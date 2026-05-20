Chứng khoán

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Tùng Linh

Tùng Linh

16:04 | 20/05/2026
(TBTCO) - Tâm điểm của dòng vốn này phiên 20/5 tiếp tục là cổ phiếu Vietcombank (VCB). Tính chung ba phiên gần đây, giá trị mua ròng tại VCB đã vượt 1.100 tỷ đồng.
aa

Khối ngoại đảo chiều mua ròng khoảng 96 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, qua đó chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài 3 phiên liên tiếp trước đó. Dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là hai doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường là Vietcombank và Vingroup.

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank
Khối ngoại trở lại giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vietcombank và Vingroup

VCB tiếp tục là tâm điểm giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi được mua ròng gần 305 tỷ đồng trong phiên. Đây cũng là phiên thứ ba liên tiếp cổ phiếu ngân hàng này được khối ngoại giải ngân mạnh. Tính chung ba phiên gần đây, giá trị mua ròng tại VCB đã vượt 1.100 tỷ đồng.

Kết phiên, VCB tăng nhẹ 0,31% lên 64.600 đồng/cổ phiếu. Dù mức tăng không quá lớn, cổ phiếu này vẫn đóng vai trò nâng đỡ đáng kể cho VN-Index trong phiên biến động mạnh rơi sâu và hồi phục nhanh hôm nay.

Bên cạnh Vietcombank, VIC cũng được mua ròng hơn 216 tỷ đồng và đứng thứ hai toàn thị trường. Cổ phiếu của Vingroup tăng nhẹ lên 226.700 đồng/cổ phiếu. FPT đứng thứ ba trong danh sách mua ròng với giá trị gần 190 tỷ đồng, đồng thời bật tăng hơn 4% lên 77.700 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, cả ba cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất phiên hôm nay gồm VCB, VIC và FPT đều từng chịu áp lực bán ròng lớn trong nhiều tháng gần đây và hiện vẫn nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2026.

Theo thống kê từ đầu năm, FPT vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị hơn 14.661 tỷ đồng. VHM đứng thứ hai với khoảng 12.029 tỷ đồng, tiếp theo là VIC với gần 8.827 tỷ đồng và VCB khoảng 4.884 tỷ đồng.

Dòng tiền ngoại đang có dấu hiệu quay lại thăm dò tại nhóm bluechip sau giai đoạn bán ròng kéo dài. Đặc biệt, việc khối ngoại giải ngân mạnh vào VCB được thị trường chú ý trong bối cảnh nhóm ngân hàng quốc doanh đang được hưởng lợi từ Thông tư 08/2026/TT-NHNN mới được ban hành.

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 20/5 - Nguồn: Dstock.

Ngoài ra, dòng tiền ngoại trong phiên hôm nay cũng tìm đến một số cổ phiếu dầu khí và tài nguyên như BSR, GAS và MSR. Trong đó, BSR được mua ròng gần 119 tỷ đồng và tăng hơn 2%, còn GAS tăng gần 4% lên 89.700 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung chủ yếu tại nhóm ngân hàng và bán lẻ. MBB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 226 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-141 tỷ đồng), VNM (-111 tỷ đồng) và TCB (-99 tỷ đồng). Một số mã như HDB, VPB, MWG, HPG, VND và SSI cũng chịu áp lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Dù dòng vốn ngoại đã đảo chiều mua ròng nhẹ, xu hướng giao dịch của khối ngoại vẫn đang trong trạng thái phân hóa mạnh. Nhà đầu tư nước ngoài hiện có xu hướng lựa chọn các cổ phiếu có câu chuyện riêng, thay vì giải ngân diện rộng.

Tùng Linh
Từ khóa:
Cổ phiếu Vietcombank áp lực bán ròng khối ngoại đảo chiều dòng vốn ngoại

Bài liên quan

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Dành cho bạn

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

Đọc thêm

Infographics: 41.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: 41.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế đến 17/4/2026, có 18 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với giá trị 41.400 tỷ đồng, cao gấp 1,71 lần so với cùng kỳ năm trước.
Một doanh nghiệp bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Một doanh nghiệp bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với một công ty do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

(TBTCO) - Trong khi thị trường cơ sở giao dịch giằng co, dòng tiền trên thị trường phái sinh bắt đầu dịch chuyển rõ nét sang hợp đồng đáo hạn tháng 6 trong bối cảnh kỳ hạn tháng 5 chuẩn bị đến ngày đáo hạn.
Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

(TBTCO) - Sau phiên lập đỉnh, thị trường chứng khoán hôm nay (19/5) ghi nhận áp lực chốt lời mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là dầu khí và ngân hàng. VN-Index giảm về dưới mốc 1.915 điểm, trong bối cảnh các tín hiệu kỹ thuật và sự gia tăng của thanh khoản cho thấy thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi tăng kéo dài.
Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

