Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

Lạc Nguyên

[email protected]
15:26 | 20/05/2026
(TBTCO) - Không còn dừng ở vai trò “công xưởng sản xuất”, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới với trọng tâm là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kết nối Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026 diễn ra ngày 20/5, TP. Hồ Chí Minh đang muốn trở thành điểm đến của dòng vốn Hàn Quốc trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, tài chính số và tăng trưởng xanh.
Dòng vốn Hàn Quốc không còn chỉ vào sản xuất

Sau hơn ba thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang cho thấy sự chuyển dịch rõ nét hơn. Nếu ở giai đoạn trước, dòng vốn Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào sản xuất, dệt may, điện tử và gia công xuất khẩu, thì hiện nay đang mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế số, tạo nền tảng cho những điểm đến đầu tư mới trong khu vực.

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút 3.349 dự án từ Hàn Quốc, đứng thứ hai về số lượng dự án đầu tư tại Thành phố. Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh đó, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, qua đó củng cố sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả doanh nghiệp Hàn Quốc. Năm 2025, GRDP của Thành phố tăng 8,03%; riêng quý I/2026 đạt 8,27%, đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ông Kim Dae-young - Phó Chủ tịch KOIMA cho biết Việt Nam hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc trên toàn cầu, đồng thời đánh giá Việt Nam đang sở hữu năng lực cạnh tranh tốt trong nhiều lĩnh vực như sản xuất điện tử, công nghệ thông tin, dệt may, nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp thực phẩm.

Tính đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút 20.813 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 142 tỷ USD đến từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác chiến lược khi đứng thứ hai về số lượng dự án, tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, thương mại, công nghệ, dịch vụ và logistics.

Ông Jung Jung-tae -Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Theo ông Jung-tae, hợp tác giữa hai nước hiện không còn chỉ xoay quanh mô hình “sản xuất để xuất khẩu” như trước đây, mà đang hướng tới cơ cấu thương mại cân bằng hơn và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam không chỉ là quốc gia mạnh về sản xuất, mà đang vươn lên như một đối tác chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP. Hồ Chí Minh mở cửa đón dòng vốn mới

Bà Mai Phong Lan - Phó Trưởng phòng doanh nghiệp và kinh tế tập thể, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết tính đến hết quý I/2026, Hàn Quốc đang dẫn đầu đầu tư tại Việt Nam với hơn 10.400 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, chiếm khoảng 18% tổng vốn FDI. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư Hàn Quốc hiện có 3.349 dự án còn hiệu lực với tổng vốn khoảng 15,7 tỷ USD.

Theo bà Lan, trong giai đoạn phát triển mới, TP. Hồ Chí Minh đang ưu tiên thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào bốn trụ cột lớn.

Thứ nhất là hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, tập trung vào ngân hàng số và công nghệ tài chính (fintech).

Thứ hai là xây dựng hệ sinh thái AI và bán dẫn, bao gồm hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) và sản xuất chip.

Thứ ba là phát triển hệ sinh thái startup và các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Thứ tư là hợp tác phát triển đô thị thông minh và tăng trưởng xanh với hàng loạt dự án quy mô lớn đang kêu gọi đầu tư, như Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ rộng 3.808,6 ha hay 8 dự án điện gió ngoài khơi có tổng công suất 15.000 MW.

Ông Trần Văn Hòa - Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh, Sở Công thương cho biết, thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành trong phát triển công nghiệp và chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp Hàn Quốc được khuyến khích tham gia hội nghị kết nối nhà cung cấp, các cụm liên kết chuỗi giá trị với vai trò doanh nghiệp đầu chuỗi; đồng thời mở rộng nội địa hóa, ưu tiên tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam, chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật và ESG, phối hợp đánh giá và phát triển doanh nghiệp cung ứng, đào tạo nhân lực kỹ thuật, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển mô hình nhà máy thông minh và sản xuất xanh.

Qua đó, thành phố kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tự động hóa sản xuất, nhà máy thông minh, quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng, công nghệ tiết kiệm năng lượng và sản xuất xanh. Ảnh minh hoạ.

Ông Bok Dug-gyou - đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), cho biết khu vực FDI hiện chiếm tới 73% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trong ngành sản xuất mới chỉ đạt khoảng 12%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 33% của ASEAN.

Theo ông Bok Dug-gyou, đây không chỉ là điểm nghẽn mà còn là “dư địa vàng” cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ông cho rằng để tận dụng tốt cơ hội này, doanh nghiệp cần khai thác lợi thế chuyên môn hóa theo từng vùng kinh tế. Trong đó, miền Bắc phù hợp với công nghệ cao và ô tô; miền Trung có thế mạnh về chế biến nông - thủy sản và hóa chất; còn miền Nam tiếp tục giữ vai trò trung tâm của các ngành xuất khẩu như dệt may, da giày và chế biến thực phẩm.

Bên cạnh đó, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày càng mở rộng cũng đang giúp Việt Nam gia tăng lợi thế cạnh tranh trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Thời gian tới, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các hiệp hội ngành nghề hình thành nhóm doanh nghiệp cung ứng tiềm năng theo từng lĩnh vực, đồng thời triển khai các hoạt động như giới thiệu doanh nghiệp tiềm năng đến các doanh nghiệp FDI; tổ chức khảo sát, đánh giá nhà cung cấp; tư vấn cải tiến năng suất, quản trị sản xuất và chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế; và triển khai chương trình công nhận doanh nghiệp tham gia cụm ngành và chuỗi cung ứng.
TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

(TBTCO) - Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP. Hồ Chí Minh), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á sẽ tham dự Venture Forum 2026 - diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân do VinVentures (thuộc Vingroup) khởi xướng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý nhất năm của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực.
(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
(TBTCO) - Nhằm tìm ra các giải pháp căn cơ trong vấn đề xử lý rác thải, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang kêu gọi đầu tư thực hiện một số các dự án nhà máy xử lý rác sử dụng công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với môi trường.
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô.
(TBTCO) - Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, theo Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm 70 công nghệ, như công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu; công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, lưu trữ năng lượng tiên tiến…
(TBTCO) - Nghệ An đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên vị trí thứ hai về thu hút FDI với 2,2 tỷ USD vốn đăng ký chỉ trong 4 tháng đầu 2026.
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
