Khách hàng Bảo hiểm sức khỏe PJICO được giảm 7% tại Phòng khám Y học Cổ truyền Giang's Care

(TBTCO) - Nhằm mang đến thêm những lựa chọn chăm sóc sức khỏe toàn diện cho khách hàng, PJICO mở rộng thêm dịch vụ bảo lãnh viện phí tại Phòng khám Y học Cổ truyền Giang’s Care (123 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, từ hôm nay khách hàng sở hữu Bảo hiểm sức khỏe do PJICO trực tiếp bảo lãnh khi thăm khám tại Giang’s Care sẽ được giảm 7% phí dịch vụ và được PJICO trực tiếp bảo lãnh chi phí điều trị, giúp tiết kiệm thời gian, đơn giản thủ tục và tận hưởng trải nghiệm khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện.

Với đội ngũ y bác sĩ tận tâm, giàu kinh nghiệm cùng quy trình tiếp nhận và hỗ trợ hồ sơ tinh gọn, Giang’s Care là địa chỉ uy tín để khách hàng PJICO an tâm lựa chọn phương pháp chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền.

Việc bổ sung Giang’s Care vào hệ thống gần 300 cơ sở y tế bảo lãnh trên toàn quốc tiếp tục khẳng định nỗ lực của PJICO trong việc mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa dịch vụ, rút ngắn thời gian chờ đợi và không ngừng nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.