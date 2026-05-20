Thị trường

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Nguyên Phương

17:57 | 20/05/2026
(TBTCO) - Sau giai đoạn giảm sâu hồi đầu năm, thị trường lúa gạo trong nước đang phát đi những tín hiệu tích cực khi giá lúa nguyên liệu, gạo thương phẩm và giá xuất khẩu đồng loạt cải thiện. Đáng chú ý, phân khúc gạo chất lượng cao, gạo thơm và gạo phát thải thấp tiếp tục giữ giá tốt, mở ra kỳ vọng nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế.
Giá lúa gạo trong nước khởi sắc nhẹ

Ngày 19/5, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở nhiều mặt hàng gạo nguyên liệu và phụ phẩm, trong bối cảnh nguồn cung cuối vụ đang giảm dần.

Theo ghi nhận tại các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long hay Cà Mau, hoạt động giao dịch vẫn diễn ra khá chậm do lượng lúa hàng hóa trong dân không còn nhiều. Tuy nhiên, mặt bằng giá đã ổn định hơn so với giai đoạn thu hoạch rộ hồi tháng 2 - 3/2026.

Tại An Giang, giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 hiện dao động quanh mức 6.100 - 6.300 đồng/kg; OM 5451 ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg; IR 50404 khoảng 5.400 - 5.500 đồng/kg. Đây được xem là mức phục hồi đáng kể nếu so với thời điểm giữa vụ đông xuân khi nhiều giống lúa giảm sâu do áp lực bán ra lớn.

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng. Ảnh Đức Thanh

Các thương lái cho biết, nguồn cung lúa đông xuân hiện đã gần cạn trong khi vụ hè thu mới ở giai đoạn xuống giống và chăm sóc ban đầu. Điều này khiến lượng lúa giao dịch trên thị trường không còn dồi dào như trước…

Không chỉ lúa nguyên liệu, giá gạo tại các kho trung chuyển và chợ đầu mối ở ĐBSCL cũng giữ xu hướng ổn định. Gạo OM18 hiện phổ biến ở mức trên 10.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ 30/4.

Trong khi đó, thị trường bán lẻ tiếp tục duy trì mặt bằng giá khá cao ở nhóm gạo thơm và đặc sản. Gạo Nàng Nhen hiện được bán tới 28.000 đồng/kg, Hương Lài khoảng 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, nhóm phụ phẩm ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong ngày. Giá cám tăng tới 300 đồng/kg, lên 7.700 - 7.800 đồng/kg; giá tấm cũng tăng thêm khoảng 50 đồng/kg. Diễn biến này phản ánh nhu cầu tiêu thụ phụ phẩm phục vụ chăn nuôi và chế biến đang cải thiện trở lại.

Gạo Việt giữ giá cao trên thị trường xuất khẩu

Cùng với đà phục hồi trong nước, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt ở phân khúc gạo thơm và gạo chất lượng cao.

Hiện giá gạo Jasmine xuất khẩu của Việt Nam được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn. Mức giá này đang cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia xuất khẩu lớn khác trong khu vực.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện ở mức khoảng 413 - 417 USD/tấn; Pakistan khoảng 350 - 354 USD/tấn; Ấn Độ dao động 344 - 348 USD/tấn.

Việc gạo thơm Việt Nam duy trì mức giá cao cho thấy lợi thế cạnh tranh ngày càng rõ nét của ngành gạo Việt ở phân khúc chất lượng cao thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ như trước đây.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù giá thu mua lúa tươi hiện vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 800 - 1.300 đồng/kg, nhưng xu hướng phục hồi đã xuất hiện rõ trong những tuần gần đây. Giá xuất khẩu cũng có dấu hiệu tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh đầu năm.

Chỉ tính riêng trong tháng 4/2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,1 triệu tấn gạo, duy trì tiến độ giao hàng lớn cho các thị trường truyền thống. Philippines tiếp tục là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm hơn 52% tổng lượng xuất khẩu trong quý I/2026. Đáng chú ý, nhóm gạo Đài Thơm 8 và OM18 hiện chiếm gần một nửa tổng lượng gạo xuất khẩu, cho thấy nhu cầu đối với gạo thơm Việt vẫn rất ổn định.

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lượng gạo nhập khẩu của Philippines có thể đạt 5,5 triệu tấn trong năm 2026 và tăng lên 5,6 triệu tấn vào năm 2027. Nguyên nhân là nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh trong khi sản xuất nội địa khó theo kịp do áp lực chi phí nhiên liệu, phân bón và nguy cơ El Niño quay trở lại. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam và Philippines ký thỏa thuận nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo đến năm 2027 được đánh giá sẽ tạo đầu ra ổn định cho hạt gạo Việt Nam trong những năm tới.

Một trong những điểm đáng chú ý của thị trường gạo năm nay là sự chuyển dịch mạnh sang phân khúc chất lượng cao và phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lợi thế lớn nhất của gạo Việt Nam hiện nay là khả năng cung ứng ổn định các dòng gạo thơm, gạo mềm cơm phù hợp thị hiếu nhiều thị trường châu Á.

Không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng hạt gạo, các thị trường nhập khẩu hiện còn yêu cầu rất cao về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, trách nhiệm môi trường và phát thải carbon. Thị trường hiện không chỉ mua sản phẩm cuối cùng mà còn mua cả quá trình sản xuất. Đây cũng là lý do ngành lúa gạo đang đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân, gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, xu hướng “gạo xanh - phát thải thấp” đang nổi lên như một lợi thế cạnh tranh mới của gạo Việt Nam. Mới đây, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An đã xuất khẩu thành công gạo Japonica mang thương hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” sang Nhật Bản với giá 820 USD/tấn. Doanh nghiệp này tiếp tục xuất khẩu sang châu Âu và Úc với mức giá vượt 1.000 USD/tấn.

Nguyên Phương
V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
Ngày 20/5: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/5) quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng phục hồi trước đó. Trong bối cảnh áp lực lạm phát kéo dài, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cùng triển vọng nhu cầu bạc suy yếu, nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết.
Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Giá cà phê hôm nay (20/5) đồng loạt giảm 1.400 - 1.700 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau nhiều phiên duy trì ổn định ở vùng giá cao.
Ngày 20/5: Giá cao su thế giới trái chiều trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Giá cao su thế giới hôm nay (20/5) biến động trái chiều khi tăng tại Trung Quốc và Singapore, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan giảm do tác động từ lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và xung đột tại Trung Đông. Trong nước, giá mủ cao su không thay đổi so với hôm qua.
Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Giá heo hơi hôm nay (20/5) tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương. Theo đó, Bắc Ninh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Trong khi đó, nhiều tỉnh thành còn lại trên cả nước duy trì trạng thái đi ngang.
Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình “Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026” với chủ đề “Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai”. Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/5) bất ngờ “quay đầu” tăng trở lại sau nhiều phiên giảm mạnh liên tiếp. Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi lực bắt đáy quay trở lại, đồng USD hạ nhiệt cùng kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng trong dài hạn.
Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay (19/5) đồng loạt giảm, ngoại trừ giá trên sàn SGX - Singapore tăng, khi thị trường đang chờ những tín hiệu mới về biên lợi nhuận ngành cao su. Trong nước, giá thu mua cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