(TBTCO) - Bên cạnh hạn mức tín dụng tối đa 10.000 tỷ đồng tại BIDV, Chứng khoán HSC còn triển khai các kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động margin và đầu tư.
Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

(TBTCO) - Việt Nam đã bước đầu xây dựng nền móng pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, song khả năng phát triển bền vững không chỉ nằm ở chính sách mà còn phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp tham gia thị trường. Trong môi trường giao dịch “không biên giới”, doanh nghiệp phải chứng minh được sức mạnh tài chính, công nghệ và quản trị để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực tiễn phát triển mới của thị trường chứng khoán.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -49.44
20/05 | -49.44 (7,353.61 -49.44 (-0.67%))
DJI -322.24
20/05 | -322.24 (49,363.88 -322.24 (-0.65%))
IXIC -220.03
20/05 | -220.03 (25,870.71 -220.03 (-0.84%))
NYA -102.90
20/05 | -102.90 (22,797.67 -102.90 (-0.45%))
XAX -85.13
20/05 | -85.13 (9,185.11 -85.13 (-0.92%))
BUK100P -0.09
20/05 | -0.09 (1,027.33 -0.09 (-0.01%))
RUT -28.03
20/05 | -28.03 (2,747.07 -28.03 (-1.01%))
VIX -0.06
20/05 | -0.06 (18.00 -0.06 (-0.33%))
FTSE -6.74
20/05 | -6.74 (10,323.81 -6.74 (-0.07%))
GDAXI +65.96
20/05 | +65.96 (24,466.61 +65.96 (+0.27%))
FCHI +23.28
20/05 | +23.28 (8,005.04 +23.28 (+0.29%))
STOXX50E +28.57
20/05 | +28.57 (5,879.73 +28.57 (+0.49%))
N100 +10.84
20/05 | +10.84 (1,809.69 +10.84 (+0.60%))
BFX +22.98
20/05 | +22.98 (5,450.80 +22.98 (+0.42%))
MOEX.ME -0.11
20/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -146.73
20/05 | -146.73 (25,651.12 -146.73 (-0.57%))
STI -27.43
20/05 | -27.43 (5,044.91 -27.43 (-0.54%))
AXJO -108.10
20/05 | -108.10 (8,496.60 -108.10 (-1.26%))
AORD -112.50
20/05 | -112.50 (8,717.00 -112.50 (-1.27%))
BSESN +122.64
20/05 | +122.64 (75,323.49 +122.64 (+0.16%))
JKSE -52.18
20/05 | -52.18 (6,318.50 -52.18 (-0.82%))
KLSE -9.58
20/05 | -9.58 (1,717.69 -9.58 (-0.55%))
NZ50 -213.29
20/05 | -213.29 (12,761.03 -213.29 (-1.64%))
KS11 -62.71
20/05 | -62.71 (7,208.95 -62.71 (-0.86%))
TWII -154.74
20/05 | -154.74 (40,020.82 -154.74 (-0.39%))
GSPTSE -92.11
20/05 | -92.11 (33,741.24 -92.11 (-0.27%))
BVSP -2,696.95
20/05 | -2,696.95 (174,278.86 -2,696.95 (-1.52%))
MXX +150.43
20/05 | +150.43 (68,555.63 +150.43 (+0.22%))
IPSA -116.92
20/05 | -116.92 (10,350.86 -116.92 (-1.12%))
MERV -41,514.00
20/05 | -41,514.00 (2,774,731.25 -41,514.00 (-1.47%))
TA125.TA +43.51
20/05 | +43.51 (4,295.90 +43.51 (+1.02%))
CASE30 -213.80
20/05 | -213.80 (52,561.20 -213.80 (-0.41%))
JN0U.JO +82.97
20/05 | +82.97 (6,870.73 +82.97 (+1.22%))
DX-Y.NYB +0.10
20/05 | +0.10 (99.42 +0.10 (+0.10%))
125904-USD-STRD +8.40
20/05 | +8.40 (2,700.13 +8.40 (+0.31%))
XDB -0.31
20/05 | -0.31 (134.00 -0.31 (-0.23%))
XDE -0.48
20/05 | -0.48 (116.06 -0.48 (-0.41%))
000001.SS -7.35
20/05 | -7.35 (4,162.18 -7.35 (-0.18%))
N225 -746.18
20/05 | -746.18 (59,804.41 -746.18 (-1.23%))
XDN -0.09
20/05 | -0.09 (62.88 -0.09 (-0.15%))
XDA -0.60
20/05 | -0.60 (71.09 -0.60 (-0.83%))