Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

09:05 | 22/05/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (22/5) đảo chiều phục hồi nhẹ. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động ở mức 76,3730 USD/ounce, giảm 0,42% so với ngày hôm qua.
Giá bạc trong nước hôm nay phục hồi nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 22/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.889.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.978.000 đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ so với mức 2.888.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.977.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.889.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.978.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.889.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.399.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.039.807 đồng/lượng (mua vào) và 79.413.135 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.427.530 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55h ngày 22/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, lúc 8h50 ngày 22/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 76,3730 USD/ounce, giảm 0,42% so với ngày hôm qua.

Đáng chú ý hơn, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 7 giảm mạnh 2,34 USD/ounce, tương đương giảm 3,03%, xuống còn 75,1 USD/ounce.

Việc bạc đánh mất mốc tâm lý quan trọng 75 USD/ounce đang khiến giới đầu tư gia tăng lo ngại về khả năng thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn.

Theo giới phân tích, áp lực giảm giá xuất hiện khi thị trường tài chính toàn cầu đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Một trong những yếu tố tác động mạnh đến diễn biến giá bạc hiện nay là tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Ngoài yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là biến số quan trọng nhất với thị trường bạc.

Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật, vùng giá 75,77 - 76 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng của bạc.

Nếu lực mua đủ mạnh để đưa giá vượt qua vùng này, bạc có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 76,5 USD/ounce và xa hơn là 77,75 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất đang nằm quanh 74,68 USD/ounce. Nếu mức giá này bị xuyên thủng, thị trường có thể tiếp tục giảm về khu vực 74,47 USD/ounce và sâu hơn là 73,9 USD/ounce./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

(TBTCO) - Biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sau quyết định rời OPEC của UAE đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS. TS. Đinh Công Hoàng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây cũng là "thời điểm vàng" để Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung trong dài hạn.
(TBTCO) - Chiều 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi sau cảnh báo thu hồi tự nguyện tại thị trường Mỹ.
Thị trường hôm nay ghi nhận giá dầu giảm 6%, kéo theo theo giá nhiều mặt hàng nông sản sụt giảm, cùng với đó, thời tiết thuận lợi tại Mỹ làm dịu đà tăng giá của ngô và đậu tương.
Giá heo hơi hôm nay (21/5) đồng loạt tăng trở lại tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều tỉnh thành tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước, trong đó Hưng Yên vươn lên mức 70.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (21/5) đồng loạt tăng tại các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,4%, Nhật Bản tăng 1,1%, Thái Lan tăng 7,1%, Singapore tăng 0,2%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
Giá lúa gạo hôm nay (21/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 17 USD; gạo thơm 100% tấm 5 USD/tấn.
(TBTCO) - Sau giai đoạn giảm sâu hồi đầu năm, thị trường lúa gạo trong nước đang phát đi những tín hiệu tích cực khi giá lúa nguyên liệu, gạo thương phẩm và giá xuất khẩu đồng loạt cải thiện. Đáng chú ý, phân khúc gạo chất lượng cao, gạo thơm và gạo phát thải thấp tiếp tục giữ giá tốt, mở ra kỳ vọng nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
