Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Giá bạc trong nước hôm nay phục hồi nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 22/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.889.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.978.000 đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ so với mức 2.888.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.977.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.889.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.978.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.889.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.399.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.039.807 đồng/lượng (mua vào) và 79.413.135 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.427.530 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55h ngày 22/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, lúc 8h50 ngày 22/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 76,3730 USD/ounce, giảm 0,42% so với ngày hôm qua.

Đáng chú ý hơn, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 7 giảm mạnh 2,34 USD/ounce, tương đương giảm 3,03%, xuống còn 75,1 USD/ounce.

Việc bạc đánh mất mốc tâm lý quan trọng 75 USD/ounce đang khiến giới đầu tư gia tăng lo ngại về khả năng thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn.

Theo giới phân tích, áp lực giảm giá xuất hiện khi thị trường tài chính toàn cầu đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Một trong những yếu tố tác động mạnh đến diễn biến giá bạc hiện nay là tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Ngoài yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là biến số quan trọng nhất với thị trường bạc.

Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật, vùng giá 75,77 - 76 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng của bạc.

Nếu lực mua đủ mạnh để đưa giá vượt qua vùng này, bạc có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 76,5 USD/ounce và xa hơn là 77,75 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất đang nằm quanh 74,68 USD/ounce. Nếu mức giá này bị xuyên thủng, thị trường có thể tiếp tục giảm về khu vực 74,47 USD/ounce và sâu hơn là 73,9 USD/ounce./.