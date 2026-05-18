Chứng khoán

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Thu Hương

Thu Hương

14:45 | 18/05/2026
(TBTCO) - Việc đẩy mạnh cổ phần hóa, cải cách quy trình niêm yết và tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn hàng chất lượng và tăng sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.
aa

Chất lượng doanh nghiệp hút vốn ngoại

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và thu hút mạnh hơn dòng vốn quốc tế, việc hoàn thiện thị trường vốn đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng đối với nền kinh tế.

Theo ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường tại HSC, để thu hút dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn ngoại, cần nhìn lại những yêu cầu cốt lõi mà nhà đầu tư đặt ra đối với một tài sản. Trong đó, yếu tố đầu tiên là chất lượng của doanh nghiệp và chất lượng tài sản. Một doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt, lịch sử vận hành lâu năm và tài sản chất lượng sẽ tạo được sức hấp dẫn lớn hơn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế
Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

Bên cạnh đó, khả năng sinh lời cũng là yếu tố quan trọng khi nhà đầu tư quyết định rót vốn. Theo ông Dũng, giá trị của doanh nghiệp cần phản ánh được tiềm năng tăng trưởng cũng như triển vọng lợi nhuận trong tương lai. Tuy nhiên, yếu tố được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất hiện nay vẫn là quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro pháp lý. Nếu những vướng mắc liên quan đến khung pháp lý và cơ chế thực thi tiếp tục được tháo gỡ, sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với dòng vốn ngoại sẽ được cải thiện đáng kể.

Từ góc nhìn này, chuyên gia từ HSC cho rằng các doanh nghiệp nhà nước hiện vẫn sở hữu nhiều lợi thế đáng chú ý. Đây phần lớn là nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn, nền tảng tài sản tốt, hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu và có lịch sử vận hành tương đối ổn định. Vì vậy, nhóm doanh nghiệp này tiếp tục được xem là nguồn hàng có sức hút đối với các nhà đầu tư lớn.

Dù vậy, vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn hiện nay nằm ở cơ chế định giá và quản trị rủi ro pháp lý trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn. Ông Dũng cho biết, việc xác định giá khởi điểm cũng như quy trình đấu giá cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch hơn nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh. Khi những điểm nghẽn này được xử lý hiệu quả, sức hấp dẫn của doanh nghiệp nhà nước đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ gia tăng đáng kể.

Cổ phần hóa mở rộng dư địa hút vốn

Có thể thấy, nếu quá trình cổ phần hóa và thoái vốn được triển khai hiệu quả, đồng thời các doanh nghiệp đáp ứng tốt các yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng cũng như giới hạn sở hữu nước ngoài, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thêm điều kiện để thu hút dòng vốn quốc tế trong thời gian tới. Việc bổ sung thêm các doanh nghiệp quy mô lớn, chất lượng lên sàn cũng được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng quy mô thị trường và nâng cao chất lượng hàng hóa cho nhà đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng, việc phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Doanh nghiệp nhà nước nâng sức hút thị trường

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin, quản trị công ty, niêm yết và đăng ký giao dịch, cùng với nâng cao tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, cải thiện thanh khoản và tăng tính minh bạch của doanh nghiệp nhà nước sẽ góp phần quan trọng vào quá trình nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo bà Phương, nhiều chủ trương lớn đã được ban hành nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính và nâng cao vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế. Đáng chú ý, Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, đồng thời thực hiện quản trị hiện đại, công khai và minh bạch.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước cơ hội được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, vai trò của các doanh nghiệp nhà nước niêm yết và đăng ký giao dịch càng trở nên quan trọng hơn. Đây là nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt và có khả năng tạo sức hút mạnh đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Mở đường cho doanh nghiệp FDI

Bên cạnh câu chuyện cổ phần hóa và nâng chất lượng thị trường, dòng vốn FDI tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý của nền kinh tế trong những tháng đầu năm nay. Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy Việt Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp FDI trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, sự hiện diện của khối doanh nghiệp FDI trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn khá hạn chế dù khu vực này đang đóng vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế. Theo ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng, trong khoảng 2 năm trở lại đây, Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách quan trọng nhằm hoàn thiện thị trường vốn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp niêm yết.

