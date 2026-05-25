Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam trong chuyến thăm Singapore tháng 3/2025. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la (Singapore) ngày 29/5/2026.

Đối thoại Shangri-La (có tên chính thức là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á) là diễn đàn quốc phòng và an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên tại Singapore bởi Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS). Đây là diễn đàn để các bộ trưởng, quan chức quốc phòng các nước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách nhất của khu vực, tham gia vào các cuộc đàm phán song phương quan trọng và cùng nhau đưa ra những cách tiếp cận mới.

Đối thoại Shangri-La được tổ chức lần đầu năm 2002 và là hội nghị được tổ chức thường niên 1 năm 1 lần. Đối thoại Shangri-La năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 29 - 31/5 tại khách sạn Shangri-La, Singapore./.