Bảo hiểm DBV bứt phá doanh thu phí 90% quý IV/2025, hướng mốc 6.500 tỷ đồng năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025, Bảo hiểm DBV ghi dấu ấn tăng trưởng mạnh mẽ sau khi tái định vị thương hiệu, với doanh thu phí bảo hiểm gốc quý IV/2025 tăng 90,8%, đạt 1.634,6 tỷ đồng, qua đó, đưa lũy kế cả năm lần đầu vượt mốc 4.000 tỷ đồng. Trên nền tảng này, DBV đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng năm 2026, tăng 55%; trong đó, bảo hiểm xe cơ giới chiếm áp đảo 55% tỷ trọng.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm DBV (Bảo hiểm DBV - mã Ck: AIC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2025 và cả năm 2025.

Báo cáo tài chính vừa công bố của Bảo hiểm DBV cho thấy, trong quý IV/2025, hoạt động kinh doanh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nổi bật là doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh 90,8% so với cùng kỳ, đạt 1.634,6 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 778 tỷ đồng.

Trong quý IV/2025, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của DBV đạt 118,7 tỷ đồng, cũng là quý đầu tiên vượt 100 tỷ đồng nhờ sức bật 21,2% cùng kỳ, phản ánh hiệu quả khai thác cải thiện dù chi phí gia tăng. Song song, lợi nhuận hoạt động tài chính duy trì ổn định, đạt 46,2 tỷ đồng trong quý IV/2025 và 153,3 tỷ đồng cả năm, tăng 4,9%, đóng vai trò nguồn thu hỗ trợ bền vững.

Đây là quý có doanh thu phí bảo hiểm gốc cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này; đồng thời, lần đầu tiên Bảo hiểm DBV ghi nhận doanh thu bảo hiểm gốc vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy quy mô khai thác mới được mở rộng rõ nét, nhất là trong bối cảnh DBV đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng và nâng cao nhận diện thị trường sau quá trình tái định vị thương hiệu.

Năm 2026, Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 55%; trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng cao nhất 55%. Ảnh minh họa. Ở chiều chi phí, quý IV/2025 ghi nhận mức gia tăng tương ứng với đà mở rộng quy mô hoạt động. Tổng chi bồi thường tăng khoảng 42%, lên 467,4 tỷ đồng. Đây cũng là giai đoạn ngành bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và DBV nói riêng tích cực đồng hành cùng khách hàng trước tác động của hàng loạt cơn bão và thiên tai xảy ra trong kỳ. Tính chung tổng chi trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý IV/2025 tăng 52% lên 1.066,6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 37,9%, chủ yếu phục vụ cho việc mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực vận hành và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Lũy kế cả năm 2025, các yếu tố tích cực thể hiện rõ nét hơn. Doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo hiểm DBV lần đầu vượt 4.000 tỷ đồng, lên 4.181,6 tỷ đồng, tăng 44,4% so với năm 2024; tương ứng tăng thêm 1.286,7 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, dù tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm lũy kế tăng 27,9% lên 1.014,5 tỷ đồng, nhưng tốc độ tăng thấp hơn tốc độ tăng doanh thu thuần, giúp lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh 83,2%, đạt 334,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 152 tỷ đồng cùng kỳ. Đây là yếu tố then chốt thúc đẩy lợi nhuận chung.

Hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp tích cực với lợi nhuận tài chính tăng 4,9%, đưa lợi nhuận từ hoạt động tài chính lên 153,3 tỷ đồng cả năm 2025.

<!--cke_bookmark_136S--><!--cke_bookmark_136E--><!--cke_bookmark_138S--><!--cke_bookmark_138E--><!--cke_bookmark_697S--><!--cke_bookmark_697E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Tổng tài sản của Bảo hiểm DBV cuối năm 2025 tăng 14,4%, phản ánh rõ xu hướng mở rộng quy mô và củng cố nền tảng tài chính. Đáng chú ý, đầu tư ngắn hạn đạt 1.895,7 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính dài hạn vươn lên 1.214,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động, gấp 7 lần cùng kỳ (172 tỷ đồng).

Đại diện Bảo hiểm DBV cho biết, năm 2026, tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đặt mục tiêu đạt 3.550 tỷ đồng, chiếm 55% tỷ trọng, tăng 54% so với cùng kỳ. Đây vẫn là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng cao nhất của DBV trong năm 2026.

Bên cạnh việc tăng trưởng mạnh về doanh thu ở tất cả các nghiệp vụ, DBV xác định năm 2026 tiếp tục đầu tư phát triển về công nghệ để chuẩn hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Kế hoạch tăng trưởng mạnh năm 2026 không chỉ phản ánh tham vọng mở rộng quy mô, mà còn thể hiện bước chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên chất lượng, hiệu quả và tính bền vững dài hạn./.