Đáng chú ý, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP đã rút ngắn thời gian xử lý quy trình niêm yết cổ phiếu từ khoảng 90 ngày xuống còn 30 ngày. Cùng với đó, nhiều thủ tục trung gian cũng được cắt giảm, giúp quá trình niêm yết trở nên thuận lợi hơn.

Ở thị trường trái phiếu, nhiều điều chỉnh cũng đang được thực hiện theo hướng hỗ trợ hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp. Theo ông Dũng, quy định về kỳ hạn tối thiểu của trái phiếu đã được điều chỉnh từ 10 năm xuống còn 5 năm, qua đó giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc xây dựng kế hoạch phát hành và tiếp cận nguồn vốn.

Dù vậy, số lượng doanh nghiệp FDI có tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên 50% niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn dưới 20 doanh nghiệp và nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Phần lớn doanh nghiệp FDI tại Việt Nam là công ty con của các tập đoàn lớn với tiềm lực tài chính mạnh nên nhu cầu huy động vốn qua thị trường chứng khoán chưa thực sự cấp thiết.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp FDI hiện áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS trong khi Việt Nam vẫn sử dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Sự khác biệt giữa hai hệ thống kế toán khiến quá trình chuyển đổi hồ sơ niêm yết trở nên phức tạp hơn, làm gia tăng chi phí và thời gian chuẩn bị. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp FDI cũng có cấu trúc sở hữu tương đối phức tạp, trong khi quá trình tái cấu trúc để đáp ứng điều kiện niêm yết có thể phát sinh nghĩa vụ thuế dù không tạo ra dòng tiền thực tế.

Từ thực tế này, chuyên gia từ HSC cho rằng bên cạnh việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, Việt Nam cần có thêm các chính sách hỗ trợ phù hợp dành cho doanh nghiệp FDI trong quá trình niêm yết. Nếu những vướng mắc liên quan đến chuẩn mực kế toán, cơ cấu sở hữu và nghĩa vụ thuế được tháo gỡ hiệu quả hơn, nhu cầu niêm yết của khối doanh nghiệp FDI trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Thu Hương
Từ khóa:
cổ phần hóa cải cách niêm yết hút vốn quốc tế thị trường chứng khoán chứng khoán việt nam

Bài liên quan

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Dành cho bạn

Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Sai một chi tiết nhỏ, doanh nghiệp có thể bị từ chối thông quan

Sai một chi tiết nhỏ, doanh nghiệp có thể bị từ chối thông quan

Giải phóng áp lực tài chính cho hàng triệu cá nhân

Giải phóng áp lực tài chính cho hàng triệu cá nhân

Generali Việt Nam khẳng định vị thế trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Generali Việt Nam khẳng định vị thế trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Đọc thêm

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

(TBTCO) - Dòng tiền ngoại tìm đến nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cao su- các nhóm ngành đang hồi phục mạnh nhờ hưởng lợi từ giá hàng hóa.
Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

(TBTCO) - Nhịp giảm của hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026 "khiêm tốn" hơn đáng kể so với VN30-Index, nhờ đó chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index đảo chiều sang trạng thái dương.
Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

(TBTCO) - Giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong tháng 4 đạt khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm ngân hàng chiếm hơn 90% tổng giá trị mua lại.
Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng kênh dẫn vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Theo ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng gia tăng và áp lực đáo hạn trái phiếu giai đoạn 2026 - 2027 còn lớn, doanh nghiệp phát hành cần nâng cao minh bạch, quản trị dòng tiền và cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

(TBTCO) - Không riêng Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đáng kể tại nhiều thị trường châu Á và Đông Nam Á khi đang có những nơi khác hấp dẫn hơn nhờ câu chuyện từ làn sóng công nghệ.
Chi phí vốn tăng kéo giãn đà phục hồi của thị trường trái phiếu

Chi phí vốn tăng kéo giãn đà phục hồi của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo áp lực lên chi phí phát hành trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động huy động vốn trung - dài hạn, trong bối cảnh lãi suất cho vay được dự báo khó giảm nhanh trong ngắn hạn.
Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

