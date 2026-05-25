Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026

06:21 | 25/05/2026
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026.
aa

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam trong chuyến thăm Singapore tháng 3/2025. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la (Singapore) ngày 29/5/2026.

Đối thoại Shangri-La (có tên chính thức là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á) là diễn đàn quốc phòng và an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên tại Singapore bởi Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS). Đây là diễn đàn để các bộ trưởng, quan chức quốc phòng các nước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách nhất của khu vực, tham gia vào các cuộc đàm phán song phương quan trọng và cùng nhau đưa ra những cách tiếp cận mới.

Đối thoại Shangri-La được tổ chức lần đầu năm 2002 và là hội nghị được tổ chức thường niên 1 năm 1 lần. Đối thoại Shangri-La năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 29 - 31/5 tại khách sạn Shangri-La, Singapore./.

Hà My
Từ khóa:
Đối thoại Shangrila singapore tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bài liên quan

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Dành cho bạn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Giá vàng hôm nay ngày 25/5: Giá vàng trong nước neo quanh mốc 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/5: Giá vàng trong nước neo quanh mốc 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Đọc thêm

TP. Hải Phòng xem xét tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã

TP. Hải Phòng xem xét tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã

(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang xem xét phương án tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Đà Nẵng công bố 350 dự án gỡ vướng theo cơ chế đặc thù

Đà Nẵng công bố 350 dự án gỡ vướng theo cơ chế đặc thù

350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, chặn đứng lãng phí vừa được Đà Nẵng công bố công khai.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần "giao một lần, giao sớm nhất có thể".
697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
Để doanh nghiệp Việt cất cánh cùng "đại bàng"

Để doanh nghiệp Việt cất cánh cùng "đại bàng"

(TBTCO) - Trong gần 40 năm mở cửa, FDI đã đóng góp phần quan trọng của sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình thu hút FDI đại trà không còn phù hợp. Để có thể tăng trưởng nhanh và chất lượng, cần tạo được sự cộng hưởng thực chất, liên kết sâu rộng hơn nữa giữa dòng vốn FDI và doanh nghiệp nội địa.
Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là nhà tư tưởng lớn của thời đại. Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Tư tưởng ấy kế thừa truyền thống yêu nước, nhân văn của dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; đồng thời, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Giá vàng hôm nay ngày 25/5: Giá vàng trong nước neo quanh mốc 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/5: Giá vàng trong nước neo quanh mốc 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026

Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hé lộ quỹ đất "khủng" trong 8 dự án của Công ty Lan Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Hé lộ quỹ đất "khủng" trong 8 dự án của Công ty Lan Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg