽ tác động đáng kể tới kỳ vọng chính sách tiền tệ và xu hướng của kim loại quý.

Ông John Weyer - Giám đốc bộ phận Phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cho rằng, giá vàng vẫn đang chịu tác động lớn từ diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Theo ông, nếu xung đột kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu sẽ ngày càng rõ nét hơn. Ông cũng nhận định áp lực giá năng lượng đang dần lan sang chuỗi cung ứng và tác động tới tâm lý người tiêu dùng Mỹ.

Về xu hướng ngắn hạn, ông Weyer dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng 4.500 USD/ounce trong tuần tới và chưa xuất hiện tín hiệu bứt phá rõ ràng. Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich - Nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro cho rằng giá vàng vẫn đối mặt rủi ro điều chỉnh giảm về vùng 4.370 - 4.400 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục hạ nhiệt. Đồng quan điểm, ông Michael Moor - Nhà sáng lập Moor Analytics cũng dự báo giá vàng có thể tiếp tục suy yếu trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên ngày 25/5, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, mặt bằng giá giao dịch ở quanh mức 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Các doanh nghiệp như Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 25/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên ngày 24/5, giá vàng trong nước không có thay đổi về giá tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, mặt bằng giá giao dịch ở quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Các doanh nghiệp như Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng./.