(TBTCO) - Nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) đang được xem là giải pháp quan trọng để cải thiện thanh khoản và gia tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong lộ trình nâng hạng. Không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng chuẩn công ty đại chúng, việc mở rộng free-float còn tạo dư địa thu hút thêm dòng vốn ngoại quy mô lớn trong giai đoạn tới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lào là nước nhận vốn đầu tư nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -92.74
18/05 | -92.74 (7,408.50 -92.74 (-1.24%))
DJI -537.33
18/05 | -537.33 (49,526.17 -537.33 (-1.07%))
IXIC -410.05
18/05 | -410.05 (26,225.14 -410.05 (-1.54%))
NYA -302.37
18/05 | -302.37 (22,799.43 -302.37 (-1.31%))
XAX +41.92
18/05 | +41.92 (9,158.96 +41.92 (+0.46%))
BUK100P +3.85
18/05 | +3.85 (1,014.82 +3.85 (+0.38%))
RUT -69.79
18/05 | -69.79 (2,793.30 -69.79 (-2.44%))
VIX +0.48
18/05 | +0.48 (18.91 +0.48 (+2.60%))
FTSE +8.71
18/05 | +8.71 (10,204.08 +8.71 (+0.09%))
GDAXI +9.43
18/05 | +9.43 (23,960.00 +9.43 (+0.04%))
FCHI -60.08
18/05 | -60.08 (7,892.47 -60.08 (-0.76%))
STOXX50E -29.84
18/05 | -29.84 (5,797.92 -29.84 (-0.51%))
N100 -13.17
18/05 | -13.17 (1,785.66 -13.17 (-0.73%))
BFX -49.70
18/05 | -49.70 (5,417.57 -49.70 (-0.91%))
MOEX.ME -0.11
18/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -287.55
18/05 | -287.55 (25,675.18 -287.55 (-1.11%))
STI +3.88
18/05 | +3.88 (4,992.96 +3.88 (+0.08%))
AXJO -125.50
18/05 | -125.50 (8,505.30 -125.50 (-1.45%))
AORD -135.20
18/05 | -135.20 (8,735.40 -135.20 (-1.52%))
BSESN -42.38
18/05 | -42.38 (75,195.61 -42.38 (-0.06%))
JKSE -174.96
18/05 | -174.96 (6,548.36 -174.96 (-2.60%))
KLSE -10.76
18/05 | -10.76 (1,729.46 -10.76 (-0.62%))
NZ50 -202.09
18/05 | -202.09 (12,762.92 -202.09 (-1.56%))
KS11 +22.86
18/05 | +22.86 (7,516.04 +22.86 (+0.31%))
TWII -280.54
18/05 | -280.54 (40,891.82 -280.54 (-0.68%))
GSPTSE -434.95
18/05 | -434.95 (33,833.35 -434.95 (-1.27%))
BVSP -1,082.17
18/05 | -1,082.17 (177,283.83 -1,082.17 (-0.61%))
MXX -1,230.40
18/05 | -1,230.40 (67,976.50 -1,230.40 (-1.78%))
IPSA -60.95
18/05 | -60.95 (10,421.35 -60.95 (-0.58%))
MERV -39,441.25
18/05 | -39,441.25 (2,707,868.75 -39,441.25 (-1.44%))
TA125.TA -47.09
18/05 | -47.09 (4,271.59 -47.09 (-1.09%))
CASE30 +11.60
18/05 | +11.60 (52,375.90 +11.60 (+0.02%))
JN0U.JO -12.01
18/05 | -12.01 (6,877.57 -12.01 (-0.17%))
DX-Y.NYB -0.14
18/05 | -0.14 (99.15 -0.14 (-0.14%))
125904-USD-STRD -3.79
18/05 | -3.79 (2,676.64 -3.79 (-0.14%))
XDB -1.25
18/05 | -1.25 (133.27 -1.25 (-0.93%))
XDE -0.43
18/05 | -0.43 (116.25 -0.43 (-0.37%))
000001.SS -3.86
18/05 | -3.86 (4,131.53 -3.86 (-0.09%))
N225 -593.34
18/05 | -593.34 (60,815.95 -593.34 (-0.97%))
XDN -0.17
18/05 | -0.17 (62.99 -0.17 (-0.26%))
XDA -0.74
18/05 | -0.74 (71.47 -0.74 (-1.02%))