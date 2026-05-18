Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

Văn Nam

15:40 | 18/05/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội và môi trường internet xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo khám, chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị, tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng, thổi phồng công dụng.

Thậm chí, một số tổ chức khám bệnh, chữa bệnh còn chưa được cấp phép hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người dân.

Trước thực trạng trên, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền. Ảnh: TL.

Cập nhật, công khai thường xuyên các thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép và hướng dẫn người dân tra cứu, lựa chọn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với các nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và môi trường internet có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật như: Quảng cáo cam kết điều trị khỏi hoàn toàn bệnh; quảng cáo quá mức về hiệu quả điều trị; sử dụng hình ảnh, danh nghĩa lương y, bác sĩ, cơ sở y tế không đúng sự thật; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép; kê đơn, bán thuốc, tư vấn điều trị không đúng quy định...

Cùng với đó, tăng cường tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của người dân đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền; phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng yêu cầu các sở y tế cần đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền để người dân phân biệt thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng; lưu ý thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2015/NĐ-CP, tạo khung pháp lý rõ ràng hơn về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và cơ chế phối hợp phòng, chống buôn lậu; có hiệu lực từ ngày 5/7/2026.
(TBTCO) - Tối ngày 15/5, Cục Hải quan thông tin mới về kết quả triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng hải quan trên tuyến biên giới phía Bắc liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu...
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương sản xuất, do cơ sở này không đáp ứng các tiêu chuẩn về Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm.
(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
(TBTCO) - Cục Hải quan phối hợp với Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) triển khai mô hình Nhóm xác định trọng điểm ma túy, tạo bước đột phá trong phân tích rủi ro, nhận diện sớm các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới theo hướng hiện đại, chuyên sâu, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới quốc tế.
(TBTCO) - Không khai báo hàng hóa trong container quá cảnh, doanh nghiệp bị phát hiện vận chuyển hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ. Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã kịp thời kiểm tra, thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, để xử lý theo quy định.
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp, có trụ sở và địa điểm kinh doanh tại Lô đất số 01-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Xuân Phương, Tp. Hà Nội (địa chỉ cũ: phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), do bán nhiều loại thuốc cho các bệnh viện khi chưa hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu theo quy định.
