TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

Dòng vốn Hàn Quốc không còn chỉ vào sản xuất

Sau hơn ba thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang cho thấy sự chuyển dịch rõ nét hơn. Nếu ở giai đoạn trước, dòng vốn Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào sản xuất, dệt may, điện tử và gia công xuất khẩu, thì hiện nay đang mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế số, tạo nền tảng cho những điểm đến đầu tư mới trong khu vực.

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút 3.349 dự án từ Hàn Quốc, đứng thứ hai về số lượng dự án đầu tư tại Thành phố. Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh đó, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, qua đó củng cố sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả doanh nghiệp Hàn Quốc. Năm 2025, GRDP của Thành phố tăng 8,03%; riêng quý I/2026 đạt 8,27%, đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ông Kim Dae-young - Phó Chủ tịch KOIMA cho biết Việt Nam hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc trên toàn cầu, đồng thời đánh giá Việt Nam đang sở hữu năng lực cạnh tranh tốt trong nhiều lĩnh vực như sản xuất điện tử, công nghệ thông tin, dệt may, nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp thực phẩm.

Tính đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút 20.813 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 142 tỷ USD đến từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác chiến lược khi đứng thứ hai về số lượng dự án, tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, thương mại, công nghệ, dịch vụ và logistics.

Ông Jung Jung-tae -Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Theo ông Jung-tae, hợp tác giữa hai nước hiện không còn chỉ xoay quanh mô hình “sản xuất để xuất khẩu” như trước đây, mà đang hướng tới cơ cấu thương mại cân bằng hơn và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam không chỉ là quốc gia mạnh về sản xuất, mà đang vươn lên như một đối tác chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP. Hồ Chí Minh mở cửa đón dòng vốn mới

Bà Mai Phong Lan - Phó Trưởng phòng doanh nghiệp và kinh tế tập thể, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết tính đến hết quý I/2026, Hàn Quốc đang dẫn đầu đầu tư tại Việt Nam với hơn 10.400 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, chiếm khoảng 18% tổng vốn FDI. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư Hàn Quốc hiện có 3.349 dự án còn hiệu lực với tổng vốn khoảng 15,7 tỷ USD.

Theo bà Lan, trong giai đoạn phát triển mới, TP. Hồ Chí Minh đang ưu tiên thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào bốn trụ cột lớn.

Thứ nhất là hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, tập trung vào ngân hàng số và công nghệ tài chính (fintech).

Thứ hai là xây dựng hệ sinh thái AI và bán dẫn, bao gồm hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) và sản xuất chip.

Thứ ba là phát triển hệ sinh thái startup và các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Thứ tư là hợp tác phát triển đô thị thông minh và tăng trưởng xanh với hàng loạt dự án quy mô lớn đang kêu gọi đầu tư, như Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ rộng 3.808,6 ha hay 8 dự án điện gió ngoài khơi có tổng công suất 15.000 MW.

Ông Trần Văn Hòa - Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh, Sở Công thương cho biết, thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành trong phát triển công nghiệp và chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp Hàn Quốc được khuyến khích tham gia hội nghị kết nối nhà cung cấp, các cụm liên kết chuỗi giá trị với vai trò doanh nghiệp đầu chuỗi; đồng thời mở rộng nội địa hóa, ưu tiên tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam, chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật và ESG, phối hợp đánh giá và phát triển doanh nghiệp cung ứng, đào tạo nhân lực kỹ thuật, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển mô hình nhà máy thông minh và sản xuất xanh.

Qua đó, thành phố kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tự động hóa sản xuất, nhà máy thông minh, quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng, công nghệ tiết kiệm năng lượng và sản xuất xanh. Ảnh minh hoạ.

Ông Bok Dug-gyou - đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), cho biết khu vực FDI hiện chiếm tới 73% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trong ngành sản xuất mới chỉ đạt khoảng 12%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 33% của ASEAN.

Theo ông Bok Dug-gyou, đây không chỉ là điểm nghẽn mà còn là “dư địa vàng” cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ông cho rằng để tận dụng tốt cơ hội này, doanh nghiệp cần khai thác lợi thế chuyên môn hóa theo từng vùng kinh tế. Trong đó, miền Bắc phù hợp với công nghệ cao và ô tô; miền Trung có thế mạnh về chế biến nông - thủy sản và hóa chất; còn miền Nam tiếp tục giữ vai trò trung tâm của các ngành xuất khẩu như dệt may, da giày và chế biến thực phẩm.

Bên cạnh đó, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày càng mở rộng cũng đang giúp Việt Nam gia tăng lợi thế cạnh tranh trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.