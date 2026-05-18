Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Thông tin về tình hình đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 74 dự án mới và thực hiện 4 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt trên 713,8 triệu USD.

Theo ngành, trong 4 tháng đầu năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 16 ngành.

Trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 163,7 triệu USD (chiếm 22,9% tổng vốn). Ngành xây dựng đứng thứ hai với trên 153 triệu USD (chiếm 21,4% tổng vốn). Ngành vận tải kho bãi đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 149,1 triệu USD (chiếm 20,9% tổng vốn).

Nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group tại Lào. Ảnh: T&T Group

Theo đối tác, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026. Các nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD (chiếm 27,7% tổng vốn); Kyrgyzstan với số vốn trên 149,9 triệu USD (chiếm 21% tổng vốn); Vương quốc Anh với số vốn trên 82,7 triệu USD (chiếm 11,6% tổng vốn).

Tính lũy kế đến hết tháng 4/2026, Việt Nam đã có 2.065 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trên 24,6 tỷ USD.

Trong đó, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 18/22 ngành, tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (trên 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn); nông, lâm nghiệp, thủy sản (hơn 3,4 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn) và thông tin truyền thông (hơn 2,9 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn).

Theo đối tác nhận đầu tư, tính đến tháng 4/2026 Việt Nam đã đầu tư ra 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (trên 6,6 tỷ USD, chiếm 26,8% tổng vốn); Campuchia (hơn 2,9 tỷ USD, chiếm 12% tổng vốn); Venezuela (trên 1,8 tỷ USD, chiếm 7,4% tổng vốn),…