Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại đảo chiều mua ròng khoảng 96 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, qua đó chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài 3 phiên liên tiếp trước đó. Dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là hai doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường là Vietcombank và Vingroup.

Khối ngoại trở lại giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vietcombank và Vingroup

VCB tiếp tục là tâm điểm giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi được mua ròng gần 305 tỷ đồng trong phiên. Đây cũng là phiên thứ ba liên tiếp cổ phiếu ngân hàng này được khối ngoại giải ngân mạnh. Tính chung ba phiên gần đây, giá trị mua ròng tại VCB đã vượt 1.100 tỷ đồng.

Kết phiên, VCB tăng nhẹ 0,31% lên 64.600 đồng/cổ phiếu. Dù mức tăng không quá lớn, cổ phiếu này vẫn đóng vai trò nâng đỡ đáng kể cho VN-Index trong phiên biến động mạnh rơi sâu và hồi phục nhanh hôm nay.

Bên cạnh Vietcombank, VIC cũng được mua ròng hơn 216 tỷ đồng và đứng thứ hai toàn thị trường. Cổ phiếu của Vingroup tăng nhẹ lên 226.700 đồng/cổ phiếu. FPT đứng thứ ba trong danh sách mua ròng với giá trị gần 190 tỷ đồng, đồng thời bật tăng hơn 4% lên 77.700 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, cả ba cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất phiên hôm nay gồm VCB, VIC và FPT đều từng chịu áp lực bán ròng lớn trong nhiều tháng gần đây và hiện vẫn nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2026.

Theo thống kê từ đầu năm, FPT vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị hơn 14.661 tỷ đồng. VHM đứng thứ hai với khoảng 12.029 tỷ đồng, tiếp theo là VIC với gần 8.827 tỷ đồng và VCB khoảng 4.884 tỷ đồng.

Dòng tiền ngoại đang có dấu hiệu quay lại thăm dò tại nhóm bluechip sau giai đoạn bán ròng kéo dài. Đặc biệt, việc khối ngoại giải ngân mạnh vào VCB được thị trường chú ý trong bối cảnh nhóm ngân hàng quốc doanh đang được hưởng lợi từ Thông tư 08/2026/TT-NHNN mới được ban hành.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 20/5 - Nguồn: Dstock.

Ngoài ra, dòng tiền ngoại trong phiên hôm nay cũng tìm đến một số cổ phiếu dầu khí và tài nguyên như BSR, GAS và MSR. Trong đó, BSR được mua ròng gần 119 tỷ đồng và tăng hơn 2%, còn GAS tăng gần 4% lên 89.700 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung chủ yếu tại nhóm ngân hàng và bán lẻ. MBB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 226 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-141 tỷ đồng), VNM (-111 tỷ đồng) và TCB (-99 tỷ đồng). Một số mã như HDB, VPB, MWG, HPG, VND và SSI cũng chịu áp lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Dù dòng vốn ngoại đã đảo chiều mua ròng nhẹ, xu hướng giao dịch của khối ngoại vẫn đang trong trạng thái phân hóa mạnh. Nhà đầu tư nước ngoài hiện có xu hướng lựa chọn các cổ phiếu có câu chuyện riêng, thay vì giải ngân diện rộng.